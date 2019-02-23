Dha Yurt Bülteni - 20

Karamollaoğlu: Gönül oya yansımadıkça değişim olmaz

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde tüm bölgelerde aday çıkaran tek parti olduklarını ifade ederek, "İktidar partisinden, milliyetçilerden, sosyal demokratlardan adalet arayanlardan Saadet Partisi'ne oy kayacak. Gönül oya yansımadıkça değişim olmaz. Değişim istiyorsanız oylarınızı sandıkta çevirin" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Kütahya'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Hükümetin politikalarını eleştiren SP lideri Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde tüm partilerden oy geleceğini söyleyerek, "İktidar partisinden, milliyetçilerden, sosyal demokratlardan adalet arayanlardan Saadet Partisi'ne oy kayacak. Gönül oya yansımadıkça değişim olmaz. Değişim istiyorsanız oylarınızı sandıkta çevirin. Tüm seçim bölgelerinde her yerde aday çıkaran ve listelerini tam olarak veren tek siyasi parti Saadet Partisi'dir. Kaybetmekten korkuyorlar. Ortak aday çıkarma formülüne başvuruyorlar. Cepsiz ceket dürüstlüğün simgesidir. Bizim belediye başkanlarımız yemeyecek ve yedirmeyecekler. Bizim belediye başkanlarımız sizin tercihinizle seçilince sizden başkasına hizmet etmeyecekler. Bütün imkanımızı üretime ve tarıma harcayacağız" diye konuştu.

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Evren'e cepsiz ceket giydirerek, ilçe belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi adaylarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karamollaoğlu'nun karşılanması

-Aday tanıtım salonu

-Katılan partililer

-Karamollaoğlu'nun konuşması

-Başkan adayına yelek giydirmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Soylu: Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında öldürücü uyuşturucu haplar üretiliyor (ek)

'POLİSİME TACİZ İFTİRASI ATIYORLAR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine 'Allah belanı versin' diyen CHP'li Mehmet Bekaroğlu'na Yozgat'tan cevap verdi. Yozgat'ta, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Soylu, düzenlenen toplantıda, "Aynı diller yine söylenmeye başlamış. Birkaç gündür benim, görevini yapan polisime taciz iftirası atıyorlar. Tacizci olsa ilk önce biz müdahale ederiz. Karga tulumba almış, direnmiş. Kardeşim ne olursun direnme diye de söylemiş" dedi.

Polis memurunun görevini yaptığını ifade eden Bakan Soylu, "Almış getirmiş, arabanın içine koymaya çalışırken, o arada ters bir hareket yapmaya çalışınca eli farklı bir yere gidip onu oradan arabaya itmeye çalışıyor. Allah'ınızı severseniz, ben ne demişim, görevini yapmaya çalışan bir adam. Böyle bir şey olsa biz buna karşı çıkarız. Ama bir insan görevini yaparken görevini yapması eleştirilir mi. Bir milletvekili, bir İçişleri Bakanına, Allah belanı versin der mi? Ne demişim, bu aile proje bir aile demişim. Babası FETÖ'den ihraç, kızı DHKP-C'den yıllardır takip ediliyor. Bu eylemi yapan kişi de TAYAT denilen aşırı sol örgüt ve esas itibariyle yıllarca cezaevleri üzerinden bu ülkede bir şeyler oluşturmaya çalışan aynı zamanda da aşırı sol örgüt mensubu. Bir de ilahiyat fakültesinde okuyor. Bu bir oyun. Bu bir tezgah değil de nedir. Bu iftiralarla güya bizi susturup, yerel seçime başka bir kılıf bulmaya çalışacaklar. Çünkü projeleri yok, belediyecilikleri yok, PKK ile ittifaklarını saklayacak bir şeyleri yok. Demişler ki 'Görüntüleri izleyince kanım dondu.' Yarım salise bil değil, arabanın içerisine götürünce bir polisi tacizci yapmak, karşı karşıya bırakmak hangi vicdana, hangi ahlaka sığar" diye konuştu.

Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demişler ki, 'Görüntüleri izleyince kanım dondu.' Kanın dondu öyle mi? Bu nasıl kandır ki; PKK'lı terörist, kaçırdığı 13 yaşındaki erkek çocuğa tecavüz edince donmuyor da, üç tane DHKP-C'liye müdahale eden polis görüntüsüyle donuyor. Elimizde teslim olan çocukların ifadeleri var. 13 yaşında erkek çocuk, mağarada yaşça büyük teröristlerce tecavüze uğruyor, konuşmasın diye de infazla tehdit ediliyor. Hatta aynı muamele başına gelen bir başka çocuk örgütün sözde hapishanesine tıkılıyor. Onların yaptıkları, taciz tecavüz olmuyor. Güya milletvekilisin, bir taraftan o eski Diyarbakır Barosu başkanı olan Avukat Sezgin Tanrıkulu, bir taraftan Mehmet Bekaroğlu. Mehmet Bekaroğlu denen adam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Kefere Kemal' dedi. Kemal Atatürk'ün partisinde siyaset yapıyor. Ona söz söylemeyecekler; ondan sonra gelecek, bu adamın İçişleri Bakanına 'Senin Allah Belanı Versin' dediği lafı gelip bu ülkede alkışlayacaklar. Böyle bir şey var mı? Hangi vicdana sığar. Bu ikisi, Sezgin Tanrıkulu ile Mehmet Bekaroğlu, bir gün PKK'nın tecavüz ettiği çocukları dile getirdi mi. PKK'nın annesinin dizinin dibinden alıp, Murat Karayılan'ın masasına koyup meze yaptığı çocuklarla ilgili tek bir söz söyledi mi? Tek bir PKK, tek bir terör örgütü eleştirileri var mı? Yazıklar olsun. Bunlar, ne aldıkları oyun kıymetini, ne ettikleri yeminin gereğini, asaletini, gazi meclis çatısının ne anlama geldiğini bilmeyen fersude insanlardır."

Haber-Kamera: YOZGAT,

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Organlarıyla üç kişiye hayat verecek

BURDUR'da beyin ölümü gerçekleşen Rıfat Yakar (86), bağışlanan organları üç kişiye hayat verecek.

Burdur'da emekli terzi Rıfat Yakar, geçen salı günü Yenice Mahallesi'ndeki evinde merdivenden düşerek beyin kanaması geçirdi. Burdur Devlet Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Yakar'ın bugün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Yakar'ın ailesi organ bağışına karar verdi. Bunun üzerine Medical Park Antalya Hastanesi'nden gelen bir ekip Yakar'ın bağışlanan karaciğer ve böbreklerini aldı. Rıfat Yakar'ın karaciğeri İzmir'e, böbrekleri ise Antalya'daki hastalara nakledilecek.

Yakar'ın damadı İbrahim Özev, "Kayınpederim salı günü akşam namazı vaktinde merdivenlerden düşerek beyin travması geçirdi. Üç gündür yoğun bakımda idi. Beyin ölümü gerçekleştiği için ailesi olarak farkındalık yaratmak için organ bağışına karar verdik. Organlarıyla hayat verecek bu çok özel ve güzel bir duygu" dedi.

Dedesiyle aynı ismi taşıyan Rıfat Yakar ise "Dedemin başka insanlarda yaşayacağını bildiğimiz için acımız hafifliyor. Herkese örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

Medical Park Antalya Hastanesi genel cerrahi servisinden Dr. Yücel Yüksel yaptığı açıklamada, "Beyin ölümü gerçekleşen hastamızın organları umarım üç kişiye hayat verecek. Karaciğerini İzmir'de acil nakil olması gereken bir hastaya göndereceğiz. Böbrekleri ise Antalya'daki iki hastaya umut olacak. Ülkemizde kadavra bağışı maalesef çok az. Aileye bu konuda teşekkür ediyorum" dedi.

Burdur Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Mustafa Güngör de organ bağışının artırılmasını temenni ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane dış görünüş

-Yoğun bakım dış görünüş

-Ali Özev ve Rıfat Yakar'la röp.

-Ekibin gelişi

-Yücel Yüksel ile röp.

-Mustafa Güngör ile röp.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,

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CHP'de olağanüstü parti meclisi toplantısı talebi geri çekildi

CHP'de 12 parti meclis üyesinin, açıklanan aday listelerini öne sürerek 16 Şubat'ta yaptığı 'olağanüstü parti meclisi toplantısı' talebi, listelerin seçim kurullarına bildirilmesinin ardından geri çekildi.

23 Şubat Cumartesi günü parti genel merkezinde toplanacağı açıklanan PM toplantısı, talepte bulunan üyelerin çağrılarını geri çekmesi sonucu iptal edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından PM üyelerine gönderilen yazıda talebin PM üyeleri tarafından geri çekilmesinin ardından toplantının yapılmayacağı ifade edildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 14.00'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

Haber: Kaan ULU/ ANKARA,

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Çaldıkları meyve ve sebzeleri pazarda satan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

BURSA'da, bahçelerden meyve-sebze çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, 8 ton ürünün bir kısmını semt pazarında düşük fiyata satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bahçelerden meyve-sebze çalındığına dair gelen ihbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, bahçelerde yapılan incelemenin ardından şüphelilerin 3 kişi olduğunu ve kimliklerini tespit etti. Takibe alınan şüpheliler, çaldıkları ürünleri Bursa merkezde bulanan semt pazarında satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve depolarında yapılan aramada ise paketlenmiş halde bulunan 8 ton tarım ürünü ele geçirildi. Ürünler sahiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Haber: Serkan AKKUŞ - Mehmet İNAN/ BURSA,

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Kaynak: DHA