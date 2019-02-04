Dha Yurt Bülteni - 20

TRAFİK MAGANDASI DEHŞET SAÇTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

ADANA'da işlek bir caddede yarış yaptığı öne sürülen lüks otomobil sürücüsü, önce yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence, sonra da iki otomobile çırpıp olay yerinden kaçtı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet A.'nın kullandığı 01 ASL 75 plakalı lüks otomobil, iddiaya göre başka bir araçla yarıştığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir genci ezip, kontrolden çıktı. Lüks otomobil daha sonra 48 M 0606 ile 06 HNP 95 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazayı yara almadan atlatan Muhammet A., kazanın hemen ardından aracı terk edip, olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin ezdiği ve üzerinden kimlik çıkmayan gencin öldüğü belirlendi. Hurdaya dönen otomobillerde sıkışan 4 kişi de, itfaiye erlerince çıkartıldı. Araçlardan çıkartılan Hacer Akgül, Sena Nur Akgül, Ahmet Akgül ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sena Nur Akgül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan otomobil sürücüsünü Muhammet A.'yı yakalamak için çalışma başlatılan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRNÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Hurdaya dönen otomobilden görüntü

Yaralı bir çocuğun ambulansa taşınması

Ambulanstaki yaralı kadından görüntü

Kaza karışan araçlardan görüntü

Ambulanstan görüntü

İtfaiye erlerinden görüntü

Üzeri örtülü cesetten görüntü

Ölen gencin yola savrulan ayakkabısından görüntü

Ölen gencin üzerinden yola düşen yırtık 50 lira banknottan görüntü

Trafik polisinin çalışmasından görüntü

Olay yerinden ayrılan ambulanstan görüntü

Kaza yerinde toplanan vatandaşlardan görüntü

Görgü tanığı vatandaş ile röp

Gencin cenazesinin tabut ile cenaze aracına taşınması

Cenaze aracının gidişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KÖPRÜDE BOMBA PANİĞİ

KARAMAN'da Piri Reis Köprüsü'ne bırakılan valiz,endişe yarattı. İçinde patlayıcı olabileceği şüphesiyle uzman ekip tarafından fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

Olay, saat 22.50 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Piri Reis Köprüsü'nde meydana geldi. Köprü üzerinden geçenler bir valizin ters bir şekilde bırakılmış olduğunu fark etti. Ardından polise haber verdi. Polis, valizin içinde bomba olabileceği şüphesiyle köprüyü trafiğe kapatıp, çevrede önlem aldı. Ardından bomba uzmanları çağrıldı. Özel kıyafetlerini giyen uzman ekip, fünye ile valizi imha etti. Patlatılan valizin boş olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Köprünün trafiğe kapatılması

Önlem alınması

Bomba imha uzmanın patlatması

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Taraftarlar arasında kavga çıktı: 2 kadın yaralı

SAKARYASPOR ile Hacettepe karşılaşması sırasında kadınlar arasında tribünde çıkan tartışma, maç sonunda bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklanan 2 kadın taraftar hastaneye kaldırıldı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Sakaryaspor-Hacettepe karşılaşmasını Kuzey tribününde izleyen M.C. ve B.Y. isimli iki arkadaş ismi bilinmeyen kadın taraftar ile tartışmaya başladı. Diğer taraftarların araya girmesi sonucu tartışma son buldu. Karşılaşmanın bitmesinin ardından stadyumdan ayrılan kadın taraftarlar stat çevresinde tekrar kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada M.C. ve B.Y. vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. 2 taraftarı bıçaklayan kadın kaçtı. Çevredekilerin müdahalede bulunduğu 2 kadın taraftar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),

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Kaynak: DHA