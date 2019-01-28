Dha Yurt Bülteni - 20

Polis memuru silahını temizlerken arkadaşını vurdu

İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre polis memuru silahını temizlerken kazayla meslektaşını vurdu. Hastaneye kaldırılan polis memuru, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Şehit Güryay Çelik Otoyol İstasyon Amirliği'nde meydana geldi. Burada görev yapan polis memuru H.S. (46), silahını temizlemeye başladı. Bu sırada iddiaya göre tabancanın kazayla ateş alması sonucu, silahtan çıkan kurşun meslektaşı Cavit Uçar'a (41) isabet etti. Uçar ağır yaralanırken, istasyondaki diğer polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı polis memuru Uçar, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan polis memuru için telsizden kan anonsu yapıldı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın hastaneye gelerek polis memuru hakkında bilgi aldı. Uçar, doktorların müdahalelerine drağmen kurtarılamadı. Uçar'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada arkadaşını kazayla vurduğu iddia edilen H.S. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fotoğraflar

Olayın yaşandığı istasyondan görüntü

Hastane önünden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çığ düşmesi sonucu mahsur kalan anne ve bebeğini jandarma kurtardı

HAKKARİ-Van Karayolu'nun 1'inci tünel mevkiinde çığ düşmesi sonucu onlarca araç mahsur kaldı. Yolda kalanlar arasında bulunan ve donma tehlikesi geçiren ismi öğrenilmeyen bir anne ve 2 yaşındaki erkek bebeği, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak, başka araçla Hakkari'ye ulaştırıldı. Çığ bölgesine giden Vali İdris Akbıyık, kurtarılan anne ile konuşup, bebeğinin sağlığı hakkında bilgi aldı.

Hakkari-Van Karayolu'nun 11'inci kilometresinde bulunan Birinci tünel mevkiinde saat 20.30 sıralarında düştü. Çığ nedeniyle Karayolu çiff yönlü olarak ulaşıma kapandı. Bu nedenle Van ve Hakkari istikametine gelen onlarca araç, yolda mahsur kaldı. Mahsur kalanların arasında Yüksekova istikametinden Hakkari'ye giden otomobildeki anne ve 2 yaşındaki erkek bebek de zor anlar yaşadı.

Yolda kalanlar Karayolları, İl Özel İdaresine Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yolda kalan araçları kurtarmak için bölgeye hareket etti. Bölgeye ilk ulaşan jandarma ekipleri, otomobilde mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren anne ile 2 yaşındaki bebeğini alarak, jandarmaya ait sivil araçla vakit kaybetmeden Hakkari Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

VALİ AKBIYIK, ÇIĞ BÖLGESİNE GİTTİ

Bölgeye ulaşan karla mücadele ekipleri de 1 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı. Bölgeye Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte giden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, jandarma ekiplerinin kurtardığı anne ile sohbet edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Akbıyık, yolda mahsur kalan diğer araç sürücüleriyle de görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

3 AYRI NOKTAYA ÇIĞ DÜŞTÜ

Vali Akbıyık, Hakkari-Van Karayolu'nun 11'inci kilometresindeki 100 metrekarelik bir alanda üç ayrı noktaya çığ düştüğünü belirterek, "Çığ nedeniyle karayolu bir saat boyunca kapalı kaldı. Çok şükür can ve mal kaybı yok. Çığ nedeniyle araçta mahsur kalan anne ve bebeği jandarma ekiplerimiz tarafından başka araçla Hakkari'ye ulaştırıldı. Bugün bölgede karla karışık yağmur yağdı. Bu nedenle çığ düştü. İnşallah bu çığlar devam etmez. Çok şükür geniş bir alana çığ düşmesine rağmen, can ve kaybı yok." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali İdris Akbıyık'ın çığ düşen bölgede incelemelerde bulunması

-Çığ nedeniyle yolda kalan araçlar

-Vali Akbılık'ın otobilde mahsur kalan anne ile konuşup bebeği sağlığı hakkında bilgi alması

-Anne ve bebeği kurtaran jandarma ekipleri

-Karayolları ve özel idare ekiplerinin yol açma çalışması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Torunu yaralanan dede, kırmızı ışıkta geçen kamyonete isyan etti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan kamyonetin çarptığı otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kazada torunu ağır yaralanan dede Cemal Saydam, kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Gülüç beldesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Ali Öztürk (61) yönetimindeki 67 TL 761 plakalı kamyonet, akaryakıt istasyonundan çıkan Cemal Saydam'ın (55) kullandığı 67 TN 815 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ayşe Saydam (53) ve Tunç Saydam (10) yaralandı. Araçtan fırlayan Tunç Saydam ve yaralanan Ayşe Saydam ambulansla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Tunç Saydam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TORUNU YARALANAN DEDE İSYAN ETTİ

Torunu ağır yaralanan Cemal Saydam kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kazayı anlatarak kendilerine çarpan sürücüye isyan etti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Cemal Saydam ve kamyonetin sürücüsü Mehmet Ali Öztürk ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kırmızı ışıkta geçen kamyonetin akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile çarptığı ve aracın çarpma esnasında döndüğü görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri, yaralılara müdahele edilmesi

-Ambulansa alınmaları, hurdaya dönen oto, polis müdahalesi

-Cemal Saydam'ın olayı anlatması

SÜRE (3.40) - BOYUT (678 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Soluk borusuna süt kaçan bebek yaşamını yitirdi

ŞANLIURFA'da, annesi tarafından emzirilirken sütün nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalan 15 günlük Suriyeli bebek Esma Zahara kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatima Zahara, 15 günlük bebeği Esma Zahara'yı emzirirken nefessiz kaldığını fark etti. Anne Fatima durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Esma bebeğin boğazına süt kaçtığı için nefessiz kaldığı belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Esma bebek, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Suriyeli bebeğin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Haber: ŞANLIURFA,

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Bozova'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü Eyüp Aydın (55), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Taşhan Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen çiftçi Eyüp Aydın yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Aydın devdilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kontrolde Aydın'ın ağır yaralandığını belirledi. Aydın sağlık ekipleri tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Aydın, hayati tehlikesi olduğu için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: BOZOVA(Şanlıurfa),

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Nilüfer Caz Tatili'nde Kenan Doğulu rüzgarı

ÜNLÜ sanatçı Kenan Doğulu, Bursa'da şarkılarını caz müzik formlarında seslendirdi. Dinleyicilerden büyük beğeni kazanan Doğulu, performanslarıyla Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili başlarken, ikinci günde Türk Pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu sahne aldı. Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve CHP Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, eşleriyle birlikte katıldı. Kongre merkezini Bursalılar tıklım tıklım doldururken, Kenan Doğulu geçmişten günümüze dek uzanan popüler şarkılarını söyledi.

Kenan Doğulu, 'İhtimaller' adını verdiği konserinde caz rüzgarı estirdi. Şarkılarının caz müzik formlarında yeniden düzenlenmiş versiyonlarını müzikseverlerin beğenisine sunan Doğulu, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı şarkılarındaki enerjisinin yanı sıra sempatik tavırlarıyla da dinleyicileri hayran bıraktı.

Nilüfer Caz Tatili, 31 Ocak'taki Erkan Oğur Anatolian Blues konseriyle devam edecek.

Haber: Gürkan DURAL/ BURSA,

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Kaynak: DHA