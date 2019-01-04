Dha Yurt Bülteni-20

DİYARBAKIR'DA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİRLİKTE 4 YERE EYP ATILDI: 1 YARALI

DİYARBAKIR'da yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.

Yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, akşam saatlerinde Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu ve bir markete el yapımı patlayıcı attı. Saldırganlar, kaçarken de yola 1 EYP daha attı. Saldırıda market önünde bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı kişi, ayakta tedavi edilirken, polis EYP'lerin atıldığı yerlere güvenlik şeridi çekip, inceleme yaptı. Hasar oluşmayan saldırıyla ilgili isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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İlçe Emniyet Müdürlüğü

Zırhlı araçlar

Ambulans

Et ve Süt Kurumu

Güvenlik şeridi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR

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KARABÜK'TE 'KAR' ULAŞIMI DURDURDU

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, D-100 yolunun Kemikli Rampaları geçişinde kar ve buzlanma nedeniyle 1 saat ulaşıma kapanan Bolu istikameti, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.

Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasında yer alan, İstanbul ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan D-100 yolu Eskipazar Kemikli Rampaları geçişinde, kar ve buzlanma nedeniyle Bolu yönüne ulaşım durdu. Uzun kuyruklar oluşan yolda sürücüler, yaklaşık 1 saat yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yolda oluşan araç kuyruğu(Cep telefonu görüntüsü)

Haber: KARABÜK,

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ÇANAKKALE'DE BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

ÇANAKKALE'de, meteorolojinin uyarı yaptığı kar yağışı başladı. Kentin deniz seviyesine yakın noktalarında sulu kar etkili olurken, yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gün içinde yaptığı uyarının ardından Çanakkale kent merkezinde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu denize sıfır noktasında sulu kar yağışı devam ederken, kentin iç ve yüksek kesimlerinde sıcaklık 2 dereceye düştü ve yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı özellikle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Kepez beldesi civarında etkili oluyor. Trafik polisleri, yollardaki kar birikintileri ve buzlanmaya karşı denetimlerini sürdürüp, sürücüleri uyarıyor. Karayollarının yanı sıra, Çanakkale ve Kepez belediye ekipleri ise, kar yağışı nedeniyle yollarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

ADALARA YARINKİ BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Gestaş firması yetkilileri, Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferlerinin fırtına nedeniyle saat 19.45'ten itibaren geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada ile Güney Marmara'daki adalara yarın yapılması palanlanan bazı seferlerin de iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, yarın sabah Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Güney Marmara hattında ise, yarın sabah Avşa, Marmara, ve Balıklı seferleri de yapılmayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kar yağışından genel detay görüntüler.

Yolda seyreden araçlardan görüntüler.

Devlet Hastanesi tabelası ve kar yağışından görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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BODRUM'DA FIRTINA VE YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Denizin rengi kahverengiye döndü, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bodrum'da öğle saatlerinde etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle, Kumbahçe Koyu'nda bulunan yelkenli tekne karaya oturdu. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanırken, şiddetini arttıran yağış nedeniyle ise cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, Yarımadanın Güney kısmı sahil kenarlarında hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca metrekareye 11 kilo yağışın düştüğü ilçenin bazı koylarında ise denizin rengi çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü.

Yağışların cuma ve cumartesi günü de aralıklarla devam edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fırtına sırasında Bodrum açıklarının görüntüsü

-Sahile vuran tekneden görüntü

-Yollardan görüntü

Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla),

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İNEGÖL'DE YANGIN PANİĞİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın paniğe yolaçtı. İtfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa mahallesi Çamdere Sokak'ta meydana geldi. Mesut Vardar'a ait 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin odasında başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Apartmandakiler panik içinde dışarıka çıkarken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiyenin çabaları sonucu yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıktığı daire kullanılamayacak duruma gelirken, alevlerden ve dumandan etkilenen Abdullah Vardar (17), ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın anından vatandaş kamerası görüntüleri

-Oay yerinden görüntüer

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Kaynak: DHA