Dha Yurt Bülteni - 20

KONYA'DA UÇAK RESTORAN-KAFEDE YANGIN

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından, hurdaya ayrıldıktan sonra satın alınıp, restoran ve kafeye dönüştürülen Airbus A300 tipi uçakta yangın çıktın. Hızla yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hizmet ömrünü dolduran 54 metre boyunda ve 50 metre kanat genişliği olan 317 yolcu kapasiteli Airbus A300 tipi uçak, yaklaşık 2 yıl önce Atatürk Havalimanı'nda parçalandıktan sonra Konya'ya getirilerek, Konya- Ankara çevre yolu üzerindeki Türk Yıldızları Parkı'na konuldu. Burada yeniden birleştirilen uçak, restoran- kafe olarak hizmet açıldı.12 bin metrekarelik göletin üzerine konuşlandırılan uçağın bahçe bölümü cam iskele üzerine yapıldı.

Restoran ve kafe olarak hizmet veren uçağın mutfak bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla uçağı sardı. Bunun üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri köpek sıkarak alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Alevlerden detay

İtfaiyenin müdahalesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK/KONYA,

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YAŞLI KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

MALATYA'da, bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Nuriye Örküt (83), evinde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Nuriye Örküt'ten haber alamayan yakınları polise bilgi vererek eve geldi. Olay yerine gelen polisle beraber yedek anahtarı kullanarak eve girenler yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağılık ekipleri yaptığı kontrolde Örküt'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde kısa süre önce öldüğü belirlenen Örküt'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Polis arabaları

Ambulans

Binadan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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PAMUK YÜKLÜ TIR'DAN KAÇAK SİGARA ÇIKTI

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin yaptığı operasyonda durdurulan pamuk yüklü TIR'da özel bölmelere gizlenmiş 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla TIR'ın plakasını belirledi. Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolu'nda şehre giriş yapan TIR'ı bir süre takip eden ekipler, düzenledikleri operasyonla durdurdukları TIR'ı otoparka çekti. Polisler, yaptıkları detaylı aramada dorsenin zeminindeki tahtaların altına yapılmış özel bölmede kaçak sigara olduğunu belirledi. TIR'daki pamukları boşaltılıp tahtaları söken ekipler, gizli bölmede 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi. TIR'a ve sigaralara el koyan polis ismi açıklanmayan araç sürücüsünü gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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TIR'ın gidişi

Pamuk balyalarının indirilmesi

Polisin TIR'ın tahtalarını sökmesi

Gizli bölmeden çıkan sigaralar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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