Dha Yurt Bülteni - 20

Otomobiliyle sokağa hızlı giren sürücüye tepki gösterdi: 3 yaralı

KARAMAN'da Gökhan Nantu (39), evin önünde oturduğu sırada iddiaya göre, sokağa otomobiliyle hızlı giren sürücüye tepki gösterdi. Otomobilden inen kimliği belirsiz sürücünün etrafa rastgele av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Gökhan Nantu, kardeşi ve yengesi yaralandı.

Olay, saat 21.50 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1147'nci Sokak'ta Meydana geldi. Gökhan Nantu, kardeşi Gökhan Nantu ve yengesi Gül Nantu ile evin önünde oturduğu sırada, iddiaya göre bir otomobil sokağa hızlı girdi. Gökhan Nantu da, sürücüye tepki gösterdi. Yaklaşık 50 metre ileride duran sürücü de otomobilinden inip etrafa av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Gökhan Nantu, kardeşi ve yengesi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan yakınları ise sürücüyü yakalamak istedi ancak sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından çok sayıda polis mahalleye sevk edildi. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polislerin olay yerinde güvenlik tedbiri alması

-Bir kadını olayı polislere anlatması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Polislerin bahçelerde ve sokaklarda boş kovanları ve silahları araması

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

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Niğde'de 'Huzur 51 Niğde 9' adlı asayiş uygulaması

NİĞDE'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Huzur 51 Niğde 9' adlı asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 6 noktada önleyici yol denetimi yapılırken, umuma açık yerler, park ve bahçeler de denetlendi. Şüpheli araç ve kişileri durduran polisler, arama ve kimlik kontrolü yaptı. Kurban Bayramı'nı vatandaşların huzur ve güven içerisinde geçirmesi ve suçun önlenmesi için 'Huzur 51 Niğde 9' adını verdikleri asayiş uygulamasını gerçekleştirdiklerini belirten İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, 142 polisin görev aldığını söyledi. Bazen anlık, bazen de planlı uygulamaların devam edeceğini dile getiren Cebeoğlu, "Suç ve suçlulara asla geçit vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızı rahatsız edecek her türlü suçun üzerine gittik, gitmeye de devam edeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımız bize güvensin ve destek olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Arama yapan polislerden görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

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