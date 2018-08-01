Dha Yurt Bülteni-20

Rize'de sel ve heyelan: 3 motosikletli mahsur kaldı (3)

SEL, YAYLA EVİNİ YIKTI

Rize'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte saat 18.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Dere Mezra Yaylası'nda, Muhammet Önder'e ait ev, sel nedeniyle yıkıldı. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Rize'de belirli aralıklarla süren şiddetli yağışların gece boyu devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Rize yağış detayları

Çöken evi fotoğrafları

Haber-Kamera: RİZE-DHA

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MADEN İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, BURSA'DA KURULUYOR

MADEN Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, Türkiye'nin ilk Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni Bursa Orhaneli'de kurmak için yola çıktıklarını ve bakanlık onayını aldıklarını söyleyerek, "Bu bölgede 50'ye yakın mermer ve maden işleyen fabrikamız olacak" dedi.

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) üyesi derneklerin temsilcileri, sektörün sorun ve çözüm önerilerini konuşmak üzere Bursa'da bir araya geldi. MADSİAD ev sahipliğinde otelde düzenlenen toplantıya, TÜMMER Başkanı Raif Türk de katıldı. MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu, kamuoyunda mermer blokların Çin'e bedavaya satılıp, işlenmiş ürün olarak ciddi fiyatlarla geri alındığına ilişkin yanlış bir algı olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Çin'e sattığımız işlenmemiş mermer bloğun, işlenmiş hali ile binde birini dahi geri almıyoruz. Söylendiği gibi Çin'e de mermer blokları çok ucuz satmıyoruz. Türkiye'de 10 bini geçkin irili ufaklı mermer fabrikası var. Bunun kaçı bu dediğimiz CNS teknolojisi ile mermer işleyebiliyor, yurt dışında otel projesi yapma kabiliyeti var? 10 bin firmada 100 firma. Yani yüzde 1. Yüzde 1 ile bu emsal gösteriliyor. Milletimizin içi rahat olsun. Mermer blok İtalya'da, ispanya'da, Yunanistan'da hangi şartlar ile satılıyorsa Türkiye'de de aynı şartlar ile satılıyor. Zaten başka türlüsü olsa rekabet edemeyiz. Yılda 7 milyon tonu geçkin mermer blok üretiyoruz. Mermer fabrikaları bunun 3 milyon tona yakınını işleyebiliyor. Kalan 4 milyon tonunu da ihracata satıyoruz. Mermerlerimizden ve madenlerimizden gelen geliri arttırmak için de mermer ve maden işleyen yüksek teknolojiye sahip mermer fabrikalarına yatırım yapmamız gerekir."

TÜRKİYE'NİN İLK MADEN OSB'Sİ KURULUYOR

Bu hedef için de Türkiye'nin ilk Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni Bursa Orhaneli'de kurmak için yola çıktıklarını ve bakanlık onayını aydıklarını belirten Erol Efendioğlu, "Bu bölgede 50'ye yakın mermer ve maden işleyen fabrikamız olacak. Bu projenin bizi en mutlu eden yanı bölgenin istihdamına çok ciddi katkı yapacak olması. 2000'li yılların başında doğal taş ihracatı 200 milyon doları bulmuyordu. 15 yıl içinde 2 milyar doları geçtik. 10 yıl içinde bu rakamı 7 milyar dolar yapmayı hedefliyoruz" dedi.

'ZEYTİN YASASI İSTİYORUZ'

Başka bir sıkıntının da zeytin kanunu olduğunu dile getiren MADSİAD Başkanı Efendioğlu, "Kanun, düzenlenmesi için 7 sefer Meclis'e gelip 7 sefer geri çekildi. Peki biz madenciler ne istiyoruz? Zeytincilikte rakibimiz İtalya, Yunanistan, İspanya'da zeytin kanununun esasları nasılsa biz öyle bir zeytin yasası istiyoruz. AB'de zeytin yasası nasılsa biz öyle bir zeytin yasası istiyoruz. İşin enterasan tarafı zeytin yasasından biz mermeciler, madenciler kadar mağdur zeytincilerin bizzat kendisidir. Birçok zeytinci ile konuştum. Ciddi sıkıntıları var" diye konuştu.

TÜMMER Başkanı Raif Türk de, Çin'e ucuz ve işlenmeden mermer satılması ile ilgili kamuoyu algısının özellikle yaratıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Erol Efendioğlu'nun konuşmaları

-Detaylar

Gürkan DURAL/BURSA, -

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TEDAVİYİ KABUL ETMEYEN MAHKUM DOKTORU BIÇAKLAYIP FİRAR ETTİ

AYDIN E Tipi Cezaevi'nde yatarken rahatsızlanarak revire kaldırılan fakat tedaviyi kabul etmeyerek hastaneye sevk edilmek isteyen mahkum doktoru bıçakladıktan sonra firar etti.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Aydın E Tipi Cezaevi'nde meydana geldi. Mahkumlardan biri hastalanınca revire sevk edildi. Durumun bildirilmesi üzerine Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Yunus Emre Baba mahkumun tedavisi için cezaevine çağrıldı. Tedavi edilmek istemeyen mahkum doktordan kendisini hastaneye sevk etmesini istedi. İddiaya göre doktor, bu isteği yerine getiremeyeceğini söyleyince mahkum bıçaklı saldırısına uğradı. Dr. Yunus Emre Baba'yı bıçaklayan mahkum ardından cezaevinden firar etti.

Yaralanan doktor, cezaevi yetkililerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yunus Emre Baba'nın ameliyata alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Firari mahkumun yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tedaviye alınan Dr. baba7nın sağlık durumunun takip edildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı olarak hangi gerekçe ile olursa olsun çalışanlara yönelik şiddetin kınandığı da belirtilen açıklama şöyle:

"Bugün Aydın Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Yunus Emre Baba, Aydın E Tipi Cezaevi'nden hastaneye sevk isteyen ve muayeneyi kabul etmeyen bir mahkum tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Hemen ameliyata alınan doktorumuzun takip ve tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki süreç yakından takip edilmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak, hangi gerekçe ile olursa olsun çalışanlarımıza yönelik şiddetin her türünü kınıyoruz. İnsan sağlığı için kutsal bir görev ifa eden sağlık çalışanlarımıza şiddet asla kabul edilemez. Saldırıya uğrayan doktorumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

Burhan CEYHAN/AYDIN, -

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Yusufeli'nde sel, maden ocağı girişini kapattı; 3 işçi mahsur kaldı (2)

MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan selde, maden ocağı tünelinin girişinin kapanması sonucu mahsur kalan 3 işçiye ulaşıldı. Tünelden çıkarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İşçiler tedbir amaçlı Yusufeli Devlet Hastanes'ine götürüldü.

ARTVİN-DHA

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