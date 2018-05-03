Dha Yurt Bülteni - 20

Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kentinde el yapımı patlayıcınım infilak etmesi nedeniyle 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Türk silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde teröristlerin geride bıraktığı mayın ve el yapımı patlayıcı arama tarama ve imha çalışmasını sürdürüyor. Bugün Afrin bölgesinde patlayıcı taraması sırasında teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada adama tarama faaliyetlerine katılan birlikte bulunan bir asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı.

TSK'dan da konuya ilişkin yapılan açıklamada şehit askerin ailesine başsağlığı dilenerek şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 03 Mayıs 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.ö

GAZİANTEP,

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Ülkücüler, Türkçülük Günü'nü kutladı

KOCAELİ Ülkü Ocakları, İzmit'te 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutlayarak, yürüyüş düzenledi.

Kocaeli Ülkü Ocakları, 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında yürüyüş düzenledi. Anıt Park'ta toplanan ve ellerinde Türk Bayrakları bulunan Ülkücüler, 'Türk'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlarıyla Doğu Kışla Parkı'na yürüdü. Mehteran takımı tarafından marşlar çalındı. Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Gökhan Özkara yaptığı konuşmada, Türk milliyetçiliğinin bir asrı aşan bir fikir olduğunu söyleyerek, "Türk milliyetçiliğinin bir asrı aşan fikir serüveninde, sahip olduğu anlam ve neden olduğu gelişmeler bakımından hayati bir yeri bulunan 3 Mayıs 1944 ruhunu ve yıldönümünü bugün burada hatırlıyor ve yad ediyoruz. 3 Mayıs 1944, Türk topraklarında yok edilmek istenen Türkçü düşüncenin şaha kalktığı sembol gündür" ifadelerini kullandı.

Program, halk oyunları gösterileri ve düzenlenen konserin ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşların Anıt Park'ta toplanması

-Vatandaşların Doğu Kışla Parkı'na yürüyüşü

-Gökhan Özkara'nın konuşması

-Detay

Selda Hatun TAN-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli),

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Gaziantep'te FETÖ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün şifreli haberleşme uygulamasını kullanan bit kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında; örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen Eyyüp K.'nın gözaltına alındığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

GAZİANTEP,