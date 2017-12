Dha Yurt Bülteni - 20

Sivas'ta yeni yıl coşkusu



SİVAS'ta 2018 yılını coşkuyla karşılayan vatandaşlar, kent meydanında ve eğlence mekanlarında doyasıya eğlendi.



Tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da yeni yıl coşku ile karşılandı. Yeni yılı kent meydanında karşılayan vatandaşlar, 2018 yılına dakikalar kala cadde ve sokaklara akın ederek müzik eşliğinde eğlendi. Grup, saat 00.00'a yaklaştığında ondan geriye doğru sayarak yeni yılın gelmesini kutladı. Bazı vatandaşlarda yeni yıla dilek feneri uçurarak girerken, bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çekindi. Öte yandan polis ekipleri de yeni yıl nedeniyle Bağdat Caddesi'nde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Sürücüler alkol muayenesinden geçirilerek, araçlarda arama yapıldı.



İL PROTOKOLÜNDEN YENİ YIL ZİYARETLERİ



Diğer yandan Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, yılbaşına kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Protokol üyeleri ilk olarak İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevini ziyaret etti. Burada yaşlılarla sohbet eden il protokolü yaşlıların yeni yılını kutladı. Huzurevinde bulunan yaşlılardan Durmuş Kaya (86) kaval çalarken, Şakir Tamambay (82) ise klarnet çaldı. Tamambay, il protokolünün eşlerine de hediye takdim etti. Protokol üyeleri daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret etti. Protokol üyeleri daha sonra ise İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, kentteki polis merkezleri, 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sivas-Ankara, Sivas-Erzincan ve Sivas-Kayseri karayolları güzergahlarında bulunan uygulama noktaları ile Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Davut Gül, Sivas-Ankara karayolundaki uygulama noktasında durdurulan ve Bursa'dan Ağrı'ya giden şehirlerarası otobüsündeki yolcularında yeni yılını kutlayarak tatlı ikram etti.



İzmir'de yeni yıl coşkusu



İZMİRLİLER yeni yıla, Mirkelam ve Kargo grubunun konserinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenledi havai fişek gösterisini izleyerek girdi.



İzmirliler, 2018'e Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan Mirkelam ve Kargo grubunun konseriyle girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konseri izleyen yüzlerce İzmirli şarkılara eşlik etti. Keyifli bir akşam geçiren vatandaşlar konserin ardından saat 00.00'da başlayan havai fişek gösterisini izledi. Gökyüzüne dilek balonları bırakan vatandaşlar yeni yıldan sağlık, huzur ve mutluluklar beklediğini belirtti. Öte yandan polis, denizden polis botu ve havadan polis helikopteriyle güvenlik önlemi aldı.



Kordon'da düzenlenen etkinliklerin sona ermesinin ardından vatandaşlar dağıldı.



Trakya'da yeni yıl coşkusu (2)



VALİ CEYLAN, YENİ YILA POLİSLERLE GİRDİ



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, yeni yıla il merkezindeki görevli polislerle girdi. Vali Ceylan ve beraberinde Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş ile birlikte görevdeki personeli ziyaret etti.



Tekirdağ'da vatandaşların çoğunluğu yeni yılı evlerinde kutlamayı tercih etti. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü il genelinde 970 personel ile yılbaşı gecesi görev alırken, saatler gece yarısını gösterdiğinde bazı noktalarda havai fişekler atıldı.



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ise il merkezinde görevli emniyet personelinin yeni yılını kutladı. Ceylan, 2018 yılının hem Tekirdağ hem de tüm Türkiye için hayırlı geçmesi temennisinde bulundu. İl genelinde asayişi bozacak olumsuz bir durumun yaşanmadığını dile getiren Ceylan, "Emniyet güçlerimiz vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir yılbaşı geçirmeleri için sabaha kadar görevlerine devam edecekler. Biz de gerek emniyet ekiplerimizi gerekse de jandarma ekiplerimizi bizzat ziyaret ederek, yanlarında olmak istedik. Onların ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu belirtmek ve göstermek istedik. İnşallah 2018 yılı ilimiz için Türkiye için hayırlı bir yıl olur. Umarım hep birlikte huzurlu bir yıl geçiririz. Şu ana kadar il genelinde sıkıntılı olumsuz bir durum yok. Tüm ilçelerimizde emniyet ve jandarma ekiplerimiz bilfiil çalışıyorlar. Biz de çalışmaları yerinden inceleyerek kontrolleri sağlıyoruz" dedi.



Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da hasta ve izinliler dışında tüm personelin görev başında olduğunu kaydetti. Daha sonra görevli personele baklava ve çay ikramında bulunuldu.



Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Bu parayla bir ay geçinebiliyorlarsa itirazımız yok



TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklanan yeni asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını söyleyerek, "Bu parayla bir ay bir geçinsinler bakayım. Geçinebiliyorlarsa bizim bir itirazımız yok. Geçinilecek bir ücret değil" dedi.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018 yılına Sakarya'da işçilerle birlikte girdi. Atalay, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Arifiye ilçesinde TCDD işçileriyle bir araya geldi. Burada işçilere börek ve baklava ikram eden Atalay, daha sonra Serdivan ilçesinde oluşturulan polis uygulama noktasında emniyet mensuplarıyla buluştu. Uygulama noktasında Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile bir araya gelen Atalay, börek ikram ettiği polislerle sohbet etti. Atalay, son olarak Sakarya Üniversitesi Güvenlik Şubesi'nde güvenlik görevlileriyle bir araya geldi. Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas'ın karşıladığı Atalay, 2018 yılına burada girdi.



Ziyaret çıkışında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Atalay, yeni açıklanan asgari ücret miktarıyla geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, "Asgari ücreti Cuma günü bağlandı. Asgari ücret 15 kişilik bir komisyondan oluşuyor. Türk-İş olarak biz bunun bir tarafıyız, 5 kişi hükümet var. Bu sene biz ilk defa bu 5 kişinin içine bir arkadaşımızı verdik. Ömrüm yeterse seneye de o masaya bin 600 lira asgari ücret alan bir arkadaşımızı oturtacağım. Asgari ücretle nasıl geçindiğini hükümete anlatırlarsa belki daha rahat anlarlar. Asgari ücret az diyor muhalefet, biri diyor 2 bin lira olsun, biri diyor 3 bin lira olsun. İş verenler biz bu parayı verirsek batarız diyor. Biz işçiler olarak diyoruz ki bu parayla geçinmek mümkün değil. Bununla ilgili herkesin ağzından çıkanı kulağı duysun" dedi.



Hükümet yetkililerini bu parayla bir ay geçinebilirlerse onay vereceklerini ifade eden Atalay, "6 milyonun insanın çoluğu çocuğu 20 milyon insan bu ücretle geçiniyor. İktidar diyor ki ben geldiğimden beri bu ücret 9 kat arttı diyor. Bu ücretle geçinmek mümkün değil. Bizim açıkladığımız bin 893 liraydı. Bu TÜİK'in resmi rakamıydı. TÜİK devletin resmi bir kurumu. Diyor ki açlık sınırı bir kişi ancak bununla geçiniyor diyor. Böyle bir teklif sunduk maalesef bin 600 lira oldu. Geçinmek mümkün değil, buradan sesleniyorum. Bu parayla bir ay bir geçinsinler bakayım. Geçinebiliyorlarsa bizim bir itirazımız yok. Geçinilecek bir ücret değil. İmkanımız olunca bunu yükselteceğiz demiyorlar, diyorlar ki 9 kat arttırdık" diye konuştu.



Atalay, 1 milyon taşeron işçi kadroya girerken kadroya alınamayan Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) çalışanları için çözüm bulunması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:



"1 milyona yakın arkadaşımız kadroya geçti. Bunda emeği olanlara, başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Son 10 yılda her gün iki kelimeden bir tanesi taşeronlar kadroya geçsin. 1 milyon insan kadroya geçerken geçmeyen 50 bin tane KİT var. KİT'te çalışan arkadaşlarımız var. 100 kilometre yol yaparsın, 100 metresini bırakırsın yapılan yolu kimse görmez ama 100 metre bozuk yolu herkes görür. Bununla ilgili Başbakan ve Çalışma Bakanına da geçen ifade ettim. Bu KİT'lerle ilgili sıkıntıyı bir an evvel ülke gündeminden çıkarması gerekiyor. 1 milyonunun olduğu yerde bu kişiler bunların gölgesinde kalıyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a da buradan bir daha sizin sayenizde sesleniyorum"



Başbakan Yardımcısı yeni yıla polislerle girdi



BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yeni yıla vatandaşlar ve görevi başındaki polislerle beraber girdi. Çavuşoğlu "2018 yılı bizim için 2017 yılından daha da iyi ve güçlü olacağımız bir yıl olacak bundan hiç şüphemiz yok. Bütün hazırlıklarımız bu çerçevede gerçekleştiriliyor." dedi.



Yeni yıla Bursa'da giren Başbakan Yarımcısı Hakan Çavuşoğlu, Atatürk Caddesinde esnafı ziyaret ettikten sonra, Çekirge Polis Merkezi'ne giderek, görevi başındaki polisleri yeni yılını kutladı. Bursa İl EmniyetMüdürü Osman Ak'ın Polis Merkezi önünde karşıladığı Çavuşoğlu'na, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve milletvekilleri eşlik etti. Çekirge Polis Merkezinde konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Sizlerin yeni yılınızı tebrik ediyorum. Tabi en önemli konu kötü alışkanlıkları madde bağımlıkları ile ilgili olarak son dönemlerde Bursa'daki polisimizin bütün birimleri ile beraber sahada ve masa başında verilen mücadeleler neticesinde önemli sonuçlara ve neticelere ulaştığımızın farkındayız. Bu anlamda Türkiye'de mücadele konusunda Bursa'mızın ikinci sırada yer aldığını da biliyorum. Bu bakımdan görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Netice itibari ile geleceğimiz ve istikbalimiz olarak nitelendirdiğimiz genç nesillerimizin bu tür kapanların tuzağına maruz kalması çok acı verici ama bunlarla mücadele etmek tabi ki tek boyutlu olarak güvenlik görevlilerimizin uhdesindeki bir konu değil. Bu işin sosyal, ekonomik, güvenlik, rehabilitasyon ve sağlık gibi faktörleri var. Hükümetimiz bu noktada bir uyuşturucuyla mücadele üst kurulu oluşturdu. Uzun süredir bunun çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sonuç aşamasına yaklaşılmış durumda bir eylem planı çerçevesinde gerek güvenlik bakımından gerek yasal mevzuat bakımından gerekse rehabilitasyon sağlık noktasında yapılacak işlerle atılacak adımlarla ilgili bir eylem planı hazırlayacak. Ben tabi burada yılbaşı gecesi birçok insan bu akşam evinde veyahut dostları ile birlikte bu geceyi kutlarken, anarken, ne derseniz deyin polis arkadaşlarımızın ailelerinden ayrı görev başında olmaları sebebi ile bu akşam sizleri ziyaret ettim. Onlara destek ve güç vermek için, onları unutmadığımızı yaptıkları görevin ne kadar ulvi bir amaca matuf olduğunu anlatmak için buraya geldim. Çok teşekkür ediyorum bu vesile ile Türkiye'mizin yeni yılında yılını tebrik ediyorum." şeklide konuştu.



2017 yılında acı tatlı günlerin olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kayıplarımız oldu. Özellikle bu manada şehitlerimize Allahtan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize hayırlı ve uzun sağlıklı ömürler niyaz ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet, Türkiye gittikçe güçlenen bir devlet. Her ne yaşanıyor veya yaşatılmaya çalışılıyorsa bunların üzerinden rahatlıkla gelebilecek bir güce sahibiz. 2018 yılı bizim için 2017 yılından daha da iyi ve güçlü olacağımız bir yıl olacak bundan hiç şüphemiz yok. Bütün hazırlıklarımız bu çerçevede gerçekleştiriliyor. Gerek uluslararası planda gerekse yurt içinde attığımız adımlar geliştirdiğimiz siyaset ve politikalar bunun belgesi. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sayın Başbakanımızın da öncülüğünde Allah nasip ederse 2018 yılında milletimizin huzur ve refahını geliştirmek muasır medeniyetler seviyesinin üzerine de çıkarmak gibi bir hedefimiz olan Türkiye'yi bu noktada bir basamak daha yükseltmek için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.



"İNŞALLAH SAVAŞSIZ BİR YIL OLUR"



Tüm Bursalıların yeni yılını kutladığını ifade eden başkan Aktaş, "2017'nin deyim yerindeyse son saatindeyiz. Tabi bir takvim yılı bitti yeni bir takvim yılı başlıyor. Öncelikle 2018 yılının ülkemiz insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederim. İnşallah kazasız belasız sorunsuz felaketlerin olmadığı savaşların olmadığı kan ve gözyaşının olmadığı huzurlu bir yıl olur. Özellikle ülkemizin etrafındaki sıkıntıları biliyoruz. Bununda ülkemize tesirlerini biliyoruz inşallah bunların hiç olmadığı bir yıl olur. Bu akşam bir dizi ziyaretler yaptık, halkımızla selamlaştık, tokalaştık. tabi insanlar çok mutlu gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Belki de tatil akşamının heyecanı da var tabi insanlarda çünkü nihayetinde yarın mesai yok tatil temennimiz ümidimiz sorun olmadan herkes evinde çoluk çocuğunun yanında kazasız belasız bir sene geçirsin gün geçirsin ama takdir edersiniz ki birileri de hastanede şifa arıyorlar şifa arayanlara şifa dileklerimizi ifade ettik." dedi.



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çekirge Polis Merkezi'ni ziyaretinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi ve Zübeyde Hanım Kadın Doğumevinde yatan hastaları ziyaret etti.



Muş'ta 2017'nin son ve 2018'in ilk bebekleri



MUŞ'ta 2018 yılının ilk bebekleri, Şervan ve Umut bebek oldu. 2017 yılının son saatlerinde ise 5 bebek dünyaya geldi.



Muş Devlet Hastanesi'nde Mahinur-Ahmet Çelik ile Sevda-Kenan Korkmaz çiftlerinin ikinci çocukları yeni yıla gözünü açtı. Yeni yılın ilk bebeği 00.10'da, ikinci bebek ise 00.15'te dünyaya geldi. Şervan ve Umut ismi verilen bebeklerin sağlıklı olarak dünyaya geldikleri açıklandı. Yine 2017 yılının son saatlerinde de 5 bebek dünyaya geldi. Yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret eden Devlet Hastanesi Başhekimi Radyoloji Uzmanı Dr. Gürkan Danışman ile Hastane Müdürü Oktay Turan, bebeklere çeşitli hediyeler verdi.



Aileleri tebrik eden Başhekim Uzman Dr. Gürkan Danışman, yılbaşında 7 bebeğin dünyaya geldiğini söyledi. Bebeklerden 5'inin 2017 yılında, 2'sinin ise 2018 yılında dünyaya geldiğini ifade eden Danışman, "Yeni yılda dünyaya gelen bebeklerin vatana millete hayırlı bireyler olmasını diliyorum. Hastane yönetimi olarak annelerimizi ziyaret ettik ve bebeklerimiz için aldığımız hediyeleri verdik" diye konuştu.



Başkantan çeyrek altın, müdürden tatlı



KARS'ın MHP'li Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta yeni yılda dünyaya gelen bebeklere eşi Figen Karaçanta ile birlikte ziyaret ederek çeyrek altın takdı. Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'te görevli polis memurlarını görev yerlerinde ziyaret edip tatlı ikramında bulundu.



Yeni yıl gecesi şehrin muhtelif yerlerinde görev alan polis memurlarını yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte ziyaret eden Emniyet Müdürü Bitirik, polis memurlarının yeni yılını kutlayıp, tatlı ikramında bulundu. Polislerle bir süre sohbet eden Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, polis ekiplerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Bitirik, vatandaşlarlada tokalaşarak yeni yıllarını kutladı.



Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile eşi Figen Karaçanta da Harakani Devlet Hastanesi Doğum Ünitesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekleri ziyaret ederek çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verdi. Burada annelerle bir süre sohbet eden ve onlara çiçek veren Başkan Karaçanta, bebeklerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Yeni doğan bebeklerin önce kendileri ve aileleri sonra ise ülkeleri ve insanlık için hayırlı bireyler olmasını temenni eden Başkan Karaçanta, "Bir ailenin en büyük mutluluğu şüphesiz o aileye yeni katılan fertlerdir. Bizlerde bu ailelerin yanı sıra Kars olarak büyüyen ve mutlu bir aileyiz. O nedenle ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak, geleceğimiz olan bebeklerimize huzurlu bir hayat dilemek üzere bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. Umuyorum ki tüm bebeklerimize, daha güzel bir gelecek ve şehir bırakacağız. Kars'ta dünyaya 'merhaba' diyen her bebek bizim gelecek adına da ayrıca umudumuz. Dilerim ki minik meleklerin kalbinden sevgi ve merhamet eksik olmasın. Allah'ım sağlık mutluluk ve umudu ömürlerinden eksik etmesin. Hepsinin bahtları açık olsun. Ailelerinin desteğiyle güzel günlerde, ülkemizin uygar ve başarılı bireyleri olarak yetişsinler" diye konuştu.



