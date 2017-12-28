Dha Yurt Bülteni - 20

Yurtta kalan 17 öğrenci zehirlendi







BOLU'da, İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin yurdunda kalan 17 erkek öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.



Sümer Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden bazılarında akşam yemeğinden sonra mide bulantısı şikayeti ortaya çıktı. Öğrenciler, durumu yurt görevlilerine bildirince, yurda sağlık ekipleri sevk edildi. Yurtta kalan 7 öğrenci Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 7 öğrenci İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne, 3 öğrenci ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, akşam yemeğinden yurtta kalan 248 öğrencinin yediğini, 17 öğrenci haricinde herhangi bir şikayet olmadığı bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Yurttan görüntüler



-Yurtta kalan öğrencilerin, zehirlenen arkadaşlarıyla ilgili konuşması



-Hastanelerden detaylar



SÜRE: 01.58 - BOYUT: 120.4 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,



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Kız arkadaşını beklerken öldürüldü (2)



ŞÜPHELİLER GEMLİK'TE YAKALANDI



Bursa'nın İznik ilçesinde kız arkadaşını bekleyen Hüseyin Koç'un, öldürülmesi olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin bir minibüsle kaçtığını tespit etti. Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) aracın Gemlik ilçesine gittiğini saptayan ekipler, ilçede dört ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla cinayet şüphelisi 17 yaşındaki C.Y. ile olaya karıştıkları belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli C.Y. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çok şükür hırsızlık yapmadık, uyuşturucu da satmadık. Terörist de değiliz. Namusumuzu kirlettiler" dedi.



Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Cinayet zanlısı C.Y.'nin emniyete getirilişi



SÜRE: 40 SN - BOYUT: 39 MB



Haber: GEMLİK(Bursa),



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Zonguldak'ta kaza: 4 yaralı







ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi İsmail Mazlumcu Sokak'ta meydana geldi. 27 yaşındaki Tuncay Şişman idaresindeki 67 LV 439 plakalı otomobil, sürücüsü henüz tespit edilemeyen karşı yönden gelen 81 EV 234 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Tuncay Şişman ile aynı araçta bulunan Emine Gamze Aygın (21), Esra Özmen (2) ve Gözde Özmen (3) yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuncay Şahin'in kullandığı otomobil kaza sonra alev alırken, yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek yangın söndürüldü.



Başına darbe aldığını söyleyen Tuncay Şişman, polisin kazayı hatırlayıp hatırlamadığını sorması üzerine, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Arabada benden başka kimse var mıydı onu bile hatırlamıyorum" dedi.



Polis, diğer aracın sürücüsünü tespit etmek için kaza yerinde çalışma yaptı. Fahrettin Ç. aracı eşinin kullandığını söyledi. Aracın içinde içki şişeleri bulunması üzerine polis, Fahrettin Ç. ve eşi Özlem Ç.'yi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Polis, sürücünün tespiti için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Fahrettin Ç.'nin yapılan kontrolünde 140 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Kaza yapan araçlar



-İtfaiyenin müdahalesi



-Yaralı kadın ve çocuklarının ambulansa alınması



-Sürücü Tuncay Şişman'ın polisle konuşması



-Fahrettin Ç.'nin olay yerine gelmesi, polise kazayı eşinin yaptığını söylemesi



-Fahrettin Ç.'nin ekip aracına alınması



Dosya Adı: ergyaralamalikaza



SÜRE: (7.04) BOYUT: (422 MB)



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



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Manisa'da sobadan zehirlenen baba ve oğlu öldü







MANİSA'nın Kula İlçesi'nde yatmadan önce yaktıkları kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 52 yaşındaki Mustafa Yapucu ile 22 yaşındaki Berkay Yapucu öldü.



Olay, dün gece saatlerinde Gökçeören Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Esnaf olan Mustafa Yapucu, kömür sobayı yaktıktan sonra oğlu Berkay Yapucu ile uykuya daldı. Hatay'da görev yapan oğlu Uzman Çavuş Necati Yapucu'nun yanında bulunan anne Ayşe Yapucu, eşinin ve oğluna ulaşamayınca yakınlarına haber verdi. Mustafa Yapucu'nun yakınları eve gelip kontrol etti. Kapının kitli olmasından dolayı camı kırarak içeri giren yakınları, baba ve oğlunun yerde cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapucu ailesinin yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde baba ve oğlunun öldüğünü belirledi.



İlk incelemelere göre, baba ve oğlunun kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mustafa ve Berkay Yapucu'nun cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olay yerinden görüntü



Cesetlerin cenaze aracına konmasından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/KULA(Manisa),



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100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu (1-2)







KAHRAMANMARAŞ'ta iş aramak için evden ayrılıp bir daha haber alınamayan 20 yaşındaki Fatmagül Berk'in dere yatağındaki zeytinlikte çantası bulundu. Çantanın bulunduğu alanda polis ve AFAD'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip genç kızı aramaya başladı.



Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Fatmagül Berk, iddiaya göre saat 11.30 sıralarında iş aramak amacıyla İŞKUR'a gitmek için evden ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Genç kıza bir türlü ulaşamayan ailesi saat 22.00 sıralarında polisten yardım istedi. Ekipler Fatmagül Berk'i ararken, akşam saatlerinde 85 yaşındaki Halil Torun, Yunus Emre Mahallesi'nde dere yatağındaki zeytinlikte bir kadın çantası buldu. Yaşlı adamın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çantayı incelerken kayıp olarak aranan Fatmagül'ün kimliğini ve cep telefonunu buldu. Bunun üzerine bölgeye polis ve AFAD'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir arama ekibi sevk edildi. Yaşlı adam da bölgeye getirilerek çantayı bulduğu yeri tarif etmeye çalıştı.



Ekipler ellerinde fenerlerle dere yatağı ile çevredeki inşatlarda genç kızı aradı ancak yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalardan bir sonuç çıkmadı. Arama çalışmalarının yarın sabah devam edeceği bildirildi.



OTOGARDA BULUNDU



Kahramanmaraş'ta salı günü iş aramak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fatmagül Berk, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulundu. Ailevi nedenlerden dolayı evinden ayrıldığı öğrenilen genç kız, polis tarafından emniyete götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Polislerin zeytinlikte arama yapması



İnşaattaki arama çalışmaları



Halil torun'un çantayı bulduğu yeri tarif etmeye çalışması



Çevik kuvvet polisinin gelişi



AFAD'ın arama yapması



Arama çalışmalarından detaylar



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Fatmagül Berk'in otogardan çıkarılışı



Genç kız polislerin arasında



Polis otosuna bindirilirken



Polis otosunun gidişi



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,



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Motosiklet trafik levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı







ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü Berat Gümüş (25) yaşamını yitirirken, arkasında oturan aynı yaştaki Barış Günay ise yaralandı.



Kaza, saat 21.00 sıralarında Ahmet Tokuş Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya istikametine giden Berat Gümüş'ün kullandığı 45 LB 636 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletle birlikte metrelerce sürüklenen Berat Gümüş olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasında oturan Barış Günay ise yaralandı.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Barış Günay'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Berat Gümüş'ün cenazesi ise incelemelerin ardından morga konuldu. Polis kaza yerinde yaptığı incelemede bir kask olduğunu tespit etti.







Haber: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),



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Çocuk şüphelileri dövdüğü iddia edilen polis hakkında suç duyurusu (2)



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Adliyede bir polisin iki çocuğa tokat attığı haberle ilgili Adana Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.







Haber: ADANA,



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FETÖ'cü askerleri yakalamak için 86 bin hat incelendi







AYDIN'da FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 86 bin sabit hat verisi incelendi. Bu inceleme sonucunda Türk Silahlı Kevvetleri içerisinde gizli yapılanmaya üye 78 asker tespit edildi. Hiçbir haberleşme sistemi kullanmayan askerlerden, namazlarını gözle kılmalarının istendiği ortaya çıktı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün askeri yapılanmasının çözülmesi, yönetici ve üyelerinin tespitine yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında; örgütün TSK içerisinde faaliyet yürüten askeri personelinin gizliliğine büyük önem verdiği belirlendi. Örgütün askeri yapılanmasında bulunan örgüt üyelerinin diğer örgüt mensupları tarafından iletişim amacıyla kullanılan şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' dahil olmak üzere bilinen iletişim usullerinden uzak durdukları öğrenildi.



Örgütün askeri yapılanmasının çözülmesi, yönetici ve üyelerinin tespitine yönelik olarak 86 bin veri bulunan sabit hatlar tespit edilerek incelendi. İnceleme neticesinde 78 örgüt üyesi askeri personel tespit edildi. Geçen 14 Eylül'den bu güne kadar Aydın merkezli yapılan 5 ayrı eş zamanlı operasyonda 72 askeri personel yakalandı. Bu askerlerden 35'i tutuklanırken, TCK 221 madde kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 37 asker adli kontrol kararı ile salıverildi. Soruşturma kapsamında 6 FETÖ'cü askerin firar ettiği ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



GÖZLE NAMAZ KILIN TALİMATI



Etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanan askeri personellerin ifadelerinde; örgüt tarafından en az ortaokuldan başlamak üzere örgüt tarafından kazanımların sağlandığı, lise son sınıfta askeri okula yönlendirilerek örgüte ait olmayan dershanelere kayıt yaptırıldıkları ve askeri okul mülakat ve sınavlarına örgüt yöneticileri refakatinde götürüldükleri öğrenildi. Askeri okulda eğitime başlayan öğrencilerin hafta sonları illerdeki örgüt evlerine götürülerek burada sohbet adı altında sözde örgüt lideri Fethullah Gülen'e ait CD'lerin seyrettirildiği öğrenildi. Örgüt mensuplarından, deşifre olmamaları için gözle namaz kılmalarının istendiği de belirlendi. Ayrıca, himmet adı altında bekarlardan yüzde 10, evlilerden ise maaşlarının yüzde 5'inin istendiği, çalıştıkları birimlerdeki diğer rütbeli askerler hakkında bilgiler alındığı, bir sonraki toplantının zamanı ve yeri belirlendikten sonra ayrıldıkları, örgüt ile bağını koparmak isteyen askeri personellerin de deşifre etmekle tehdit edildiği öğrenildi.



İTİRAFLA 32 MAHREM İMAM TESPİT EDİLDİ



Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren askeri personelin verdiği bilgiler doğrultusunda örgütün 32 mahrem imamı tespit edildi. Tespit edilen mahrem imamlardan 23 tanesi tutuklandı, 1 tanesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 mahrem imam ise aranıyor.







Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN,



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Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi



AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, polis ekiplerinin düzenledikleri operasyon kapsamında M.G.'nin otomobilinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilirken, M.G. gözaltına alındı.



Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyon kapsamında M.G.'nin otomobilinde arama yaptı. Polisin yaptığı aramada otomobil içerisine gizlenmiş 7gram esrar, 7.60 gram metamfetamin, 24.5 gram eroin, 43 extasy hap, 1 tabanca ve tabancaya ait 9 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







Haber: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın),



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