Dha Yurt Bülteni-20

Karacabey'de 'Domates Festivali' renkli görüntülere sahne oldu







KARACABEY Belediyesi'nde ilk kez düzenlenen 'Domates Festivali'nde konuşan Başkan Ali Özkan, Türkiye'deki salçalık domatesin yüzde 40'ının bölgelerinde üretildiğini söyledi.



Karacabey Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen 'Domates Festivali' renkli anlara sahne oldu. Etkinlik kapsamında, birçok kurum ve firma meydanda stant açarak ürünlerini tanıttı. Festivale AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazan başına geçerek kürekle salça çeviren protokoldakilere, Dağkadı Üretici Kadınlar Derneği tarafından salçalı ekmek de ikram edildi.



Festivalde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin tanıtımı ve gelişimi adına faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirterek, 'Tarım-Teknoloji-Turizm' adı altında '3T' vurgusu yaptı. Özkan, öSalçalık domates önemli bir ürünümüz. Türkiye'deki üretilen salçalık domatesin yüzde 40'ı Karacabey'in verimli topraklarında üretiliyor. Hem iç pazara hem de dış pazara hitap ediyor. Tabi meşakkatlı bir iş, zor bir iş, masraflı bir iş. Üreticinin de inşallah gerekli çalışmalar yapılarak önümüzdeki yıllarda hak ettiğini layıkıyla almasını diliyoruz. Ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz. Yurdun muhtelif yerlerinde çokta cirosu olmayan her ürüne bir festival gerçekleştiriliyor. Biz de salçalık domatesin tanıtımını yapmak istedik. Katkı sağlayan firmalara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Festivalde en iyi domates salçası yapan Zeynep Sevim ile Asiye Kundakçı'nın yanı sıra günde 3 ton domates ile en çok domates toplayan Seyide Yaman, çeyrek altınla ödüllendirildi.



Görüntü Dökümü:



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-Standların gezilmesi



-Protokolün salça yapımı



-Başkan ali özkan konuşma



-Zekeriya birkan konuşma



-Ödül kazananlara ödül verilmesi



Haber Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa),



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Kaza anı kamerada



Konya'da iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan bir motosiklet, kavşakta minibüs ile çarpıştı. Kaza anı kameralara yansıdı.



Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu İlçesi Sakarya Mahallesi Uluyayla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta durmayan bir motosiklet kavşakta minibüs ile çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü motorundan fırlayarak yolda bir süre sürüklendi. Sürücü, başında kask olması sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.



Görüntü dökümü:



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Kaza anını gösteren kamera görüntüsü



Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA



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Hilvan'da çobanların hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı







ŞANLIURFA'nın Hilvan İlçesi'nde, iki çoban arasında aynı tarlada hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Ferit Bakay yaşamını yitirdi, diğer çoban Mehmet Akhanım ise yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Kaplantepe mevkinde meydana geldi. Çobanlık yapan Ferit Bakay ile Mehmet Akhanım arasında Mehmet Emin Özkaya'ya ait tarlada hayvanlarını otlatma nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada Ferit Bakay yanında taşıdığı bıçakla Mehmet Akhanım'ı yaraladı. Akhanım ise av tüfeğiyle Ferit Bakay'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri yaralı iki çobanı, ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Ferit Bakay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Bakay'ın cesedi otopsi için morga konulurken, tedavisi süren Mehmet Akhanım'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerinde çalışma yapan polis, olayda kullanılan av tüfeğine el koydu.



Haber: Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa),



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Eskişehir'de 200 polisle uyuşturucu denetimi







EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün tüm illerde gerekleştirdiği 'Narko Sokak' adlı denetim Eskişehir'de de yapıldı. 'Eğitilmiş polis köpeğinin katıldığı denetimlerde 200 polis parklarda, eğlence yerlerinde kimlik kontrolü yaptı, otomobiller arandı.



Eskişehir'de Narko Sokak denetimleri 16.00-19.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında yapıldı. Denetimlere Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik, Terörle Mücadele, Önleyici Hizmetler, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Çevik Kuvvet şubelerinde görevli 200 polis katıldı. 'Leydi' adlı eğitilmiş polis köpeğinin de kullanıldığı denetimlerde Porsuk Çayı kıyısındaki parklar, kafeterya ve eğlence yerlerinde kimlik kontrolleri yapıldı. Ekipler, çeşitli semtlerde durdurdukları araçları da tek tek aradı. Leydi adlı polis köpeği de otomobillerin bagajlarında narkotik madde aradı.



Görüntü dökümü:



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-Denetime öncesi polis müdürünün ekibe yapılması gerekenleri anlatması,



-Köpekli polislerin parkta kimlik kontrolü yapması,



-Leydi adlı polis köpeğinin sırt çantaları kontrol etmesi,



-Durdurulan araçlarda kadın polislerin kimlik kontrolü yapması,



-Leydi adlı köpeğin araması



Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,



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Önce çay parasını ödedi, sonra gözaltına alındı







Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün 'Narko Sokak' adlı huzur operasyonunda taksirli adam öldürmek suçundan aranan F.A. çay bahçesinde yakalandı. F.A. içtiği çay parasını ödedikten sonra kelepçe takılarak karakola götürüldü.



Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan huzur operasyonunda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekiplerine bağlı 150 polis, 3 narkotik köpeği ile operasyon düzenlendi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddeler, sokaklar ve eğlence mekanları kontrol edildi. Yapılan huzur operasyonunda Kocaeli genelinde bin 345 kişi sorgulandı, 51 işyerinde denetim yapıldı. Operasyon kapsamında aranan 2 kişi gözaltına alındı. Üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı.



İzmit'te, polisin kimlik sorgusu sırasında bir çay bahçesinde oturup çay içen F.A.'nın Zonguldak'ta taksirli adam öldürme suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan F.A., içtiği çayın parasını ödedikten sonra kelepçelenerek karakola götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Aranan F.A'nın yakalandığında cebinden çay parasını çıkartıp masaya koyması



-F.A'nın kelepçelenip götürülmesi



-Polislerin araç ve üst araması yapması



-Mekanlarda yapılan arama



Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),