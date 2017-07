Dha Yurt Bülteni-2

1)MARDİN'DE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 7 YARALI







MARDİN-Diyarbakır karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ve kızı ile birlikte toplam 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, Mardin-Diyarbakır karayolunun 5'nci kilometresinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Kampusu Kavşağı'nda dün gece meydana geldi. Abdulgafur Yılmaz'un yönetimindeki 21 AV 248 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 10 MJ 883 plakalı otomobil nedenle çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 21 AV 248 plakalı LPG'li otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attıktan yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönüşen otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Kazanın etkisiyle 27 yaşındaki Kasım Yılmaz ile ismi öğrenilemeyen 4 yaşındaki kızı yanan araçta yanarak öldü. Hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Atiye Erin ve 35 yaşındaki İlyas Erin de kurtarılamadı. Kazada yaralanan Selahaddin Erin, Hıdır Erin, Fırat Erin, Şehriban Erin, Cihat Erin, Nuray Erin ise ambulanslar Mardin'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Mardin-Diyarbakır Karayolu bir süreliğine trafiğe kapanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



---------------



-Olay yerinden görüntü (Gece çekimi)



MARDİN,



===================================================



2)KARAYOLUNA DÜŞEN ELEKTRİK KABLOSU İLE 2 SAAT ULAŞIMI BÖYLE SAĞLADILAR



BİNGÖL-Erzurum karayoluna Karlıova ilçesi yakınlarında karayoluna düşen elektrik teli o yalda seyehat eden sürecülere korkulu anlar yaşattı. Yola düşen kabloda elektrik olur korkusu ile araçları ile telin üzerinden geçmek istemeyen sürücüler için bir kişi uzun bir sırık ile yere düşen kabloyu kaldırarak araçların altından geçmesini sağladı.



Karlıova-Erzurum karayolunun 1'inci kilometresindeki Kızılçubuk köyünde karayoluna düşen elektrik kablosu sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolunda seyehat eden sürücüler, yolun üzerine düşen kabloda elektrik olur korkusu nedeniylle kablonun üzerinden geçemezken, kablonun kaldırılması için Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi (FEDAŞ)'a haber verildi. FEDAŞ ekiplerinin gecikmesi üzerine ise orada bulunan bir kişi, araç trafiğini sağlamak için ilginç bir çözüm buldu. Bulunan uzun bir sırık ile elektrik kablosunu metrelerce yukarı kaldırarak altından araçların geçmesi sağlandı. Yaklaşık 2 saat sonra olay yerine gelen FEDAŞ ekipleri kabloyu yoldan kaldırırken, bir vatandaşın sırık ile bularak karayolunda ulaşamım sağladığı anlar cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Yere düşen kablodan görüntüler



-Sırık ile kablonun kaldırılması



-Araçların kablonun altından geçmesi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL, (KARLIOVA),-



====================================================



3)BİNGÖL'DE HES VE DEMİRYOLU ÇALIŞMALARI, BÖLGEDE DEV YARIKLARIN AÇILMASINA NEDEN OLDU



ÇEKİRGELER BÖLGEYE AKIN ETTİ



BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Çaytape köyü bölgesinde yapımı süren Hidro Elektrik Santrali (HES) barajı ve demiryolu deplase çalışması nedeniyle bölgede derinliği 4 metreye genişliği 1 metreye varan yarıkların oluşması köylüleri tedirgin ediyor. Çaytepe Köyü Muhtarı Hatip Değişgeç, oluşan yarıklar nedeniyle içme ve tarım arazilerinde sulama sularının kesintiye uğradığını belirterek, "Demiryolu ve baraj çalışmalarından dolayı bütün bölgede yarıklar oluştu. Vatandaşlar korku içinde, tedirginiz"dedi. Genç İlçesi'ne bağlı Çaytepe Köyü Düşmalan mezrasında yapımı süren Hidro Elektrik Santrali barajı ve demiryolu deplase çalışmaları nedeniyle arazide bölgede açılan dev yarıklar köylüleri tedirgin etti. bazı yerlerde derinliği 4 metre ve genişliği 1 metreyi bulan yarıklar ile ilgili konuşan vatandaşlar, yarıklara HES ve demiryolu deplase çalışmalarının neden olduğunu belirterek yetililerden yardım istedi. Çaytepe Köyü Muhtarı Hatip Değişgeç, oluşan yarıklar nedeniyle içme ve tarım arazilerinde sulama sularının kesintiye uğradığını belirterek, "Demiryolu ve baraj çalışmalarından dolayı bütün bölgede yarıklar oluştu. Vatandaşlar korku içinde, tedirginiz. Yetkililere sesleniyoruz, bu konu hakkında yardımcı olsunlar. Mağdur ve tedirginiz. İçme ve sulama suyumuz kesiliyor. Hayvanlarımızı dışarıya çıkaramıyoruz. Gereken yerlere başvurumuzu yaptık ama henüz netice alamadık"dedi. Oluşan yarıklar nedeniyle köyün her an toprak altında kalacağını belirten köy sakinlerinden Halim Asilkan ise, vatandaşların heyelan tehlikesi nedeniyle tedirgin olduklarını ve hayvancılık konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Köylüler gece yatamadığını, her yere heyelan tehlikesi levhaları asıldığını belirten Asilkan, "Yan köylere hayvanlarımızı götürüp otlatamıyoruz. Çünkü, onların da hayvanları var. Heyelan bölgesine de hayvanlarımızı götüremiyoruz. 2 bin büyükbaş hayvanla beraber köye tıkılıp kaldık. Biz devletin yatırımına karşı değiliz ama, köylüleri de mağdur etmemek lazım. Köylünün devlete karşı, yatırımlara karşı değiliz. Ancak, heyelan bir gece ansızın çökerse hem devletimiz hem biz üzülürüz. Gereken yerlere bildirdik ama yarıklar her geçen gün daha da artıyor. 20 - 30 milyon metreküp topraktan bahsediliyor. Bu köyün üstüne çökerse, bu köyü toprak altından haftalarca çıkaramazlar. Çözüm istiyoruz"diye konuştu.







ÇEKİRGELER BÖLGEYE AKIN ETTİ



Öte yandan, köyde yaşayan vatandaşlar, arazide daha önce çekirgelerin bulunmadığını ancak yarıkların oluşmasının ardından ciddi sayıda çekirgenin alanda ortaya çıktığını söyledi. Artan çekirge sayısına anlam veremediklerini belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.



Görüntü Dökümü:



--------------------



-Köye asılan heyelan tehlikesini gösteren tabelalar



-Arazide oluşan yarıklardan detaylar



-Vatandaşların oluşan yarıkların içine girmeleri ve yarıkların boylarını göstermeleri



-HES barajından detaylar



-Çaytepe Köy muhtarı Hatip Değişgeç'in konuşması



-Köy sakinlerinden Halim Asilkan'ın açıklamaları



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,-



========================================================



4)ÖDEMİŞ KARPUZU MÜŞTERİ BEKLİYOR



İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki karpuz üreticileri, fiyatların çok düşmesi ve alıcı bulamamanın sıkıntısını yaşıyor. Ödemiş'teki karpuz üreticileri bu yıl fiyatların düşük olmasından ve arz talep dengesizliğinden şikayet etti. Eski İstasyon Mevkii'ndeki karpuz pazarında, sıcağın altında saatlerce müşteri bekleyen üreticiler, karpuzun kilosunun 20-25 kuruşa kadar düştüğünü dile getirdi. Bir traktör römorku dolusu karpuzu ancak 600-750 liraya satabildiklerini anlatan satıcılar, bu yıl sıcakların birden bastırmasıyla karpuzların aniden büyüdüğünü ve bollaştığını kaydetti.



Pazarı ziyaret eden ve üreticilerin sorunlarını dinleyen Ödemiş Ziraat Odası Başkan Vekili Mehmet Dinlenmez, Ödemiş'in karpuzu çok kaliteli olmasına karşın alıcının az olduğunu dile getirdi. Üreticilerin yaşadığı sıkıntının sıcakların birden bastırmasına bağlı olduğunu söyleyen Dinlenmez, "Bu yıl ne yazıkki karpuz üreticilerinin tıpkı patates yetiştirenler gibi yüzü gülmüyor. Aşırı sıcakların birden gelmesi karpuzların bir anda yetişmesine sebep oldu. Bunların piyasaya sürülmesiyle de fiyatlar düştü. Üreticimiz çok mağdur. Çünkü yeterli alıcı yok. Bu şekilde giderse çiftçimiz yok olma noktasına gelecek. İlçemizde kabak aşılı karpuz üretilmiyor. Yalnızca çekirdek karpuz üretilir ve bu yüzden kalitelidir. Burada üreticimiz karpuzu 20-25 kuruşa satarken, büyük şehirlerde fiyatları 1 lirayı buluyor. Aradaki bu farkın üreticiye de yansımasını yetkililerden talep ediyoruz" dedi.



Zor günler geçirdiklerini dile getiren üreticilerden Muharrem Şendurur ise "Bu sene karpuzlar çok güzel ama fiyatlardan memnun değiliz. Yaptığımız masrafların karşılığını alamıyoruz. Ümit ederim ki, önümüzdeki günlerde piyasa düzelir. Geçen sene 40-50 kuruşa sattığımız karpuz bugün 25 kuruş" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Tezgahlardaki karpuzdan görüntü,



-Ödemiş Ziraat Odası Başkan Vekili Mehmet Dinlenmez ile röp,



-Satıcı Muharrem Şendurur ile röp.



Haber - Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir),



=====================================================



5)TARİHİ TİYATRODA, İKİ BİN YIL SONRA KONSER HEYECANI



MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, 3 bin 300 yıl öncesine kadar tarihlendirilebilen Knidos Antik Kenti'nde, 2013 yılında yeniden başlayan kazı çalışmaları ve Güney Ege Kalkınma Ajansı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Datça Kaymakamlığı tarafından 2014 yılında restorasyonuna başlanan 5 bin kişilik tiyatroda sürdürülen çalışmaların kamuoyuna tanıtılması amacıyla, "Knidos Arkeoloji Günleri' etkinliği düzenlendi.



Datça Kaymakamlığı ile Datça Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve iki gün süren etkinlikler kapsamında, halen restorasyon çalışmaları süren Knidos Antik Kenti'ndeki tarihi tiyatroda, özel izin alınarak 2 bin yıl aradan sonra ilk kez konser gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından verilen konseri, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça Garnizon Komutanı Hava Albay Abdulkadir Solmaz ve Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile yaklaşık 500 kişilik izledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şefi Münif Akalın yönetiminde, soprano Esen Demirci'nin solist olarak görev aldığı konser büyük beğeni topladı. Orkestra şefi Akalın, konser öncesi yaptığı konuşmada, "2 bin yıl sonra bu sahnede olmak bize mutluluk ve heyecan veriyor. Eskiden burada, ne organizasyonlar yapıldı, ne konserler oldu, ne oyunlar oynandı kim bilir?" diye konuştu. Katılımcılara gruplar halinde, uzman rehberler eşliğinde tarihi Knidos kenti ve gezdirilerek, kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Gün batımında ise, 7'den 70'e herkes, Knidos'un eşsiz manzarasını fotoğraflayabilmek için birbiriyle yarıştı.



ANTİK DÖNEMİN EN ÖNEMLİ MERKEZİ



Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Knidos Kazısı Başkanı Doç. Dr. Ertekin Doksanaltı, Knidos'un, Antik Dönem'in kültür ve sanat anlamındaki en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Doç. Dr. Doksanaltı, "Sadece sanat, kültür veya ticaret değil, aynı zamanda önemli bir dini merkez olmuştur. Kurulduğu andan itibaren dini rolünü komşu kentlerle paylaşmıştır. Kentin kuruluşu ile ilgili en erken arkeolojik buluntular. M.Ö. 1300 yılına kadar gidiyor. Yaklaşık 3 bin 300 yıl öncesine tarihlendirmek mümkün.,. O döneme ait Kameros vazoları dediğimiz vazo parçalarını tespit edebildik. Bu yerleşim daha küçük çaplı ve köy kent ölçeğinde niteliğe sahipti. Sonrasında konumu ve yeri itibariyle burası önem kazanmış, ticaretten elde etmiş olduğu avantajları kullanarak döneminin en zengin kentlerinden biri olmuştur" dedi.



7 inci YÜZYILDAN SONRA KADERİNE TERK EDİLDİ



Knidos'un, M.Ö. 6'ncı yüzyıldan itibaren en parlak dönemini yaşadığını ve zenginleştiğini ifade eden Dç.Dr. Doksanaltı, "Zenginliğinin en önemli ifadesi, antik dünyada Yunan sanatında tamamen mermerden inşa edilmiş ilk yapıyı Knidos'lular yaparak, Yunanistan'daki Apollon tapınağına hediye ediyorlar. 6 ıncı ve 5 inci yüzyılda kendi adına gümüş para basıldığını biliyoruz. Para basma olayı, M.Ö. 1 inci yüzyıla kadar devam ediyor. Daha sonra Roma döneminde de para basılıyor. Dolayısıyla Helenistik dönem, Knidos için en parlak dönemlerdir. M.S. 1 ve 2 inci yüzyılda parlak dönem devam ediyor. 3 üncü yüzyıldan sonra kent yavaş-yavaş küçülmeye başlıyor, dördüncü yüz yılda yeniden parlak bir dönem geçirse de, 7 inci yüzyıldan sonra ise kent terk ediliyor ve bir daha hiç yerleşim görmemeden günümüze geliyor" diye konuştu.



GENİŞ BİR ALANI KAPLIYOR



Knidos'taki ilk arkeolojik kazıların, 1858-1859 yıllarında British Museum adına Charles Thomas Newton tarafından yapıldığını hatırlatan Doksanaltı, "1966- 1977 yıları arasında ise ABD Iris Cornelia Love kazı çalışmalarını yürüttü. Knidos'ta gerçekleştirilen ilk Türk kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi adına, 1988-2006 yıllarında Prof. Dr. Ramazan Yazgan başkanlığında gerçekleştirildi. Altı yıllık aranın ardından, 2012 yılından itibaren ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Selçuk Üniversitesi adına benim başkanlığımda kazılar sürdürülüyor. Knidos Antik Kenti'nin bugüne kadar sadece yüzde 5'i kazılabildi. Yüzde 95'i halen toprak altında bulunuyor. Tarihi kent, doğu batı doğrultusunda ana kara bölümünde, bin 300 metre uzunluğunda, ada bölümünde ise 750 metrelik bir alanı kaplıyor" dedi.



Görüntü Dökümü



------------------------:



-Knidos Arkeoloji Günleri kapsamında, tarihi kentte gerçekleştirilen geziden görüntü



-Orkestra şefi Münif Akalın ile röp..



-Halen restorasyonu devam eden tarihi tiyatroda özel izinle yapılan konserden görüntü



(Haber-Kamera: Mehmet Çil / DATÇA (Muğla),



===================================================



6)BODRUM' DA SERTAB ERENER RÜZGARI ESTİ



TÜRK pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği yaz konserlerinin ilkinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayranlarını coşturdu. Erener, geçmişten bugüne sevilen şarkılarını, oda müziği düzenlemesiyle seslendirerek, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.



Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen Yaz Konserleri, pop müziğinin güçlü seslerinden Sertab Erener'in, "Sertab'ın Oda Müziği" programı ile başladı. Konseri, iş, sanat ve spor dünyasından tanınmış isimlerinde bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi izledi. Erener'in Bodrum konserini eşi Emre Kula'da en önden izledi. Kabarık elbisesi ile sahneye çıkan Erener, konserine "Yalnızlık Senfonisi" şarkısı ile başladı. Erener, sevilen şarkılarını müzisyen Çağrı Sertel'in oda müziği tarzında yeniden düzenlemesiyle seslendirdi. Hayranlarını coşturan Erener, bir ara kabarık elbisesi nedeniyle, rüzgardan etkilendiğini, düşme tehlikesi geçirdiğini söyledi.



Sertab Erener'e piyanoda Çağrı Sertel, kemanlarda Deniz İbrahimoğlu, Vugav Kurbanov, viyolada Çağatay Şahin, viyolenselde Yılmaz Bişer ve kontrbasta Volkan Hürsever eşlik etti.



Sanat hayatında 25 yılı geride bırakan deneyimli sanatçı izleyenlere, iyi eğlenceler dileyerek, konserine "Dargın Değilim" şarkısı ile devam etti.



Erener, "Tanıdığınız bütün şarkıları düzenleyip, oda müziğine Çağrı Sertel uyarladı. Bence çok iyi iş çıkardı. Repertuvarda sizlerin ruhuna işlemiş birçok şarkı var. Onları yıllar sonra yorumlamak biraz risklidir. İnsanlar çok sevdikleri şeylerde değişiklik istemezler ama bu halleri de çok sevildi. Umarım sizler de seversiniz" dedi.



Erener yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını Bodrum Antik Tiyatro'yu dolduran hayranları ile birlikte seslendirdi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Konserden görüntü



-Sertab Erener'in sahne performansından görüntü



-İzleyicilerin şarkılara eşlik etmesi



-Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla),