Dha Yurt Bülteni - 2
Serik'te yangınANTALYA'nın Serik İlçesi'nde çıkan yangında pelit ağacı dikili olan 40 dönüm arazi zarar gördü.
Serik'te yangın
ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde çıkan yangında pelit ağacı dikili olan 40 dönüm arazi zarar gördü. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Çalışmalara vatandaş da destek verdi.
Serik'e bağlı Kökez Mahallesi Yazır mevkiinde dün 23.00 sıralarında pelit ağacı dikili alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın çevreye yayıldı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı ve 2 iş makinesi, Büyükşehir ve Serik belediyelerine bağlı sulama araçlarıyla müdahale edildi. Çalışmalara mahalle sakinleri de destek verdi.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yaklaşık 40 dönüm arazi zarar gördü. 2 ev yanmaktan kurtarıldı, olay yerine yakın olan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu binası ise zarar görmedi. Mahalle sakinleri özellikle hayvanlarına yem olarak verdikleri saman balyalarının yanmaması için nöbet tutup hortumla su sıktı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan da vatandaşla birlikte alevlere müdahaleye çalıştı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yangından görüntüler
Ekiplerin söndürme çalışmaları
HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,
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AK Partili İnceöz; Adalet mahkeme salonlarında, bu milletin vicdanında yerini bulacaktır
AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvikili İlknur İnceöz, "15 Temmuz gecesi işgal girişimine karışanlardan hesap sorulacaktır. Mahkemelerde ne yaparlarsa yapsınlar, o geceye dair görüntüler mevcut. Ne söylerse söylesinler bilmeliler ki, bu milletin aklıyla asla alay edemeyecekler. Adalet yerini bulacaktır. Adalet öyle yürüyüşlerde değil, adalet mahkeme salonlarında, bu milletin vicdanında yerini bulacaktır" dedi.
Aksaray'da Türkiye İş Kurumu tarafından 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı çerçevesinde 'Şehit Yakınları ve Gaziler Buluşması' programı düzenlendi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programa Aksaray Vali Vekili Kubilay Ant, AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Mustafa Serdengeçti, şehit aileleri ve yakınları ile gaziler katıldı. Kuran okuması ile başlayan program 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili görüntülerin gösterilmesi ile devam etti.
"ADALET MİLLETİN VİCDANINDA YERİNİ BULACAKTIR"
Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, adaletin mahkeme salonlarında, bu milletin vicdanında yerini bulacağını belirterek şunları söyledi: "Cenab-ı Mevlam bir daha bu topraklara 15 Temmuz gibi kendi topraklarında yetişmiş hainlerle karşılaşmayı nasip etmesin. Bizler de o gece orada ölümü öldürerek milli iradeye sahip çıkmanın derdindeydik. İşte onun için 15 Temmuz'dan sonra 20 Temmuz'da OHAL'i ilan ettik ve o gün bugündür OHAL ile beraber burada devlet kurumları içerisinde hain terör örgütünün mensuplarının ayıklanması için, ayrıştırılması için bir mücadele göstermekteyiz. Hain olan herkesten hesap sorulacaktır. Mahkemelerde ne yaparlarsa yapsınlar, o görüntüler elimizde. Ne söylerlerse söylesinler, bilmeliler ki bu milletin aklıyla asla alay edemeyecekler, adalet yerini bulacaktır. Adalet öyle yürüyüşlerde değil, adalet mahkeme salonlarında, bu milletin vicdanında yerini bulacaktır."
İnceöz, hain FETÖ terör örgütünden hesap sorulacağını ifade ederken, "80 milyona, bu hain terör örgütü, işgal girişiminde bulunan teröristler bunun hesabını vereceklerdir. Burada şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacağımıza bir kez daha milletin kürsüsünden, Aksaray'dan sesleniyorum. Duysun, dünya da duysun. Duysun, bugün 16 Nisan'a tepki verenler, aynı şekilde 15 Temmuz'a 40 gün sonra tepki vermişlerdi. Aynı tepkiyi bekliyorduk onlardan. Neredeydiler. Onun için 80 Milyon'un aklıyla alay etmeyecekler ve bu mücadele kararlı bir şekilde sonuna kadar sürdürülecektirö dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Programdan detay göröntü
-İnceöz'ün açıklamaları
Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/ AKSARAY, )
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Tinerci yuvası olan tarihi mekan, modern mesire alanına çevrildi
SİİRT'in tarihi yerlerden biriyken tinercilerin mekanı haline gelen ve zaman zaman intihar vakalarının meydana geldiği Delikli Taş (Rasıl Hacar), Siirt Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı proje ile modern bir mesire alanına çevrildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, tarihi dokusu ve manzarası ile doğaseverlerin büyük ilgisini çeken Delikli Taş'ın baştan sona restore edildiğini belirterek, "Deliktaş Siirt'in önemli turizm yerlerinden biri. Ancak daha önce atıl durumdaydı. Projenin toplam maliyeti 1 milyon 156 bin liradır" dedi.
Kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan, daha önce tinercilerin mesken edindiği ve zaman zaman intihar vakalarının olduğu tarihi Delikli Taş alanı, Siirt Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın ortak projesi ile modern bir mesire alnına çevrildi. Tarihi dokusu ve manzarası ile doğaseverlerin büyük ilgisini çeken Delikli Taş'ın baştan sona restore edildiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, "Deliktaş Siirt'in önemli turizm yerlerinden biri. Burası Botan vadisine hakim olan bir yerimizdir. Deliklı Taş ile yaptığımız proje iki aşamalıdır. Delikli Taş'ın finansmanının yüzde 75'ini Dicle Kalkınma Ajansı karşılarken, yüzde 25'ini ise İl Özel İdaresi karşılamıştır. Projenin toplam maliyeti ise 1 milyon 156 bin liradır" dedi.
Bölgeye hakim bir yerde bulunan Delikli Taş, yapılan çalışmalardan sonra halka açılırken, ihale usulü olarak işletmesini alan İshak Yargıcı, daha önce Delikli Taş'ın atıl durumda olduğunu ve daha çok tinercilerin mekanı haline geldiğini söyledi. Yargıcı, "İl dışından birçok doğasever buraya gelerek manzaraya hayran kalıyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor. Daha önce burası aileler için pek güvenli yer olamadığı için gelinmezdi ve daha çok tinercilerin uğrak yeri idi. Burayı işlettiğim için çok mutluyum. Buraya yeni bir restoran yapmaktayım ve bu bittiğinde buraya gelecek olan aileler yemeklerini Mezopotamya manzarası ve Botan manzarası eşliğinde yeme şansı yakalayacaklardır" dedi.
BİN METRE YÜKSEKLİĞİNDEN HATIRA I
Delikli Taş'ın turizme açılması ile beraber tehlikeye aldırmadan taş başında fotoğraf çekildiğini belirten işletmeci Ishak Yargıcı, "Bu manzarayı gören birçok vatandaş yapılan tel örgüleri atlayarak burada hatıra fotoğrafı çekmek istiyor. Yaptığımız tüm uyarılara rağmen vatandaşlar uyarılarımıza aldırmıyorlar. Daha önce burada gerek intihar eden ve gerekse nergis çiçekleri toplamak isteyen birçok vatandaşımız düşerek hayatını kaybetti. Biz işletmeciler olarak bu konuda yapılan bu tehlikeli fotoğraf çekimine karşıyız. Ancak uyarılarımız dikkate alınmıyor" dedi.
MESİRE ALANI DELİKLİ TAŞ'A AİLELER AKIN EDİYOR
Sıcak havanın da etkisiyle vatandaşlar piknik yapmak amacıyla Delikli Taş mesire alanına akın ediyor. Terör olaylarından ve güvenli bölge olmamasından ötürü daha önce buralara gelemediklerini belirten vatandaşlar, "Buraya gelerek piknik yapıyoruz. Daha önce buraya gelmek istiyorduk ancak güvenlik nedeni ile gelemiyorduk. Şimdi ise ailemiz ile geliyoruz ve sıcak havaları bu serin yerinde piknik yaparak geçiriyoruz" dedi.
Adana'dan Siirt'e misafirliğe geldiğini belirten Abdullah Sarı adlı vatandaş ise, "Ben Adana'dan Siirt'e eş ve dostlarımı ziyarete geldim. Rasıl Hacar diye tarihi bir yerin olduğunu öğrenince görmek istedim. Burası çok güzel bir yer. Bu doğa harikasına sahip çıkıldığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü;
-Delikli Taş (Rasıl Hacar'ın) yüksek bölgeden görüntüsü
-Piknik yapmaya gelen ailelerin teleskop ile Botan vadisini izlemesi
-Piknik yapan ve tehlike rağmen hatıra fotoğrafı çekenler
-Adana ilinden gelen Abdullah Sarı'nın Taş Başı ile ilgili açıklaması
-Mangalda pişen et-tavukların görüntüsü ve ailelerin piknik yapması
-Delikli Taş'tan görüntüsü ile beraber oyun parkında oyun oynayan çocuklar
-İşletmeci Ishak Yargıcı'nın konuşmaları
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,-
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Kurban bayramı öncesi hayvan hırsızlığı arttı
Kurban Bayramı öncesi hayvancılık merkezi Kars'ta hayvıan hırsızlıkları arttı. Merkeze bağlı Gelirli Köyünde merada otlamakta olan 10 büyükbaş hayvan, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Jandarmaya başvuran yetiştiriciler, hayvan hırsızlıklarının önlenmesini istediler. Kurban bayramının yaklaşması ile hayvan hırsızlıklarının arttığını söyleyen yetiştiricilerden Atalay Keleşoğlu, "3 yıl içerisinde köyümüzde 50 büyükbaş hayvan çalındı. Köylüler artık tüfekle nöbet tutuyorlar" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Muhabir Bedir Altunok'un anonsu
Hayvanları çalınan 3 köylünün konuşması
Köyden ve tabeladan genel ve detaylar
Hayvanlardan detaylar
Köylülerin konuşmaları
Arazide otlayan anneleri çalınmış buzağıların görüntüsü
Çalınan ineğin ahırdaki buzağısının biberonla beslenmesi
Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,
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Seyhan Belediyesi'nde rüşvet tartışması
ADANA'nın merkez Seyhan İlçe Belediyesi meclis toplantısında HDP'li meclis üyesi Enver Ökmen'in İstimlak Müdürü'nün rüşvet aldığı iddiasında bulunması üzerine tartışma çıktı. Tartışmada Ökmen ve Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Özdemir birbirlerinin üzerine yürüdü.
Seyhan Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında gündem dışı söz alan HDP'li Ökmen, belediyenin idari birimlerine verdikleri dilekçelere karşılık bulamadıklarını öne sürdü. Daha sonra belediyede rüşvet alındığını yönünde söyletilerin olduğunu söyleyen Ökmen, İstimlak Müdürlüğü'nü hedef gösterdi. Bunun üzerine toplantıyı yöneten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kanıtın varsa Cumhuriyet Savcılığı'na ver. Kim elinde belge olup da vermez ise namerttir" diyerek Ökmen'in konuşmasına müdahale etti. Meclis üyelerinin konuşmalarına müdahale edilemeyeceğini savunan Ökmen, Başkan Karalar'a tepki gösterdi.
Konuşmasını tamamlayan Ökmen, yerine geçmek için kürsüden indiği sırada "Burada rüşvet olmaz, ispat et" diyen Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Özdemir'in üzerine yürüdü. Birbirlerine bağıran Ökmen ve Özdemir, meclis üyelerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.
Görüntü Dökümü
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HDP'li meclis üyesi Enver Ökmen'in konuşması
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması
Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Özdemir ve Enver Ökmen arasında çıkan tartışma
Haber-Kamera: ADANA,
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Özel halk otobüsü şoförü: 2 saatlik uykuyla, ralli yapıyoruz
KAYSERİ'de özel halk otobüsü şoförleri yazılan cezalara tepki gösterdi. İşletme önünde park halindeki otobüsler nedeniyle de zaman zaman halk ile karşı karşıya geldiklerini belirten şoförler, "Zor şartlarda çalışıyoruz. Vatandaşlar ters yoldan gelip, otobüs duraklarına park yapıyor, sonra vatandaşla kötü biz oluyoruz. Üstüne cezalar da veriliyor. Artık psikolojimiz bozuldu" diye dert yandı.
Özel halk otobüsü şoförleri adına gazetecilere açıklama yapan 25 yıllık şoför, 41 yaşındaki Murat Bayram, halk ile karşılaştıkları tartışmalardan dolayı kendilerine ceza verildiğini ancak, kendilerine küfür edenlere bir şey yapılmadığını öne sürdü. Karşılaştıkları olaylardan ötürü psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden Bayram, şunları söyledi: "Vatandaş gelip duraklarımıza park ediyor, sonra ters yoldan geliyorlar ama uyarınca kötü biz oluyoruz. Bize hakaretten 300 tam bilet cezası geldi. Saat 03.00'te gaz istasyonundan çıkıp, sabah 05.00'te de hareket eden insanız. Vatandaşlar, ekmek için çalışan insanlarız. Bizler hepimiz 2'şer saatlik uyku ile araç sürüyoruz. Buraya geliyoruz, psikolojimiz bozuluyor. Buradaki vatandaşlar yolu kapadığından dolayı vatandaş gelip bize hakaret ediyor, küfür ediyor. Küfür ettiğinden dolayı biz cezaya maruz kalıyoruz. Sivil araç yanımda duruyor, bana küfür etti hakaret etti ben bu hakareti kabul etmiyorum. Benden de savunma istediler. Savunma verdim, sonra 300 tam bilet ve 15 gün uzaklaştırma cezası aldım. Biz insan evladıyız, insan taşıyoruz, rızkımızla ekmeğimizle uğraşıyoruz. Yaptıkları, hakaret ettikleri terbiyesizlik diz boyu ama biz her şeyi sinemize çekiyoruz. Buna bir çare bulunması lazım. Bu ceza 1, 2, 3 değil. Bütün arkadaşlarım karşılaşıyor. 24 saat direksiyon sallıyorum. Biz yarım saat yolda çalışıyoruz, 30 dakikada gelmediğin takdirde yine sıkıntı. Ben seferi bu trafikte, bu şartlarda yarım saatte nasıl yetiştireyim? İnsan taşıyorum. Bana ver 50 dakika. Bu arabalarla 30 dakikada ralli yapılıyor. Herkes anlatmıyor, korkuyor gerçeği."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Özel Halk Otobüsçüleri adına Murat Bayram'ın açıklaması
-Otobüslerden ve ters yoldan gelen, yola park eden otomobillerden görüntüler
-Detaylar
Haber-Kamera: Cafer ZENGİN / KAYSERİ,
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Silahla oynarken canından oluyordu
Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Filizli Mahallesinin Taşbaşı yaylasında babasının tabancası ile oynayan 12 yaşındaki Fatih Kaya, kendini vurdu. Çobanlık yapan babasına yardım eden Fatih Kaya, az daha canından olacaktı. Kaya, "Babamın tabancası ile oynarken birden ateş aldı ve karın boşluğumdan yaralandım. Yaralı halde bir kilometre yürüdüm ve durumu babama anlattım. Ben şanslıydım kurtuldum, kimse silahla oynamasın" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fatih Kaya'nın hastaneye getirilmesi
-Köylüler ile röp.
-Fatih Kaya ile röp.
Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum),
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Akçakoca'da ikinci plaja mavi bayrak
DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde mavi bayraklı plaj sayısı ikiye çıktı. Ceneviz Kalesi Plajı'ndan sonra Çuhallı Plajı'na da mavi bayrak verildi.
Çuhallı Plajı'nda düzenlenen mavi bayrak asma törenine Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Direk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Bu sırada plajdakiler de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na eşlik etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Ali Direk, çocukların karne sevinci yaşadığı gibi sevinç yaşadıklarını söyleyerek, "İkinci mavi bayrağımızı aldık. İlkini 1996 yılında Ceneviz Kalesi Plajında aldık. Bu ikincisi. Deniz temiz anlamına gelen mavi bayrağı Çuhallı Plajı'na aldığımız için sevinçliyiz. Bütün kriterlere uygun bir plaj. Diğer plajlarımıza da aynı şekilde mavi bayrak almayı hedefliyoruz" dedi.
Konuşmanın ardından mavi bayrak göndere çekildi.
Ceneviz Kalesi Plajı'na da 1996 yılından bu yana verilen mavi bayrak bu yıl yine verildi ve törenle bayrak asıldı.
Görüntü dökümü
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-Mavi bayrak töreni
-Saygu duruşu istiklal marşı
-Sahil
-Bayrağın çekilmesi
Haber-Kamera: Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce),
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Manavgat Barış Suyu Festivali renkli başladı
ANTALYA'da düzenlenen Manavgat Barış Suyu Kültür Sanat Turizm ve Gençlik Festivali, sergiler, çocuk etkinlikleri, kortej ve Manavgat Irmağı'ndaki su gösterileriyle başladı. Gece ise Yüksek Sadakat ve Funda Arar sahneye çıktı.
Manavgat'ta ekonomik canlılığı artırmak, esnafa katkıda bulunmak ve ilçenin bilinirliğine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 21'incisi düzenlenen Manavgat Barış Suyu Kültür Sanat Turizm ve Gençlik Festivali çeşitli etkinliklerle başladı. Festivalin ilk gününde Atatürk Kültür Merkezi'nde hobi kursları sergisi, resim sergisi ve atölye çalışmaları, el emeği sergileri, Tevfik Köymen'in 'Dünden Bugüne Fotoğraflarla Manavgat' sergisinin açılışı yapıldı.
IRMAKTA SU GÖSTERİSİ
Manavgat Irmağı'nda düzenlenen su gösterileri Manavgatlıları ve tatilcileri ırmak kenarına çekti. Su gösterileri kapsamında Manavgat Su Sporları Derneği'nin sürat motorları ve jet skilerle geçişinin ardından Türkiye, Asya, Afrika, Avrupa ve Balkan şampiyonluklarının yanı sıra dünya beşinciliğini de elinde bulunduran Ali Komşusu'nun su jeti/flyboard ile yaptığı gösteri alkış aldı. Ali Komşusu, finalde sudan yaklaşık 20 metre yükselerek izleyicileri Türk bayrağı ile selamladı. Gösterileri izleyenler cep telefonları ve kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.
Su gösterisinin ardından ilçede bulunan çeşitli otellerdeki animasyon grupları, Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve davetlilerin katıldığı kortej düzenlendi. Festival etkinlikleri kapsamında akşam düzenlenen konserde ise önce Yüksek Sadakat grubu ardından Funda Arar sahneye çıktı.
"KIYAFETLER MERAK EDİLİYOR"
Konser öncesinde kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Funda Arar, Manavgat'ta Fransız tarzı bir kıyafetle sahneye çıkacağını aktarırken, "Öyle akşamları süsleniyoruz, püsleniyoruz artık. Olacak o kadar. Çünkü gelen dinleyicimiz, şarkıları dinlemeye geliyor, bizle beraber şarkılarımız söylüyor, eğleniyoruz, coşuyoruz ama sahneye çıkacak özellikle de kadınsa o solisti merak ediyorlar ne giymiş, ne takmış" dedi.
HARBİYE AÇIK HAVA İÇİN SÜPRİZLER VAR
Konserler nedeniyle her gün başka bir şehirde olduğunu aktaran Funda Arar, "Dün İstanbul, bugün Manavgat, yarın da Kıbrıs'ta konserimiz var. Böyle 3 gün üst üste konserimiz var. Sonrasında 1 hafta tatil yapmayı düşünüyorum" diye konuştu. Kısa tatilde çok sevdiği Fethiye'ye gideceğini belirten Arar, ardından konser maratonuna devam edeceğini söyledi. Ağustos ayında Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konseri olduğunu belirten Arar, "Güzel bir repertuar, güzel sürprizler hazırlıyoruz. Güzel bir sahne ve güzel kostümler. Bütün gelen müzik dostlarıyla beraber 16 Ağustos'ta gönül gönüle şarkılarımızı söyleyeceğiz. Harbiye farklı bir heyecan ve keyifli. Ayrıca ekim, kasım gibi de Avrupa turnemiz başlayacak" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Irmaktan genel görünüm
Sürat motorları ve jet skilerin geçişi
Ali Komşusu'nun gerçekleştirdiği flyboard gösterisi
Kortej
Yüksek Sadakat Konseri
Funda Arar'ın kuliste gazetecilere açıklamaları
Funda Arar konseri
Detay görüntüler
HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),
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Buika, 4 bin yıllık antik kentte konser verdi
İSPANYOL müziğinin kraliçesi olarak bilinen Buika dünya turnesi kapsamında Antalya'nın Finike İlçesi'ndeki 4 bin yıllık Arykanda Antik Kenti'nde konser verdi.
Finike'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Portakal Festivali- Orange Fest etkinlikleri kapsamında, Flamenko, caz ve rumba ritimlerini harmanlayan İspanyol müziğinin kraliçesi Buika konser verdi. Dünya turnesi kapsamında Finike'ye gelen Buika, Arif Mahallesi'ndeki 4 bin yıllık Arykanda Antik Kenti Amfi Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Konseri, protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli ve Arykanda Antik Kenti kazılarına 40 yıl başkanlık yapan Cevdet Bayburtluoğlu'nun eşi İnci Bayburtluoğlu, Nasuh Mahruki, sunucu İsmail Küçükkaya da izledi.
Konserin yapılacağı antik kentin agorasına kurulan Yörük çadırı gündüz ziyaretçi akınına uğradı. Konseri izlemeye gelenleri amfi tiyatronun girişinde Likya döneminin askerlerini canlandıran mankenler karşıladı. Konserde kullanılan müzik aletleri, arazi aracıyla antik kente getirildikten sonra belediye işçileri tarafından sahneye taşındı. Daha sonra sahneye çıkan Buika, Flamenko, caz ve rumba ritimlerini harmanlayarak seslendirdiği parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Finike Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu, Finike'nin portakalı ve antik kentleriyle altın değerleri olan bir kent olduğunu belirterek, ay ışığında konserle festivale final yaptıklarını söyledi.
Cevdet Bayburtluoğlu'nun eşi arkeolog İnci Bayburtluoğlu, Arykanda'nın etkinliklerle hayat bulmasından mutluluk duyduğunu kaydetti. Uzun yıllar Arykanda kazılarına başkanlık yapan eşinin tarihi kenti çok sevdiğini anlatan İnci Bayburtluoğlu, "Eşim 40 yıl aralıksız burada çalıştı. Bu demektir ki bütün hayatı bütün gençliği burada geçti. Yazları pek beraber olamazdık, ben başka kazılara giderdim. Çünkü ben Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çalıştım. Yıllık izinlerimde gelir ben de burada çalışırdım. Çok mutlu olurdum. Eşimi kaybettikten sonra da yazın buraya geliyorum. Arykanda önemli bir Likya şehri. Bir vadi içerisinde, doğası çok güzel bir yer" diye konuştu.
Başkan Kaan Osman Sarıoğlu konser sonunda Buika'ya belediye kadın kooperatifi tarafından üretilen yöresel reçeller, Finike Limyra taşından yapılmış tablo, plaket ve çiçek takdim etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Konsere gelen davetlilerden
RÖP 1: Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu
RÖP 2: İnci Bayburtluoğlu
RÖP 3: Beyhan Şekerci
Konserden detaylar
HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),
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Türkiye'nin dört bir yanından dağ horozu için geldiler ama göremediler
KAFKASYA bölgesinin endemik kuş türleri arasında yer alan ve Türkiye'de sadece Rize'nin İkizdere İlçesi Sivrikaya Köyü çevresinde görülen dağ horozunu görebilmek için, yurdun dört bir yanından kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler şenliğe geldi. Sabahın ilk ışıkları ile dağ horozunu görebilmek için yaylaya çıkıldı. Ancak kuluçkaya yattığı sanılan dağ horuzu, iki saat süren gözlemde hiç görülmedi.
İkizdere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen, 2 gün sürecek Dağ Horozu Şenlikleri bu sabah erken saatlerde başladı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Semih Coşkun, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler, sabah saat 04.00'de Sivrikaya Köyü'ne bağlı Büyükyayla mevkiine çıktı. Özel Harekat polislerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede, dürbün ve fotoğraf makineleri ile araziyi tarayan grup, dağ horozu aradı. Yaylanın farklı noktalarına dağılan ve iki saat süren gözlem sonucunda dağ horozunun izine rastlayamayan grup, yayladan indi. Grup, foto safari için yayla turuna çıktı.
Rize Valisi Erdoğan Bektaş, bölgede varlığı bilinen dağ horozunu görmek için saat 02.30'da yola çıktıklarını belirterek, "Kuşun kuluçkaya yattığı söyleniyor. Sanıyorum bu nedenle göremedik. İkizdere Vadisi Türkiye'nin önemli kuş göç yollarından biri. 100'den fazla tür kuzeyden gelerek bu güzergahtan güneye iniyor, sonra da geri dönüyor. Bölgemizin doğal turizm varlıkları saymakla bitmeyecek kadar fazla. Burada arayıp ta bulamayacağınız bir şey yok" dedi.
İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu'da bu yıl etkinlik için geç kaldıklarını belirterek, dağ horozunu bu nedenle göremediklerini ifade etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu da bölgenin en önemli turizm aktivitelerinden biri olan dağ horozu gözlemciliğinin Rize turizminin önemli aktivitelerinden olduğunu söyledi.
Etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden katılan kuş gözlemcileri ve foto safari meraklıları, dağ horozunu görememenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdiler, ancak doğanın muhteşem olduğunu ifade ettiler.
DAĞ HOROZU
Orta büyüklükte bir kuş olan ve Huş tavuğu olarak da bilinen dağ horozu, yükseklerde, dağlarda yaşar. Horoz, yıl boyunca bin 500 ila 3 bin metre yükseklikte ağaç sınırında ve çayırlıklar arasında yerleşik olarak yaşamını sürdürür. Dağ horozu, Kafkasya Bölgesi'nin yanı sıra Gürcistan, İran, Rusya, Ermenistan ve Türkiye'de görülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yaylaya araçları ile çıkanlar
Yaylada horoz gözleyenler
Katılımcılardand etaylar
Vali Erdoğan bektaş ile öp.
İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu ile röp.
Katılımcılarla röp.
Horoz gözlem detayları
Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-
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Gelin almaya mehter takımıyla gitti
MANİSA'da işadamı 26 yaşındaki Can Yüce, yaşamını birleştirme kararı aldığı 24 yaşındaki Burcu Ergüzel'i almaya mehter takımı eşliğinde gitti. Çiftin düğünü aşırı sıcak nedeniyle havuzda sona erdi.
Sümer Yüce ve Vesile Yüce çiftinin oğlu işadamı Can Yüce gönlünü kaptırdığı, merhum Ali Hikmet Ergüzel ve Ayşe Ergüzel çiftinin kızları Burcu Ergüzel ile yaşamlarını düğün ile birleştirdi. Gelin evine motosiklet grubu ve mehter takımı eşliğinde giden damat Yüce, nikah töreni öncesi semazen gösterisi hazırladı. Nikah ardından müzik eşliğinde eğlenen çift ve davetliler, düğünde sıcaktan bunalınca havuza atladı. Orkestra üyelerini de havuza atan damadın arkadaşları, ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına sebep oldu.
HAVUZDA TEKLİF ETTİ
Gecenin bir diğer sürprizini damadın arkadaşlarından Ahmet Çokal yaptı. Kız arkadaşı Sevil Yılmaz'a havuza atlayarak evlenme teklifi eden Çokal, 'Evet' yanıtını alınca, eğlence kaldığı yerden devam etti. Damat Can Yüce, "Düğün günümüzün eğlenceli geçmesini bekliyorduk ama sıcak ve havuzu hesaba katmamıştık. Bu olay bize de sürpriz oldu. Bizler de eğlendik düğüne gelen havuza atlayan arkadaşlarım da eğlendi. Düğün günü yaşananlar bizler için büyük bir anı, eşimi seviyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Gelin alma sırasında mehter takımı ve motorsikletlilerin görüntüsü,
-Düğünde havuza atlayan damat ve arkadaşlarından görüntü,
-Havuzda evlenme teklifinden görüntü.
Haber - Kamera: Evren KASIRGA / MANİSA,
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Gülşen, uçaktan indiği gibi sahneye çıktı
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki La Plaj'da sahne alan Gülşen, sevilen şarkılarıyla tatilcileri coşturdu. Kente havayoluyla kente gelen, yaşadığı bir aksilik nedeniyle geçikmeli ve günlük kıyafetle sahneye çıkan Gülşen, hayranlarından özür diledi.
Yalıkavak Mahallesi'ndeki Tilkicik Koyu'nda ünlü şarkıcı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün işletmeciliğini yaptığı La Plaj'da, Gülşen ve DJ eşi Ozan Çolakoğlu dün (cuma) akşam sahne aldı. Öncesinde ünlü çift, 6 aylık bebekleri Azur Benan ile birlikte İstanbul'dan Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne geçikmeli geldi. Kucağındaki oğluyla işletmeye gelen ve aracından inen Gülşen, hiç vakit kaybetmeden üzerindeki tişörtü ve kapri kot pantolonuyla, makyajsız haliyle kendini sahneye attı. 'Bangır Bangır' parcasıyla konserine başlayan Gülşen, 'Yatcaz Kalkcaz' şarkısıyla devam etti.
Şarkısının sonunda ise hayranlarına açıklama yapan Gülşen, gecikmeden dolayı özür diledi. Gündüz konseri kapsamında sahne alması planlanan ancak 1 saat 30 dakikalık bir geçikme nedeniyle 19.30'da işletmeye gelebilen Gülşen, "Zorlu bir yolculuk yaptık, ama nihayet buradayız. Önemli olan bu. Gecikmeden dolayı havayolu şirketi adına hepinizden özür diliyoruz. Uçakla ilgili ciddi bir sorun yaşadığımız için uçaktan iner inmez, hiç bavulları da beklemeden Ozan ile arabaya atladık ve direk buraya geldik. Bir an önce yetişebilelim istedik. Kıyafetler, ayakkabılar, makyaj malzemeleri her şey uçakta kaldı. Onlar arkadan geliyorlar. Ben de artık uçak kıyafetimle karşınızdayım. Mazur görün bugünlük" dedi.
Gülşen 2 saat sahnede kalarak sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gülşen ve eşinin arabadan bebekleri ile birlikte inişi.
İşletme önünde Gülşen röp. ancak seste sorun var (ses yok bebeği kucağında olduğu için verildi)
Konserden görüntü,
Hayranlarına açıklama yapması.
Genel ve Detay görüntü
Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla),
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Vali Yılmaz OSB'yi inceledi
BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, Burdur-Ankara karayolunun 15'inci kilometresindeki İkinci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında incelemede bulundu.
Burdur Valisi Şerif Yılmaz, İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz'a Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, İkinci OSB yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Vali Yılmaz ve beraberindekiler OSB Müdürü Bülent Aslanboğa'dan devam eden fabrika inşaatları ve proje aşamasında olan parsellerle ilgili bilgi aldı.
İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, İkinci OSB'nin altyapı çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini söyledi. Yılmaz, "Elektrikle ilgili son aşamaya gelindi. Doğalgaz, su, kanalizasyon, Devlet Su İşleri tarafından yapılan dere ıslahları ve iletişim hatları da dahil olmak üzere artık sanayicimizin ihtiyaç duyduğu altyapı tamamlandı. Şu an itibariyle 15 sanayi parseli tahsis edildi. Görüldüğü gibi 3 fabrikamızın inşaatı devam ediyor. Diğerleri de proje verme ve değerlendirme aşamasında. Bilindiği üzere OSB'lerde 1 yıl içerisinde proje verilmesi ve 2 yıl içerisinde de inşaatın bitmesi gerekiyor" dedi.
Bölgede şu an itibariyle 9 boş parsel olduğunu anlatan Yılmaz, "Birinci OSB'de yatırımı olan sanayicimizin burada da arsa talebiyle karşılaştık. Birinci OSB'de bilindiği gibi boş arsamız yok. Bucak OSB'mizde geçen ay itibariyle tüm parsellerin tamamı satıldı ve tahsis edildi. Burdur İkinci OSB'de 9 parselimiz kaldı. Bu da çok büyük rakam değil. Isparta ve bölgede OSB'lerin dolu olduğu düşünüldüğünde, o açıdan biz mevcut alanlarımızı en iyi şekilde yatırım yapacak sanayicimize tahsis etmek istiyoruz. Bu açıdan da altyapı çalışmalarını 1 yıldan beri hızlı bir şekilde gerçekleştirdik" diye konuştu.
Yılmaz şunları söyledi:
"Henüz fabrika olmamasına rağmen altyapı konusunda 'arıtma tesisi de yapalım' diye düşündük. İlk planda Bir ve İkinci OSB beraber tek bir arıtma tesisi yapalım diye düşünmüştük. Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinden 'beraber yapalım' talebi gelince tekrar bir değerlendirme aşamasına geldik. Bütün arkadaşlarımız ile Birinci ve İkinci OSB olarak bunun uygun olduğunu ve müşterek bir arıtma tesisiyle beraber bölgemizde örnek olacak bir tesisin de planlamasına başlamış olduk. Görüşmelerde arkadaşlarımız tarafından teknik manada fiziki olarak da mümkün olup olmayacağı ile ilgili değerlendirmeler yapıldı sıkıntı yok. Şu an itibariyle yönetim olarak bu ay içerisinde beraber müşterek bir toplantı yapacağız. Toplantıdan sonra da kısa süre içerisinde gerçekleştiririz ki bu özellikle çevrenin öne çıktığı, çevre kirliliğin dikkat edilmesi gereken ve geri dönüşümü olamayan bir husus olduğunu da bildiğimiz için daha tesisler kurulmadan bu altyapıyı oluşturalım dedik. Gölümüzü de, Burdur'umuzu da, çevremizi de koruyalım, kollayalım istedik. İnşallah kısa süre içerisinde bunları gerçekleştiririz ve bundan sonra da artık sanayicimiz burada iş istihdamı ve yeni iş imkanları oluşturur. Bölgemize de, ülkemize de, özellikle 500 milyar hedefi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu hedefe ulaşmasında il olarak biz üzerimize düşen görevi gerçekleştirmiş oluruz diyorum."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Fabrika inşaatlarından detay
Vali Yılmaz'ın incelemeleri
Vali Yılmaz'ın açıklamaları
Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
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Hatay'da 'siyah elmas' bulundu
KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Hatay ve Kahramanmaraş'ta yapılan araştırmalarda, 'siyah elmas' ya da 'kralların yiyeceği' olarak adlandırılan ve kilosu türüne göre 50 ile 2 bin euro arasında olan trüf mantarı bulundu.
UZMAN KÖPEKLE ARAŞTIRMA
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2018'e kadar uygulanacak olan 'Trüf Mantarı Eylem Planı' kapsamında, bölgedeki araştırma başlattı. Trüf uzmanı Ziyafet Arslan'ın yönetimindeki ekipte, bu konuda eğitimli olan Lagotta Romagnolo cinsi bir köpek de yer aldı. Uzman köpek, toprağın 5 ile 20 santimetre altındaki ağaç köklerinde yetişen trüf mantarlarını kısa sürede buldu. Köpeğin tepki verdiği alanlarda yapılan kazılarda trüf mantarlarına rastlandı.
DÖRTYOL, BELEN VE ANDIRIN'DA
Yapılan aramalarda Kahramanmaraş'ın Onikişubat ile Andırın, Hatay'ın ise Dörtyol ve Belen ilçelerinde trüf mantarları bulundu. Bulunan türler inceleme için Selçuk Üniversitesi'ne gönderildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verid: "Dünyada 'siyah elmas' veya 'kralların yiyeceği' olarak adlandırılan trüf mantarının toprağın 5 ile 20 santimetre derinliğinde ağaç köklerinde yetiştiği bilinen yaklaşık 200 türü bulunuyor. Türkiye'de doğal olarak nemli, ormanlık alanlarda yetişen bu mantar keşfedilmemiş hazine olarak adlandırılıyor. Tabiatta en fazla domuzlar tarafından tüketilen ve özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarının kilosu türüne göre 50-2 bin euroo arasında değişiyor. Daha önce tespit edilmiş olan noktalar olan Kahramanmaraş Onikişubat Elmalar Mahallesi, Andırın, Dörtyol, Belen ilçelerinde aramalar yapıldı. Bazı alanlarda ise trüf emarelerine rastlandı."
Görüntü Dökümü
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Haber: Ramazam ÇELİK / HATAY
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