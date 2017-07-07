Dha Yurt Bülteni-2

1)DİYARBAKIR'DA 400 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ OPERASYON



DİYARBAKIR'da, polis, merkez Yenişehir İlçesi'nde terör, asayiş ve narkotik suçlarından aranan kişilere yönelik helikopter destekli özel harekat timlerinin de katıldığı 400 polis ile 41 ayrı noktaya şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Devam eden operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terör, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Yenişehir İlçesi İlçesi'nde sabah saat 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 80 ayrı ekipten oluşan 400 polis görev aldı. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, terör, asayiş ve narkotik suçlarından aranan ve önceden belirlenen 41 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Cadde ve köşe başlarında özel harekat timlerinin güvenlik önlemi aldığı operasyonda 12 kişi gözlatına alınırken, operasyonlar sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Operasyona giden polislerin emniyetten çıkışı



-Polis helikopterinden detaylar



-Caddelere konuşlanan özel harekat timleri



-Polislerin dar sokaklara girmesi



-Baskın yapılan evlere polislerin girmesi



-Muhabir anons genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,-



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2)DİGOR'U DOLU VURDU



KARS'ın Digor ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, sağanak yağmur ve dolu günlük yaşamı felç etti. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle arazi beyaza büründü. Yağmur ve dolunun ardından oluşan gökkuşağı da ortama renk kattı.Son günlerde kuraklıkla mücadele eden Digor'da dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Tabelaların havada uçuştuğu ilçede ağaçlar bile kökünden sallandı. İlçe tamamen tozla kaplanırken vatandaşlar ev ve işyerlerine sığındı. Rüzgarın ardından aniden bastıran sağanak yağış kısa sürede sele dönüştü. Kara bulutların dağların üstüne çökmesiyle birlikte fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin sıfıra kadar indiği Digor- Kars karayolunda bazı sürücüler araçlarının yol kenarına çekerek beklemek zorunda kaldı. Arazi kıştan kalma görüntüyü andırırken Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, kuraklığın ardından dolunun çiftçiye büyük zarar verdiğini söyledi. Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hafi de arazde incelemelerde bulundu. Sel sularının yaşandığı bölgede biçilen bazı ot yığınlarının sele kapıldığını gören Hagi, çiftçinin perişan olduğunu ifade etti.



Görüntü Dökümü



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-Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi'nin konuşması



-Sel suları ve dolu



-Detaylar



-Digor ilçe merkezindeki rüzgar ve toz bulutları



-Trafikteki rüzgardan detaylar



-Yağmur ve dolu



-Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş'ın konuşması



-Dolu detayları



-Gökkuşağı



(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,



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ÇANAKKALE KAHRAMANININ KÖYÜNDE SU SORUNU YAŞANIYOR



3)KOCA SEYİT'TE SUSUZLUK TEPKİSİ



BALIKESİR'in Havran İlçesi'ne bağlı kırsal Koca Seyit Mahallesi'nde kaynak sorunu yüzünden başlayan susuzluk, yaz aylarında halkı isyan noktasına getirdi. Çanakkale kahramanlarından Koca Seyit'in doğup büyüdüğü ve adının verildiği kırsal mahallede yaşayan kadınlar, çamaşırlarını bir hayırseverin yaptırdığı mahalle çeşmesinde yıkarken; yemek yapacak ya da evde yıkanacak su bulmakta bile zorlandığını belirten halk, yetkililerden çözüm istedi.



Havran ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin nüfuslu Koca Seyit Mahallesi'nin muhtarı Fahrettin Karaman, iki yıldır susuzluk çektiklerini belirtti. Taşıma suyla sorunu çözemediklerini, iki günde bir 15-20 dakika çeşmelerden su aktığını belirten Karaman, "Bizim eskiden de su sıkıntımız vardı. Ama iki yıldır yaşanan sıkıntı iyice arttı. Su temin ettiğimiz kaynaklarda sorun çıktı ve bu kaynaklar kapatıldı. Nüfusun artmasıyla birlikte su sorunu da katlanarak büyüdü ve yetmemeye başladı. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) kuyu açma çalışmalarına başladı, boruları getirdi, bekliyoruz. Geçen sene yaz aylarından beri köyümüze tankerlerle su taşınıyor. Tankerlerle su depoya basılıyor ve iki günde 15-20 dakika su veriliyor. Depoya basılan su yetmiyor. Elektrik bağlanıp yolun kazılacağını, boruların döşeneceğini söylediler. Vali Ersin Yazıcı'ya da sorunumuzu ilettik. Su gelecek deniyor. Ama bu yaz da susuz geçeceğe benziyor" dedi.



CHP'Lİ SARI KOCA SEYİT'TE



Koca Seyit'e Havran ilçe teşkilatı üyeleriyle giden ve vatandaşları dinleyen CHP Balıkesir Büyükşehir Meclis üyesi Serkan Sarı, sorunun çözümü için yetkilileri göreve çağırdı. 21'inci yüzyılda insanların çeşmeden eve su taşımasının kabul edilemeyeceğini belirten Sarı, "Balıkesir 3 yıl önce büyükşehir oldu. Koca Seyit köyden mahalleye dönüştü. Köyün elindeki bütün mülkiyetlerin hepsi Büyükşehir'e geçti. Bütün vergileriniz iki katına çıktı. Kapıların hepsinin önüne birer su saati takıldı. Biz şimdi mahalleden farklı mıyız? Değiliz. Bunun için de mahalleden farklı bir hizmet almamız uygun mu? Değil. BASKİ kuruldu ancak Koca Seyit'in mahallesinde bile su gibi elzem bir sorunun bir türlü çözümlenmediğini görüyoruz. Seyit Onbaşı gibi bir kahramanın köyünde bu sorunun yaşanması düşündürücüdür. 2017 yılında bu çileyi Seyit Onbaşı'nın köylüsüne çektirmek yöneticilerimize yakışıyor mu? Bu mağduriyeti kabul etmemiz mümkün değildir. Biz birçok yerde Koca Seyit'ten gururla bahsediyoruz. Koca Seyit'e göstereceğimiz saygı, onun adını bir kavşağa koyacağımız tabela ile değil onun doğup büyüdüğü köyüne, toprağına, atasına, dedesine göstereceğimiz saygı ile olur. Bu sorunun takipçisiyiz. Sizlerle beraber bu sıkıntıların çözümü için uğraşacağız" dedi.



BASKİ'YE GÖRE SORUN 1 AYDA ÇÖZÜLECEK



Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Serkan Sarı'nın incelemeleri sırasında Koca Seyit'e gelen ve köy kahvesinde halka bilgi veren BASKİ Havran Bölge Şefi İbrahim Başabakar, su sorununun bir ay içinde giderileceğini söyledi. Boruların geldiğini, çalışmaların başladığını belirten Başabakar, "Köye 4-5 kaynaktan su geliyordu. Köylüler hepsi imece usulüyle suyu getirdiler. Ama bilindiği gibi numune olayı var. Buraya gelen iki kaynağı devreden çıkardık, çünkü gelen su sağlıksızdı. Bir suyun numunesi bozuksa bu iptaldir. Şimdi sizin köye de sondaj yaptık, numuneyi aldık. Su bozuk çıktı, o sondajı kapatıyoruz. İnşallah bir ay içinde bu sorunu çözeceğiz. Bir ay sonra burada oturup, güle oynaya çayımızı içeceğiz" dedi. CHP'li Sarı, BASKİ yetkilisi Başabakar'ın açıklaması sonrası "Üç yıldan beri çözülmemiş olanı, inşallah bugün aldığımız sözle bir ay içinde çözeceğiz. Biz arzu ederdik ki bu konu buraya gelmesin. BASKİ'nin planlamalarını hızlı bir şekilde yapıp, herkese hizmeti adil, hakkaniyetli bir biçimde ulaştırması gerekiyor" dedi.



HALK NE DİYOR?



Koca Seyit Mahallesi sakinlerinden Yılmaz Atacan ise, "Su sorunumuz var. Ben 80 yaşındayım ve el arabasıyla yarım saatlik yoldan evime su getiriyorum. Koca Seyit köyü olarak zamanın gerisinde kaldık biz. Çevremizdeki köylerde yaşanmayan su sıkıntısını biz çekiyoruz" dedi.



Rukiye Atacan, "Ben 80 yaşındayım. Köyümüzde bu kadar su sıkıntısının yaşandığını bugüne kadar hiç görmedim. Köyümüzdeki kadınlar, genç kızlar ve çocuklar evlerinde kullandıkları suyu köyün girişindeki bu çeşmeden karşılıyor. Biz evde bulaşığımızı, çamaşırımızı yıkayamıyoruz. BASKİ gelmeden önce suyumuz vardı. Ama şimdi yok" diye konuştu.



Ali Dalmaz ise "BASKİ'nin bu konuda bir çaba gösterdiğini biliyoruz. Ama bir ay sonra ama iki ay sonra bize su gelecek bunu biliyoruz. Ama bugünlerde büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ben iki günden beri su alamıyorum. Şu anda geldiğimiz noktada hayvanlarımıza verdiğimiz suyu kendimiz de kullanıyoruz. Bu reva mı Koca Seyit köyüne? Doğu'da bile mezralarda su sorunu kalmadı" dedi.



Görüntü Dökümü



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Kadınlar çeşme başında su kuyruğunda



Yaşlı bir teyze isyan ediyor



Su tankeri çeşmenin yanından geçiyor



Bir kadın çamaşır yıkıyor



Yaşlı bir adam abdest alacak su olmadığını söylüyor



Muhtar konuşuyor



CHP'li Sarı konuşuyor



BASKİ Şefi Başabakar konuşuyor



ÇANAKKALE/DHA



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4)KONYA'DA PKK VE DEAŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI



KONYA'da polis tarafından terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Polisi eşliğinde yapılan operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 5 kişi, DEAŞ üyesi olduğu ve örgüte lojistik destek sağladığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



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Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



Sağlık kontrolünden çıkartılması



(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)



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5)TURİSTLERİN AKININA UĞRAYAN KIZKUMU'NDA İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER



MUĞLA'nın Marmaris ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki, yeşil ile mavinin kucaklaştığı eşsiz güzelliklere sahip Orhaniye Koyu ve Kızkumu Plajı ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman istenmeyen görüntülere ev sahipliği yapıyor. Günde ortalama 3 bin kişinin ziyaret ettiği belirtilen Kızkumu Plajı'nda, Marmaris Belediyesi tarafından kullanıma açılan seyyar tuvaletler, pis görüntüsü ve kötü kokusuyla vatandaşların tepkisini topladı.



Marmaris'in Orhaniye Koyu'nda denize doğru uzanan ve 600 metre uzunluğundaki kumdan yoluyla ziyaretçilere denizin üzerinde yürüyormuş hissi veren Kızkumu Plajı, Marmaris'e gelen tatilci ve turistlerin ilgi duyduğu mekanların başında geliyor. Turistler, denizin içinde 3 metre genişlikteki yolda yürürken o anları cep telefonları ile görüntüleyerek ölümsüzleştiriyor. Ziyaretçi sayısı ve koydaki tekne trafiğinin artması üzerine Kızkumu'na Marmaris Belediyesi tarafından ikişer seyyar tuvalet, duş ve soyunma kabini konuldu. Ama tuvaletler yoğunluk nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Çevre ve tuvalet temizliğini sırayla kendilerinin yaptığını belirten turizmci Necdet Demiray, "Buraya günde ortalama 3 bin kişi geliyor. Tabii ki gelsinler, turizm adına çok güzel. Ama burada sadece iki tuvalet var. Büyük özveriyle 07.30'dan itibaren periyodik olarak belli aralıklarla tuvaletler 5-6 kez bizler tarafından temizleniyor. Günde 3 bin kişiye 2 tuvalet düşüyor. Orhaniyeliler olarak Kızkumu Çevre ve Turizm Derneği'ni kurduk. Bunu iktisadi işletme haline getirerek buradaki düzenlemeye talip olduk. Gerekli izinler alındı. Çok kısa zaman içinde bu tuvaletlerin sayıları daha da arttırılarak birer tane de görevli konularak sorunu çözmeyi düşünüyoruz" dedi.



İki tuvalet için konulan 22 tonluk depoların 3-4 günde dolduğunu dile getiren Demiray, "Orhaniye halkı cebinden her seferine 90 lira para ödeyerek arazözle çektiriyor. Şu ana kadar depo 7 kez boşaltıldı. Bu parayı aramızda toplayıp ödedik ve kimseden talep etmiyoruz. Yeter ki temiz olsun. Burayı kullananların biraz daha itinalı davranmasını istiyoruz. Burası hepimizin" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Kızkumu'ndaki kalabalıktan görüntü,



-Papağan ile öz çekim yaptırarak para kazanan gencin görüntüsü,



-Tuvaletlerin pis görüntüsü,



-Turizmci Necdet Demiray ile röp.



Haber-Kamera: Mustafa SARIİPEK/MARMARİS(Muğla),