Dha Yurt Bülteni-2
1)KİMYA DEPOSUNDA PATLAMA VE YANGINAKARYAKIT İSTASYONUNU DA ETKİLEDİ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA ADANA'da kimya deposunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, korkuttu.
1)KİMYA DEPOSUNDA PATLAMA VE YANGIN
AKARYAKIT İSTASYONUNU DA ETKİLEDİ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
ADANA'da kimya deposunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, korkuttu. Patlama sırasında deponun yakınındaki bir akaryakıt istasyonunun camları kırıldı, 1 işçi hafif şekilde yaralandı.Patlama, saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki kimya deposunda meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Patlamanın etkisiyle deponun karşısında bulunan akaryakıt istasyonun camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Akaryakıt istasyonunun kırılan camlarının üzerine gelmesi sonucu Ersin Acer isimli işçi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edilen Acer, ofiste yattığı sırada patlamanın olduğu, kırılan camların yüzüne gelmesi sonucu yaralandığını söyledi. Olaydan yara almadan kurtulan başka bir akaryakıt istasyonu görevlisi ise bir an için deprem olduğunu zannettiklerini, patlamadan daha fazla zarar görmedikleri için Allah'a şükrettiklerini ifade etti. Patlamanın etkisinin akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Çok sayıda araçla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin deponun diğer ucundaki kimyasallara ulaşmaması için zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatte söndürdüğü yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu. Tarım, temizlik, gıda, havuz ve genel kimyasalların bulunduğu deponun çinko çatısının, patlamanın etkisiyle çöktüğü görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasını korku ve endişeli gözlerle izleyen depo sahipleri ise üzüntüden gözyaşlarına engel olamadı. Soğutma çalışmalarına devam eden itfaiye ve AFAD ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
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İtfaiye aracının yangın mahaline gidişi
İtafiye aracının kimya deposuna girişi
Kimya deposu sahiplerinin polis ile konuşmaları
Depo sahibinin yakını kadının telefonla konuşması "Önemli olan can kaybının olmaması" demesi
- Alevlerden görüntü
Depo sahibinin yakını kadının gözyaşı dökmesi
Depondan yükselen alevler ve dumandan görüntü
Camları kırılan akaryakıt istasyonundan görüntü
Yaralanan akaryakıt istasyonu çalışanının ambulansta görüntüsü
Yaralanan işçinin olayı anlatması
Başka bir akaryakıt istasyonu çalışanının olayı anlatması
Deponun çöken çatısından görüntü
Genel ve detay görüntüler
Süre: 05'50" Boyut: 356 MB
Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
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2)HAFİF TİCARİ ARAÇ, KAMYONA ÇARPTI: 3 ÖLÜ
KONYA'nın Kulu İlçesi'nde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü.Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında Kulu- Konya karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. 36 yaşındaki Hacı İbrahim Orhan yönetimindeki 06 HC 6746 plakalı hafif ticari araç, önündeki Yakup Kesen'in kullandığı 42 R 9553 plakalı kamyona çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Hacı İbrahim Orhan ve yanında bulanan Ömer Faruk Gür, kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi'nde 37 yaşındaki Halil İbrahim Çöpler de olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Yakup Kesen ise gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Kaza yapan araçlardan detay
Cesetten detay
Genel ve detay
Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA))
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3)BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİLDE KARI- KOCA ÖLDÜ, 2 ÇOCUK YARALI
BURSA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yapımı devam eden tramvay hattının beton bariyerlerine çarptıktan sonra tramvay inşaatına düştü. Kazada sürücü ve eşi öldü, çiftin 2 çocuğu yaralandı.Kaza saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul caddesi Orman Bölge Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Ailesi ile birlikte Gemlik'ten gelen 53 yaşındaki Muzaffer Serbest yönetimindeki 16 HZ 221 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç yapımı devam eden tramvay hattının beton bariyerlerine çarptı. Çapmanın etkisiyle 1 metre derinliğindeki tramvay inşaatına düşen otomobilde sürücü Muzaffer Serbest ve eşi 44 yaşındaki Sibel Serbest ağır, çocukları 15 yaşındaki Hakan ve 9 yaşındaki Zühre hafif yaralandı. Hakan ve Zühre Serbest araç içinden kazayı görenlerin yardımıyla çıkarılırken, sıkışan Muzaffer ve Sibel Serbest, kaza yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve 112 acil servis ekipleri tarafından çıkarıldı.
Durumları ağır olan Muzaffer Serbest kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde, eşi Sibel Serbest ise Muradiye Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın yaşamlarını yitirdi. Çiftin çocukları Hakan ve Zühre Serbest'in tedavisi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Araçta sıkışan şahısların çıkarılması
-Ekipler çalışma yaparken
-Yaralıların ambulansa bindirilişi
-Kaza yapan araçtan görüntüler
-Detaylar
Mehmet İNAN/BURSA, -
Süre: 3 dakika 26 saniye Boyut: 209 MB
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4)YENİPAZARLI ÜRETİCİLER SUSUZ KALDI
AYDIN'ın Yenipazar İlçesi'ndeki üreticiler bu yıl turizme açılan Kemer Barajı'ndaki Arapapıştı Kanyonu'nda su seviyesinin azalmaması için barajdan az su salındığını iddia ederek ürünlerin susuzluktan kuruduğunu söyledi.
Yenipazar'a bağlı Hamzabali, Alanlı, Gödülenli ve Kırlar mahallelerindeki yüzlerce çiftçi, arazilerini sulamak için sıraya girip günlerce bekliyor. Yaklaşık 20 bin dönüm arazinin susuz kaldığını öne süren üreticiler, Kemer Barajı'ndan yeterli su salınmadığından yakındı. Traktörle kanallardan su çekerek ürünlerini sulayan Yenipazarlı üreticiler maliyetlerin ikiye katlandığını ve ürünlerin kurumaya başladığını söyledi.
"SULAR YETERSİZ SALINIYOR"
Bozdoğan Kemer Barajı'ndaki Arapapıştı Kanyonu'nun yaklaşık 3 ay önce Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yerli ve yabancı turizme açılması üzerine barajdan yeteri kadar su salınmadığını savunan Alanlı Mahalle Muhtarı Metin Şahin, "Barajdan su çok az salınıyor. Bu nedenle arazileri sulamak için traktör kullanmak zorunda kalıyoruz. Traktör olmadan sulama yapılmıyor. Sular yeterli seviyede gelse kurutma kanalları dolacak, oralardan da araziler rahatlıkla sulanacak. Ama sular yetersiz olunca vatandaşlar iki ve üç traktörle onlarca metre boru aracılığıyla saatlerce mazot yakarak tarladaki ürünlerini suamak zorunda kalıyor. Traktörle sulamanın maliyeti çok fazla, saatte litrelerce mazot yakıyoruz" diye konuştu. Yıllardır üretim yaptıklarını ve ilk kez bu sorunla karşılaştıklarını anlatan Şahin, "Burada daha önceki sulama kanalında kapaklar vardı. Kapaklar vesilesi ile 400 dönüm arazi sulaması yapılıyordu. Geçen yıl yapılan sulama kanalında ise kapak konulmadı onun yerine sifon konuldu. Tek sifonla arazi sulamaya çalışıyoruz" dedi.
"SULAMA İÇİN 10 GÜNDE BİR SIRA GELİYOR"
Bu yıl su sorunu yaşamaya başladıklarını ifade eden üreticilerden Hayrullah Efece, 80 dönüm arazisinin kurumaya başladığını belirterek, "Sulama yapamazsak mahsüllerimiz olmayacak. Mahsüller olmayınca da evimizi neyle geçindireceğiz? 80 dönüm arazim var, ekim ayında 2 bin TL sulama parası ödüyorum. Bu parayı bir kez sulasak da, dört kez sulasak da ödüyoruz. Kemer Barajı'nda Arapapıştı Kanyonu turizme açıldı. Bu yıl kanyondaki su eksilmesin diye sulama için yeterli su ayrılmıyor. Sular bir geliyor bir gelmiyor. Tarlam, sulayamadığım için kurudu. Bu yaz mısır yetiştiremezsem, kışın hiç yetiştiremem. Sulama birliğinde sıraya giriyoruz. Sıra 10 günde bir ancak geliyor ama o gün de sular yoksa sulayamıyoruz. Dometesler üç günde bir su isterken sıra 10 günde geliyor. Çiftçiler olmazsa İzmir, İstanbul ve Ankara'da yaşayanlar nereden ürün alacaklar? Eğer çözüm bulunmazsa Devlet Su İşleri'ne olan borcumuzu ineğimizi, traktörümüzü satarak ödemek zorunda kalırız" diye konuştu.
DSİ, SIKINTIYI AŞIRI SICAĞA BAĞLADI
DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise suların yetersiz kalmasının hava sıcaklıklıklarının birden yükselmesine bağlı olduğu bildirildi. Yetkililer, aşırı sıcaklarda ürünlerin daha çok su istediğini bu nedenle talebin karşılanamadığını dile getirdi.
Görüntü Dökümü:
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-Arazilerdeki ürünlerden görüntü,
-Üreticilerin sulama sırasına yazılmasından görüntü,
-Kurumuş tarlalardan görüntü,
-Traktörle kanallardan borularla su çeken çiftçilerden görüntü,
-Alanlı Muhtarı Metin Şahin ile röp,
-Çiftçi Hayrullah Efece ile röp.
Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/YENİPAZAR(Aydın),
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5)KUŞADASI GENÇLİK FESTİVALİ'NİN İLK GÜNÜNE MFÖ DAMGASINI VURDU
TÜRK rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren 2. Kuşadası Gençlik Festivali başladı.Kuşadası Davutlar Bölgesi'ndeki Sevgi Plajı'nda "Her Zaman İyi Müzikö sloganıyla gerçekleştirilen 2. Kuşadası Gençlik Festivali'nin ilk gününe MFÖ damgasını vurdu. MFÖ, yeni albümleri "Kendi Kendineöden parçaların yanı sıra hit olmuş şarkılarını da seslendirdi. Binlerce müzikseverin izlediği festivalde dün ayrıca Çelik, Seksendört, İskender Paydaş, Umut Kuzey, Niyazi Koyuncu, Son Feci Bisiklet ve Supernova da sahne aldı.
İZMİR MARŞI SÖYLENDİ
Kuşadası Gençlik Festivali'nin genel koordinatörü ve sanatçı Umut Kuzey, konserinin arasında festivale katılanlara teşekkür ederek, "Bu ülkenin geleceği sizlerin elinde. Sizler olmazsanız bu festivaller olmazö dedi. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da sahneye çıkarak, "Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra sizlere emanet etti. Bu emanete sahip çıkmanız gerekiyor ve çıkıyorsunuzö ifadesini kullanırken, izleyenler de "Mustafa Kemal'in askerleriyizö sloganı attı ve İzmir Marşı'nı söyledi.
Festivalde bugün Mor ve Ötesi, Feridun Düzağaç, Cem Adrian, Flört, Özge Fışkın, Marsis, Neyse konser verecek.
Görüntü Dökümü:
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-Konserlerden görüntüler
-Umut Kuzey'in konuşması
-Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın konuşması
-Festivalden detaylar
Orhan SENCER / KUŞADASI (Aydın), -
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6)ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN 15 TEMMUZ KLİBİ
KAYSERİ'de, Refika Küçükçalık Ortaokul öğrencileri 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Kocasinan Belediyesi'nin destekleriyle "Bizim Türkümüz" isimli klip hazırladı.
Kocasinan Belediyesinde düzenlenen "Bizim Türkümüz" isimli klibin tanıtım toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Refika Küçükçalık Ortaokulu Müdürü Mehmet Baran, öğrenciler ve velileri katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Refika Küçükçalık Ortaokulu Müdürü Mehmet Baran, "Öğrencilerimiz tarafından seslendirilen (Bizim Türkümüz) adlı şarkımızın söz ve müziği öğretmenimiz Abdullah Köse tarafından yapılmıştır. Projemiz 9 ayda tamamlanmıştır. Proje için 22 resmi kurumumuzdan izinler alınmış olup, Niğde, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 12 kurumda öğrencilerimiz seslendirme yapmıştır" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise, "Kişilerin olduğu gibi milletinde bir karakteri vardır. Bizim milletimizin en önemli karakteri erdemli olmasıdır. Bu Türk milletinin yüce karakterini tarihte çok gördük. Bunun sonuncusu 15 Temmuz demokrasi zaferi olmuştur. Bizler o gece ülkemizi ve demokrasimizi hainlerin eline bırakamazdık. Bu amaçla videonun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "15 Temmuz gecesi Türkiye'nin her bir köşesinde vatanına, bayrağına, mukaddesatına ve iradesine sahip çıkanlar için, özellikle tarihe altın harfler ile yazılan şehit ve gazilerimiz için minnet ve şükran duyguları ile hazırlamış oldukları bu eserden dolayı gençlerimizi kutluyorum. 'Bu vatan bizim, bu bayrak bizim' diyen gençlerimizin emeklerine, yüreklerine sağlık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorumö şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Refika Küçükçalık Ortaokulu tarafından hazırlanan klip yayınlandı. Program fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.
Görüntü Döküamü
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-Kocasinan Belediye Başkanı konuşması
-İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı'nın konuşması
-Refika Küçükçalık Ortaokulu Müdürü Mehmet Baran konuşması
-Öğrencilerin seslendirdiği klipin yayınlanması
-Genel detay
Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)
7 dakika 04 saniye/225 MB