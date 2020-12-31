Lüks cipiyle elektrikli bisiklete çarptı; dakikalarca gözyaşı döktü
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Lüks cipiyle elektrikli bisiklete çarptı; dakikalarca gözyaşı döktü

31.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:46
Lüks cipiyle elektrikli bisiklete çarptı; dakikalarca gözyaşı döktü

ADANA'da Songül Dalmızrak (23) lüks cipiyle, elektrikli bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Yiğit'e çarptı.

ADANA'da Songül Dalmızrak (23) lüks cipiyle, elektrikli bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Yiğit'e çarptı. Yiğit'in yaralandığı görünce şoka giren Dalmızrak, uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Dalmızrak yönetimindeki 01 DLP 67 plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Songül Yiğit'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yiğit, yola savruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından Dalmızrak, hemen aracından inip yaralanan kadının yardımına koştu.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yiğit, ambulansla hastaneye götürüldü. Dalmızrak, kazanın şokunu uzun süre atlatamadı. Kaza yerine gelen yakınlarına sarılıp gözyaşlarına boğulan Songül Dalmızrak uzun süre sakinleştirilemedi.


Lüks cipiyle elektrikli bisiklete çarptı; dakikalarca gözyaşı döktü
Lüks cipiyle elektrikli bisiklete çarptı; dakikalarca gözyaşı döktü
Lüks cipiyle elektrikli bisiklete çarptı; dakikalarca gözyaşı döktü
Lüks cipiyle elektrikli bisiklete çarptı; dakikalarca gözyaşı döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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