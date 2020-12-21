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DHA YURT BÜLTENİ- 2

21.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:32
DHA YURT BÜLTENİ- 2

Sobadan çıkan yangında evdeki 5 kişiyi itfaiye kurtardı İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcımdan yangın çıktı.

Sobadan çıkan yangında evdeki 5 kişiyi itfaiye kurtardı

 İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcımdan yangın çıktı. Polis ekipleri evde yaşayan 5 kişiyi tahliye ederken, itfaiye kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Gazi Mahallesi 3884 sokakta bulunan Abdülhakim Ecevit'e ait tek katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre, sobadan çıkan kıvılcımlar kısa süre içerisinde tüm evi etkisi altına aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Ecevit ailesinden 5 kişi, polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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