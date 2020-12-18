DHA YURT BÜLTENİ - 2

Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı; o anlar kameraya yansıdı

BURSA'da Murat Ç. (47) ve oğlu Oğuzhan Ç. (16) gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları Osman Nemutlu (32) ve Yusuf Nemutlu (22) kardeşleri bıçakla yaraladı. Olaydan 2 gün sonra ise Murat Ç.'nin diğer oğlu Mehmet Ç., Yusuf Nemutlu'ya otomobiliyle çarptı. Yaralıların tedavisi yapılırken, zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kavga ve kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, geçen hafta merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi 1. Okul Caddesi'nde meydana geldi. Osman Nemutlu ve Yusuf Nemutlu kardeşler ile Murat Ç. ve oğlu Oğuzhan Ç. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine evden bıçak alan baba-oğul, iki kardeşe saldırdı. Yusuf Nemutlu ve Osman Nemutlu karnından bıçaklandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken gözaltına alınan şüpheliler de çıkartıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaralılar Yusuf Nemutlu ve Osman Nemutlu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KAVGA ANI KAMERADAGürültü nedeniyle tartışan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere, tarafların tekme ve yumruklarla kavga ederek Murat ile Oğuzhan Ç.'nin iş yerine kaçıp bir kişinin de elinde taşla yanlarına koştuğu anlar yansıdı.

KAVGA İKİ GÜN SONRA DA DEVAM ETTİTaraflar arasında yaşanan kavgadan 2 gün sonra otomobiliyle mahalleye giren Murat Ç.'nin bir diğer oğlu Mehmet Ç. (23) Yusuf Nemutlu'nun sokakta ayakta durduğunu görmesi üzerine çarptı. Kameralara yansıyan olaya göre, çarpmanın etkisiyle Yusuf Nemutlu otomobil kaputunun üzerine düşüyor. Daha sonra koşarak olay yerinden kaçıyor. Mehmet Ç.'nin kullandığı otomobilden ise bebeğiyle bir kadın inerken etraftan da kazayı görenler olay yerine geliyor. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Murat Ç.'nin bir diğer oğlu Mehmet Ç. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Muammer İRTEM/BURSA,-

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Kavga ettikleri babalarını elektrik kablosuyla boğup, mağaraya gömdüler

IĞDIR'ın Taşlıca köyünde kavga ettikleri babalarını ahırda elektrik kablosuyla boğduktan sonra mağaraya gömen 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olay, 12 Aralık'ta Taşlıca köyünde meydana geldi. Jandarma ekipleri, devriye sırasında Yaycı köyü yakınlarında terkedilmiş bir araç buldu. Yapılan inceleme sonrası aracın Taşlıca köyünde yaşayan 10 çocuk babası İbrahim Cantemur'a (50) ait olduğunu belirledi. Ailesinin İbrahim Cantemur'un kayıp olduğu bilgisi üzerine jandarma, AFAD ve eğitimli köpekler arama başlattı. Jandarma, Taşlıca köyü yakınlarındaki bir mağarada İbrahim Cantemur'un cansız bedenini buldu. Cantemur'un cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, çocukları gözaltına alındı.

ÖNCE BOĞDU, SONRA MAĞARAYA GÖMDÜLERCantemur'un çocukları Emrah (22), Ferdi (21), Metin (24), Özcan (25) emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. Iğdır Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan kardeşler, babalarını öldürdüklerini kabul etti. Özcan Cantemur, mahkemede verdiği ifadesinde, babasının annesine kızdığını aralarında tartışma çıktığını söyledi. Babasının av tüfeğini almak için eve girdiğini ileri süren Özcan Cantemur, "Babam tüfeği bulamayınca kardeşim Emrah ve bana saldırdı, arbede yaşadık. Emrah, babamın telefonunu sakladı. Babam telefonunu aramak için dışarı çıktı. Telefonu bulamayınca 'sizi öldüreceğim, siz kimsiniz kendi babamı, annemi evden kovdum, sizi de buradan çıkarırım' dedi. Anneme karşı ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler tehditler savurdu. Daha sonra babam ahıra gitti. Ben de kardeşlerime ve anneme bir şey yapar diye korktuğumdan tek başına sakinleştirmek amacıyla ahıra gittim. Ahırda babamla aramızda arbede yaşandı. Babam bana karşı anneni ve herkesi öldürürüm diye tehdit etti, ben de babama 'sen bizim paralarımızı başka kadınlar ile yiyorsun' dedim. Babam 'sen bana karışamazsın' dedi. Babam benim ona karşı söylediklerimi önemsemediği için başka çözüm yolu o an için bulamadım ve ahırda elektrik tamiri yaptığı için yerde kablo buldum ve babamın boğazına gelecek şekilde doladım. Kabloyu babamın boğazına dolama eylemim yaklaşık 5 dakika sürdü. Bu esnada babam sırt üstü yere düştü. Bunun üzerine babamın ölüp ölmediğini kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca geri çekildim. Babamı öldürdüğüm esnada yanımda kimse yoktu. Daha sonra evin ahırına kardeşlerim Metin ve Emrah geldi. Bunun üzerine ben babamı gömme fikrini ortaya attım ve kardeşlerim Emrah ve Metin'i teşvik ettim. Daha sonra yer araştırmaya başladık, evimizin yakınlarında bir mağara bulduk. Akşam olmak üzereyken etraf sakinleşince babamı Emrah ve Metin ile birlikte gömdük. Bahsettiğim mağara Taşlıca köyündedir. Evimizin bulunduğu yerin 300 metre aşağısındadır. Gömme eylemimizi bizden başka gören olmadı. Kardeşim Ferdi babamı gömdükten sonra olayı öğrendi. Pişmanım" dedi.

KAVGA SIRASINDA ANNEM BAYILDIOlay günü babalarıyla aralarında geçen kavgayı anlatan Emrah Cantemur ise "Babam, hayvanların sulaması yüzünden anneme kızmaya başladı. Akabinde annemin üzerine yürüyerek onu itekledi. Bu esnada ben ve ağabeylerim Metin ve Özcan kavgayı duyarak dışarı çıktık. Annemi korumak için araya girdik. Babam 'size ne siz ne karışıyorsunuz?' diyerek bize çıkıştı ve küfür etmeye başladı. Bizim de üzerimize yürümesi sebebiyle karşılık verdik. Bunun üzerine kavga çıktı.Kavga sebebiyle annem fenalaşınca biz annemle ilgilenmeye başladık. O esnada babam ahıra gitti. Abim Özcan'ın olay yerinde olmadığını farkettik. Bunun üzerine ağabeyimi aramaya başladık. Metin ile birlikte babam ve Özcan'ı ahırda gördük. Ahıra gittiğimizde babamın ölmüş olduğunu farkettik. Bunun üzerine abim Özcan 'babamı gömelim' dedi. Korktuğumuz için Metin ile birlikte bu fikre iştirak ettik. Akşam olunca abim Özcan'ın bizi götürdüğü yere babamı gömdük. Bu yer bir mağaraydı. Mağara ikamet ettiğimiz evin yaklaşık 250 metre aşağısındadır. Biz babamı evden bu mağaraya kadar torbanın içinde sürükleyerek götürdük. Araba kullanmadık. Bu olayı gören kimse olmadı. Gömdüğümüz esnada babamın arabasını şehir merkezine bırakma fikri aklımıza geldi. Özcan abimi bunun için gönderdik. O da ehliyeti olduğu için kardeşim Ferdi'yi de yanına alarak arabayı Yaycı köyüne bıraktı. Ferdi'nin olaydan bu aşamaya kadar haberi yoktu. Akşam yemeği esnasında annem babamı sorduğunda ısrar üzerine kendisine de söyledik. Annem ağlayarak 'niye yaptınız' dedi. Sonrasında kolluk kuvvetlerinin aracı bulup babamı aramaya başlaması üzerine, müşteki olarak ifadem alınacağı esnada olayları kolluk görevlilerine olduğu gibi anlattım. Pişmanım" dedi.

MAĞARAYA TORBANIN İÇİNDE SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜKOlayla ilgili Özcan ve Emrah'ın verdiği ifadeleri tekrarlayan Metin Cantemur, "Emrah ile birlikte babamı ve Özcan'ı ahırda gördük. Ahıra gittiğimizde babamın ölmüş olduğunu farkettik. Bunun üzerine ağabeyim Özcan, 'babamı gömelim' dedi. Korktuğumuz için Emrah ile birlikte bu fikre iştirak ettik. Akşam olunca ağabeyim Özcan'ın bizi götürdüğü yere babamı gömdük. Bu yer bir mağaraydı. İlgili mağara ikamet ettiğimiz evin 500 metre aşağısındadır. Biz babamı evden bu mağaraya torbanın içerisinde sürükleyerek götürdük. Araba kullanmadık. Bu olayı gören kimse olmadı. Pişmanım" diye konuştu.

BABAM EMRAH'A KIZDIOlay günü babasının su hortumunun depoya konulmaması sebebiyle Emrah'a kızdığını anlatan Ferdi Cantemur ise ifadesinde şunları söyledi: "Babamla Emrah kavga ediyorlardı. Abilerim olan Metin ve Özcan da niye Emrah'a vuruyorsun diye kavgaya karıştılar. Ben ve annem de araya girerek kardeşlerim ve babamı ayırmaya çalıştık. Babam evden tüfeği aldı, biz araya girerek elinden tüfeği bıraktırdık. Biz kavgayı ayırıp odaya geçtik. Babam 'hepinizi öldüreceğim' diye tehditlerine devam ediyordu. Sonra dışarı çıkıp ahıra gitti. Ahırın bulunduğu yer evimizin bulunduğu yere yaklaşık 15-20 metre uzaklıktadır. Bu nedenle oradaki sesler evin içerisine gelmez. Babam ahıra gittikten sonra ağabeylerimden önce Özcan ahıra gitti. Özcan gittikten 5-10 dakika sonra da Metin ve Emrah da yanına gitti. Ben de arkalarından çıktım. Beni geri gönderdiler. Bu esnada taşların üzerinde bir şeyler konuşuyorlardı. 2-3 saat sonra Özcan abim geldi. 'Ferdi senin ehliyetin var, arabayı beraber götüreceğiz' dedi. Ben istemedim, beni zorladı. Benden eldiven takmamı istedi. Ben niye taktığımı sorduğumda bana kızarak 'giy diyorum sana' dedi. Ben de arabayı kullanıp Yaycı'ya götürdüm. Abim Özcan olayı bana arabayı bıraktıktan sonra anlattı. Birlikte yürüyerek eve döndük. Çok geç olduğu için yatıp uyuduk. Sabah kahvaltıda abim Metin olanları anlattı. Biz ağlamaya başladık. Sonrasında olay jandarmaya intikal etti. Ben gözaltına alındıktan sonra tüm bildiklerimi anlattım."

3 KARDEŞ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeleri tamamlanan Emrah, Metin ve Özcan Cantemur, babalarını öldürmek suçundan tutuklandı. Kardeşlerden Ferdi Cantemur ise adli kontrol şartıyla serbes bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı