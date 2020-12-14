DHA YURT BÜLTENİ -2

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İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar varİZMİR'in Buca ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki 20 araç zarar gördü.

İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var

İZMİR'in Buca ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki 20 araç zarar gördü. Araçlardan bir bölümü çekiciler yardımıyla kaldırılırken, havanın aydınlanmaya başlamasıyla olayın boyutu da ortaya çıktı.

İzmir'de sağanak yağış aralıklarla etkili oldu. Birçok olumsuzluğa yol açan sağanak yağmur nedeniyle bir sitenin istinat duvarı da çöktü. Mustafa Kemal Mahallesi 42 numaradaki dostlar sitesinin istinat duvarı, dün saat 18.00 sıralarında büyük bir gürültüyle park halindeki araçların üzerine devrildi. 20 araçta maddi hasar oluştu. Salgın nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğundan dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Hasar gören araçlardan bir bölümü çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, gereli incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi. Havanın aydınlanmasıyla olayın boyutu da ortaya çıktı.

Bina sakini Cemal Kolçaklı, "Yağmur sonrası istinat duvarı çöktü. Araçlarda maddi hasar oluştu" dedi. Bir diğer bina sakini Ümit Özleyen, "istinat duvarı çöktü. Araçlar duvarın altında kaldı. Zarar gören bazı araçlar çekicilerle götürüldü. Olayda kimse yaralanmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çöken istinat duvarından görüntü-Vatandaşlar ile röp.-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)

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Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü Fuat Süvari (52), taşkınlık yaptı. Polisin alkol testini reddeden, aracının otoparka çekilmesine direnip, polise hakaret ettiği öne sürülen Süvari gözaltına alındı. Fuat Süvari'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, maske ve açık alanda sigara içme yasağına uymamaktan, alkolmetreyi üflememekten toplam 10 bin TL ceza kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı'nda yaptığı denetimler sırasında saat 03.30 sıralarında 06 BIN 196 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri sürücü Fuat Süvari'ye izin belgesi sordu. Ancak Süvari izin belgesi olmadığını ve hastaneye gittiğini sordu. Bunun üzerine polis, alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreye üflemeyi reddeden Süvari, "Alkollü olarak trafiğe çıkmanın suç olduğunu biliyorum, alkolmetreye de 1 saattir üflüyorumö dedi.

POLİSLE HUSUMETLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kendisine alkol testi yapmak isteyen polis memuruyla aynı sokakta oturduğunu ve husumetli olduğunu iddia eden Süvari, aracının çekiciyle otoparka çekilmesini de engellemeye çalıştı. Süvari, olay yerine eşi F.S.'yi çağırdı. Otomobilin çiftin kızının üstüne olduğu, sahibine teslim edilebileceği söylenmesi üzerine çift bir süre polis ekipleriyle tartıştı. Otomobili çekiciye yüklemeye çalışan polis ekiplerine direnip, hakaret ettiği öne sürülen Fuat Süvari, gözaltına alındı.

Fuat Süvari'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, maske ve açık alanda sigara içme yasağına uymamaktan, alkolmetreyi üflememekten toplam 10 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle otoparka çekilirken, Fuat Süvari ise Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı