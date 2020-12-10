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DHA YURT BÜLTENİ - 2

10.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:29
DHA YURT BÜLTENİ - 2

Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 32 bin TL cezaBursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathaneye polisin yaptığı baskında, içeride oyun oynayan 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL ceza kesildi.

Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza

Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathaneye polisin yaptığı baskında, içeride oyun oynayan 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL ceza kesildi. Müşterilerin ön kapısı kilitli kıraathaneye, arka kapıdan girdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi, 2. Aygün Sokak'taki bir kıraathanenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kıraathaneye baskın yaptı. Ekipler, giriş kapısı asma kilitle dışarıdan kitli olan kıraathanenin bir kapısı daha olduğunu belirledi. Ekiplerin bu kapıyı çalması üzerine içerideki bir kişi kapıyı açtı. Kıraathaneyi denetleyen ekipler, iş yeri sahibi Ayhan A. ile birlikte toplam 10 kişinin içeride olduğunu tespit etti. 10 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 31 bin 500 TL para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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