DHA YURT BÜLTENİ- 2

Bülbülan Yaylası kar altındaARDAHAN ile Artvin'in Ardanuç ilçesini bağlayan Bülbülan Yaylası kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Bülbülan Yaylası kar altında

ARDAHAN ile Artvin'in Ardanuç ilçesini bağlayan Bülbülan Yaylası kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan Bülbülan Yaylasında evlerin camları ve elektrik telleri karla kaplanırken, soğuk hava nedeniyle çatılardan sarkıtlar uzandı. Kar yağışı sonrası yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı