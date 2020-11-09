DHA YURT BÜLTENİ- 2
09.11.2020 09:22 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:27
Bülbülan Yaylası kar altındaARDAHAN ile Artvin'in Ardanuç ilçesini bağlayan Bülbülan Yaylası kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Bülbülan Yaylası kar altında
ARDAHAN ile Artvin'in Ardanuç ilçesini bağlayan Bülbülan Yaylası kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan Bülbülan Yaylasında evlerin camları ve elektrik telleri karla kaplanırken, soğuk hava nedeniyle çatılardan sarkıtlar uzandı. Kar yağışı sonrası yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı