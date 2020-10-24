DHA YURT BÜLTENİ - 2

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Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 26 yaralıSİVAS'ın Suşehri ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'ne işçi taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5'i ağır, 26 işçi yaralandı.

Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 26 yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'ne işçi taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5'i ağır, 26 işçi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi yakınlarında meydana geldi. Bölgede yapımı devam eden Geminbeli Tüneli inşaatına işçi taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 34 VH 8287 plakalı servis midibüsü, rampa aşağı sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 5'i ağır, 26 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midibüste sıkışan yaralılar, Zara Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri, Zara ve Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yerinden görüntüler-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SUŞEHRİ (Sivas),

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Kocaeli'nde sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi

KOCAELİ'de sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü TEM Otoyolunda sürücüler güçlükle ilerledi.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Kentin bazı noktalarında yaklaşık 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi hayatı olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu Derince geçişinde araçlar görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle olası bir kazaya yol açmamak için yavaş bir şekilde ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı