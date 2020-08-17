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Halaylı kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu BURSA'da, sokakta yapılan kına gecesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

DHA YURT BÜLTENİ-2
17.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:42

Halaylı kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu

 

BURSA'da, sokakta yapılan kına gecesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin halay çektiği anlardan görüntüler, sosyal medyada tepki topladı. 

Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde dün akşam yapılan kına gecesine yaklaşık 300 kişi katıldı. Maske takılmayan ve sosyal mesafeye uyulmayan eğlencede, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği anlardan görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Kına gecesine katılanların halay çekmesi-Maskesiz vatandaşlar

Haber-Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA,

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Hastalığı nedeniyle vücudu pullanan Murat, sağlığına kavuştu

ADANA'da, 12 yaşında yakalandığı sedef hastalığı yüzünden vücudunda meydana gelen pullanma nedeniyle eve kapanan Murat Kılıç (27), gördüğü bitkisel tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Murat Kılıç, 12 yaşındayken vücudunda pullanma meydana gelince bunun sebebinin mantar olduğunu sandı. Hastalığını önemsemeyen Kılıç, ilaç alarak normal hayatına devam etti. Çalışmak için İstanbul'a giden Kılıç'ın hastalığı da giderek ilerledi. Son 2 yıl içerisinde vücudunun neredeyse tamamı pullanan Kılıç, işinden ayrılarak ailesinin yanına, Adana'ya döndü. Doktora gittiğinde sedef hastalığına yakalandığını öğrenen Murat Kılıç, tedavi olmak için birçok yere başvurdu ancak bir faydası olmadı.

'BENİ GÖRENLER KORKUP DIŞARI ÇIKMIŞTI'

Tedavi aşamasında birçok ilaç ve merhem kullandığını söyleyen Kılıç, "Akasya Gamı tedavisi gördüm. Bu tedavim yaklaşık 8 ay sürdü. Beni en çok etkileyen, bir berbere gitmiştim. Orada beni görenler korkup dışarı çıkmıştı. Şu anda eski sağlığıma kavuştum. Artık rahat bir şekilde sokağa çıkabiliyor, yeni arkadaşlar edinebiliyorum. Bu hastalık bağırsağımdan geliyormuş, bana uygulanan tedavimde bağırsağımdaki zararlı bakteriler gitti. Şu anda rahatlıkla oturabiliyorum, günlük işlerimi yapabiliyorum. Kesinlikle kaşınmıyorum. Beni o zaman görüp kaçan kişiler, bu halimi görünce şoka giriyorlar. Ben bile kendime inanmıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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