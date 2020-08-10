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Yüksekova'da zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 şehit, 1 yaralı(2)GÖREV ŞEHİTLERİ TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDIHakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan polis memurları Adnan Kısar (52) ve Osman Gül(27) törenle memleketlerine uğurlandı.

DHA YURT BÜLTENİ-2
10.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:13

Yüksekova'da zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 şehit, 1 yaralı(2)

GÖREV ŞEHİTLERİ TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu  meydana gelen kazada şehit olan polis memurları Adnan Kısar (52) ve Osman Gül(27) törenle memleketlerine uğurlandı.

Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar Bölgesindeki Cengiz Üs bölgesinde yakıt ikmali için giden zırlı araçta kaza yapan şehit olan polis memurları Kısar ile Gül için Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'nda tören düzenlendi.Törene, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Şehit polislerin Türk bayrağına sarılı tabutları tören alanına getirildikten sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında taşınan Şehit Polis Memuru Adnan Kısar memleketi Antalya'ya,  Osman Gül  ise Kahramanmaşar'a uğurlandı.

Kaynak: DHA

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