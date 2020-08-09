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İskenderun'da cenazeler karıştı, aileler tartıştıHATAY'ın İskenderun ilçesinde bir özel hastanede iki cenaze karıştı.

DHA YURT BÜLTENİ-2
09.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:12

İskenderun'da cenazeler karıştı, aileler tartıştı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir özel hastanede iki cenaze karıştı. Babaları Mehmet Şahin'in cenazesini almaya gelen Behzat ve Fikret Şahin kardeşler, cenazenin Suriyeli aile tarafından Reyhanlı'da defnedildiğini öğrenince şaşkınlık yaşadı. Cenaze, savcılık kararıyla defnedildiği mezarlıktan çıkarılıp,İskenderun'da toprağa verildi.

İlçede özel bir hastanede tedavi gören Mehmet Şahin, hayatını kaybedince morga alındı. Hastaneye gelip, cenazeyi almak isteyen Behzat ile Fikret Şahin, teslim alacakları cenazenin babalarına ait olmadığını görünce ikinci şoku yaşadı. Yapılan araştırmada Mehmet Şahin'in cenazesinin aynı gün vefat eden ve morga konan Suriyeli Abdulkadir Cuma Burka'nın yakınları tarafından teslim alınarak Reyhanlı ilçesinde Suriyeliler mezarlığında defnedildiği anlaşıldı.

CENAZE TARTIŞMASI 

Bu sırada Mehmet Şahin'in cenazesini yanlışlıkla aldıkları iddia edilen Suriyeli aile, hastaneye çağrıldı.  İki aile, hastane önünde karşılaşınca tartışmaya başladı. Burka ailesi, "Bize cenazeyi hastaneden biri teslim etti. Biz de baktığımızda boynunda ismi yazıyordu. Donmuş ve şişmişti babamıza çok benziyordu" ifadelerini kullandı. Şahin ailesi Suriyeli ailenin Reyhanlı'ya defnettiği cenazenin, savcılık kararıyla mezardan çıkarılarak kendilerine getirilmesini istedi. Savcılık kararıyla Reyhanlı'ya defnedilen Mehmet Şahin'in mezarı açıldı. Oğulları tarafından teşhis edilmesinin ardından Şahin'in cenazesi, mezardan çıkartılarak İskenderun'a getirildi. Suriyeli Abdulkadir Cuma Burka'nın yakınları da kendi cenazelerini alarak defnedilmek üzere Reyhanlı'ya götürdü. Mehmet Şahin'in yakınları karışıklıktan dolayı hastane görevlileri hakkında hukuki işlem başlatacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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