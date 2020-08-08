DHA YURT BÜLTENİ - 2 Mobilya fabrikasında yangın çıktıMANİSA'nın Saruhanlı ilçesindeki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mobilya fabrikasında yangın çıktı

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesindeki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Selimşahlar Mahallesi Manisa- Akhisar karayolu üzerindeki bir mobilya fabrikasında, bugün saat 08.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşletmeden yükselen dumanları görenler ve kurum çalışanları yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etmeye başladı. Dumanlar metrelerce yükselirken, ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yangından görüntü

Haber- Kamera: HALİL İBRAHİM KARABIYIK - Haluk SATIR- Oğuzhan KÖKÇÜOĞLU/ MANİSA,

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Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı BURSA'da psikolojik sorunları olduğu ve sinir krizi geçirdiği iddia edilen E.Ç. 4'üncü katta bulunan evinin balkonuna çıkarak eşyaları sokağa attı. Tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt veren E.Ç., evinin kapısı balyozla kırılarak, gözaltına alındı.Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Müjdat Köstemli Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın 4'üncü katında oturan E.Ç., sinir krizi geçirdi. Kapıyı üzerine kilitleyen E.Ç., evdeki malzemelere zarar vermeye başladı. Ardından evinin balkonuna çıkan E.Ç., masa, koltuk, sandalye ve televizyon gibi eşyaları sokağa attı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen polisler, E.Ç'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı, E.Ç. eşyaları sokağa atmayı sürdürdü. Bunun üzerine evin kapısı, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle balyozla kırıldı. İçeri giren polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen E.Ç., gözaltına alarak emniyete götürdü.

Bu sırada sokakta toplanan meraklı vatandaşların, cep telefonlarıyla görüntü çekip, sosyal medyadan canlı yayın yaptığı görüldü.

Kaynak: DHA