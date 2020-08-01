DHA YURT BÜLTENİ- 2 Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altındaMANİSA'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında

MANİSA'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ahmetli'nin Hacıköseli Mahallesi Gürleyik Mevkii'ndeki ormanlık alanda, dün saat 17.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler durumu, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Yangına 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 60 orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli sevk edildi. Gece boyu süren çalışmalar, sabah da devam ediyor. İzmir, Denizli, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve Aydın Orman Müdürlüğünden gelen ekipler de çalışmalara destek verdi. Kısmen kontrol altına alınan yangında 35 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor. DHA'nın gündüz yaptığı çekimlerde yangının bölgedeki ağaçlara verdiği tahribat görüldü.

Kaynak: DHA