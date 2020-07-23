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Manavgat'ta orman yangını (2)KISMEN KONTROL ALTINDA Manavgat'a bağlı Yaylaalan Mahallesi'nde sabaha karşı ormanlık alanda çıkan yangına, günün ağarmasıyla birlikte havadan da müdahale başladı.

DHA YURT BÜLTENİ-2
23.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:37

Manavgat'ta orman yangını (2)

KISMEN KONTROL ALTINDA 

Manavgat'a bağlı Yaylaalan Mahallesi'nde sabaha karşı ormanlık alanda çıkan yangına, günün ağarmasıyla birlikte havadan da müdahale başladı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangına 2 uçak, 5 helikopter, 3 dozer, 4 su ikmal aracı, 23 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, belediye su tankerleri, 17 teknik eleman, 15 muhafaza memuru, 106 söndürme işçisiyle müdahale edildi. Bölgede rüzgarın yer yer etkisini yitirmeye başladığı alevlerin de bazı noktalarda yer yer yeniden alevlendiği görülürken, yaklaşık 5 hektar alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi. 

Yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki çıkan yangının ilk belirlemelere göre bölgedeki bir baz istasyonundaki trafonun patlamasından kaynaklandığı tespit edildi. Öte yandan yangının şu an yerleşim yerlerini tehdit eder bir durumunun kalmadığı da kaydedildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yangına müdahale edilmesiYangından alevli görüntülerYangın bölgesinden görüntülerHABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Madende iş kazası: 1 ölü ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında Fatih Kafkas (29), tavandan başına taş düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçilerden Fatih Kafkas, kömür üretimi sırasında tavandan düşen taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Kafkas, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kafkas, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Kafkas'ın geçen yıl TTK'da yapılan bin 500 işçi alımı için yapılan kurayı kazanıp, işbaşı yaptığı belirtildi. 

Kaynak: DHA

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