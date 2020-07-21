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Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım (26) ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda...

DHA YURT BÜLTENİ - 2
21.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:48

Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı

 

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım (26) ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Hisar Dağı bölgesinde bulunan Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik Üs Bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım (26) ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir(23), ağır yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Büyükyıldırım ile Piyade Sözleşmeli Er Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit iki askerin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na getirilerek, tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı. 

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşları tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan şehitler, yapılan duaların ardından helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na oradan da uçakla Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım Malatya'ya, Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir ise Karaman'a uğurlandı. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Orhan AŞAN- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, - 

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Kayıp olarak aranan Pınar'ın ormanlık alanda cesedi bulundu 

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

ACI HABER GELDİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'e ait olduğu tespit edildi.

Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığı tespit edildi. Gültekin'in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü.  

Kaynak: DHA

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