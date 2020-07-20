DHA YURT BÜLTENİ-2
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ-2

DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALIDİYARBAKIR'da dün gece iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ-2
20.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:54

DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

DİYARBAKIR'da dün gece iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kavga, gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kavgaya karışanların yakalanması yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, 3 ülke ile donanma pazarlığına oturdu Dünya
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, 3 ülke ile donanma pazarlığına oturdu
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı Magazin
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi Ekonomi
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak 3. Sayfa
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı 3. Sayfa
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı Güncel
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Talihsiz Kerem'in dünyasının kararmaması için 45 bin liraya ihtiyacı var
Talihsiz Kerem'in dünyasının kararmaması için 45 bin liraya ihtiyacı var
Balıkesir'de drone ile faturalandırma dönemi başlıyor
Balıkesir'de drone ile faturalandırma dönemi başlıyor
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
İstanbul Maltepe'de hırsız, bir evin bahçesinde bulunan 2 köpeği çalıp olay yerinden uzaklaştı
İstanbul Maltepe'de hırsız, bir evin bahçesinde bulunan 2 köpeği çalıp olay yerinden uzaklaştı
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Son Dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27-29 Temmuz arasında yapılacak
Son Dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27-29 Temmuz arasında yapılacak
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Kitabı yazılmalı, okullara verilmeli
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Kitabı yazılmalı, okullara verilmeli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Akçay Hulusi Akar Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ece Erken Ozan Güven Huysuz Virjin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Tahir Karapınar
Daha Fazla Şampiyon Beşiktaş Ayasofya Jandarma
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ-2 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 11:06:13. #1.14#
title