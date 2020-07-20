DHA YURT BÜLTENİ-2

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DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALIDİYARBAKIR'da dün gece iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
20.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:54
DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI
DİYARBAKIR'da dün gece iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kavga, gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kavgaya karışanların yakalanması yönelik başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: DHA