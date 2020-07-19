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Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralıDÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ- 2
19.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 19.07.2020 10:42

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde Cumayeri ilçesi Dededüzü Köyü yolunda meydana geldi. Doğu illerinden Cumayeri ilçesine fındık toplamak için 81 DK 083 plakalı traktörü ile gelip işçileri alan Abdükerim Akçam, işçileri tarlasındaki konaklama alanına götürmek için yola çıktı. Abdülkerim Akçam'ın virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrilirken, römorkunda bulunan 14 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce ve Hendek'te bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 

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-Yaralıların acil servise getirilirken görüntüsü -Hastanelerin acil servislerinin görüntüleri ve detaylar 

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Kaçırıldığı evden polisin kurtardığı Melis, devlet korumasına alındı ESKİŞEHİR'de, Murat Ünel (26) tarafından kaçırıldıktan sonra polisin baskını sonucu bulunan Melis A. (13), devlet korumasına alındı. Psikolojik tedavi göreceği belirtilen Melis A.'nın annesi Filiz Çatalo ise kızını kaçıran Murat Ünel'in en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Eşinden ayrı ve yüzde 58 oranında (serebellar ataksi) engeli olduğunu ifade eden Filiz Çatalo, iş bularak hayatını yeniden kurduktan sonra kızını yurttan alarak normal hayatlarına dönmek istediğini ifade etti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde, annesi Filiz Çatalo ile birlikte oturan Melis A., geçen Salı günü evlerinin önünden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Filiz Çatalo çifti, çevrede yaptığı aramalarda kızına ulaşamayınca polise haber verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri, kentte arama çalışması başlattı. Karagözler Mahallesi'nde, Murat Ünel ile birlikte bir evde olduğu tespit edilen Melis A., polisin baskınıyla bulundu. Melis A.'yı kaçırıp, alıkoyduğu öne sürülen Murat Ünel ve ona yardım ettiği belirlenen 2 arkadaşı da yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Ünel tutuklanırken, ona yardım ettiği belirlenen arkadaşı Mehmet D. adli kontrolle, kardeşi Erdal D. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

KORUMA ALTINA ALINDI, PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRECEKOlayın ardından psikolojik sorunları olduğu belirlenen Melis A., savcılık talimatıyla devlet koruması altına alınarak yurda yerleştirildi. Anne ve babası ayrı olan Melis A.'nın psikolojik tedavi göreceği belirtildi. Öte yandan eşinden ayrı yaşayan ve yüzde 58 (serebellar ataksi) engelli olan Filiz Çatalo'ya Eskişehir'de faaliyet gösteren Sevinçle El Ele Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği (SEVDER) sahip çıktı. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Çatalo'nın ihtiyaçlarını karşılayan dernek iş bulması konusunda da yardım ediyor.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'Kaçırılan Melis A.'nın annesi Filiz Çatalo, kızını kaçırıp alıkoyan Murat Ünel'in yakalanmasına çok sevindiğini söyledi. Kızını kaçırdığı için en ağır cezayı almasını isteyen Çatalo, "Evimizin önünden kaçırıldı ve çok şükür kaçıran kişi yakalandı. Buna çok sevindim, onun en ağır cezayı almasını istiyorum. Kızım yurtta şimdi, tedavi görecek. Psikiyatri tedavisi görecek. Kızımı yurtta görmedim. Kızımı görmek istiyorum ama bir yandan bu kötü olur benim için çünkü dayanamayacağım. Görürsem dayanamayacağım. Tek yaşıyorum işsizim, iş istiyorum. Evim kira, boşandım eşimden, anlaşamadık. Ben yardım falan istemiyorum, sadece iş istiyorum. Engelliyim, kendime göre bir iş istiyorum. Temizlik olur, yemek dağıtımı olur, hasta bakımı olur. Babam vefat etti, annem, ağabeylerim ve kız kardeşim var. Onlarla yaklaşık 6- 7 yıldır görüşmüyorum. Ailemin yanına dönmeyi düşünmüyorum çünkü gidersem kızıma ve bana kötü şeyler yaparlar. Televizyona çıktım ve kızımın bu olayları olduğu için beni tehdit ederek istemediler. Böyle dedikleri için ben de gitmiyorum" diye konuştu.

SEVDER SAHİP ÇIKTI, İŞ ARIYOR

SEVDER Genel Sekreteri Fatma Türkmen, Melis A.'nın annesi Filiz Çatalo'ya uygun iş aradıklarını söyledi. Ellerinde titreme olan anne için duyarlılık beklediklerini kaydeden Türkmen, "Filiz hanımın kızıyla yaşamış olduğu bu olayı duyduktan sonra iletişime geçtik. Derneğimizin sunduğu imkanlardan kendisine bahsettiğimiz zaman 'ben kimseden para istemiyorum, gıda istemiyorum. İş istiyorum' dedi. Biz Filiz hanıma belediyelerimizden ve iş insanlarının yardımıyla iş bakıyoruz. Herkesi bu konuda duyarlılığa çağırıyorum. Fabrikalarda iş bulduk ama genetik bir titremesi var Filiz hanımın. Bu yüzden çok ince iş yapamıyor. Hasta bakıcılığı, bulaşıkçılık, aşçı yardımcılığı olabilir. Çok ağır olmamak kaydı ile temizlik işleri olabilir. Özür durumuna göre bu hanımefendi için iş istiyoruz. Hayatını idame ettirebilsin, kızını yurttan aldıktan sonra da onunla beraber yürüyebilsin" dedi.

Kaynak: DHA

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