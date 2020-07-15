DHA YURT BÜLTENİ - 2 Kazayı izleyenler ile yaralı yakınları arasında kavga çıktıKARAMAN'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kazayı izleyenler ile yaralı yakınları arasında kavga çıktı

KARAMAN'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralı yakınları, iddiaya göre kaza yerini izleyenlere 'Niye izliyorsunuz?' diye tepki göstermesi üzerine aralarında kavga çıktı. Polis müdahale ederek, kavgayı ayırdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi köprülü kavşağında meydana geldi. Umut Bakırcı yönetimindeki 70 M 0054 plakalı minibüs, Ömer Ayaş'ın kullandığı 42 DDY 50 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Ayaş ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza almadan yaralanan minibüs sürücüsü Bakırcı da aracını terk edip olay yerinden uzaklaştı.

'NİYE İZLİYORSUNUZ?' KAVGASI Kazayı duyup olay yerine gelen yaralı yakınları, çevrede durup, kaza yerini izleyenlere 'Niye izliyorsunuz?' diye tepki göstermesi üzerine aralarında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis müdahale ederek ayırdı. Kavga edenler dağılırken, kazaya karışan araçlarda otoparka çektirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Kaza yapan araçlardan detay-Kaza yapan yaralıların yakınları ile kaza mahalini izleyenlerin kavgası-Polisin kavgaya müdahale etmesi-Olay yerinden genel detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

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Bacağından bıçaklandı, sedyede eşini görüntülü arayıp 'Beni vurdular' dedi

KARAMAN'da Hamza A.(45), belirlenemeyen nedenle tartıştığı aralarında husumet bulunan Erdi B. tarafından bacağından bıçaklandı. Hamza A. sağlık görevlileri müdahale ettiği sırada cep telefonuyla eşinin görüntülü arayarak 'Beni vurdular' dedi.Olay, saat 00.10 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan Hamza A. ve Erdi B. belirlenemeyen nedenle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte Erdi B. üzerinde taşıdığı bıçakla Hamza A.'yı sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hamza A. sağlık görevlileri müdahale ettiği sırada cep telefonuyla eşinin görüntülü arayarak 'Beni vurdular' dedi. Hamza A. daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini kaldırıldı. Polis, kaçan Erdi B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Yaralıya olay yerinde müdahale edilmesi-Yaralının cep telefonu ile eşini görüntülü araması ve vurulduğunu söylemesi-Yaralının ambulansa alınması-Olay yerinden genel detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN

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Mersin'de yasa dışı bahise 9 gözaltı

MERSİN'de yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde etmeye çalışanlara yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde edildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçerek araştırma yapan ekipler, Erdemli ve Mezitli ilçelerinde yasa dışı bahis oynatan şahısların olduğunu belirledi. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırma ve takip sonucunda yasadışı bahis oynatan 9 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelileri yakalamak, suç delillerini ele geçirmek amacıyla şüphelilere yönelik olarak 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 12 cep telefonu, 10 sim kart, 2 flash bellek, 1 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 28 av tüfeği fişeği, 2 tablet, 4 senet, 1 CD, 2 yasadışı müsabakaların yazıldığı not, 1 yasadışı bahis notlarının alındığı ajanda, 2 bahis kuponu, 5 banka dekontu ve 3500 TL suç geliri olan nakit para ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, aynı operasyonda yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 18 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası verilmek üzere Erdemli Kaymakamlığı'na bildirim yapıldı.

Kaynak: DHA