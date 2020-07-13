DHA YURT BÜLTENİ-2 Artvin sele teslim: 1 ölü, araçlar balçığa gömüldü, yollar kapandı, kayıp ihbarları geliyorARTVİN'in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sel ve heyelanlara neden oldu.

Artvin sele teslim: 1 ölü, araçlar balçığa gömüldü, yollar kapandı, kayıp ihbarları geliyor

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sel ve heyelanlara neden oldu. Sele kapılan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, sel basan baraj şantiyesinde onlarca araç ve iş makinesi balçığa gömüldü. Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı, her iki yönde çok sayıda araç yolda kaldı. Selde kayıp otomobiller ihbarları üzerine araça çalışması başlatıldı.

Yusufeli'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sel ve heyelanlara neden oldu. Otomobili ile sele kapılan 1 kişi çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi. Bir otomobilin daha içerisindekilerle sele kapıldığı yönünde ihbar üzerine AFAD ve UMKE ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Kayıp olduğu öne sürülen otomobilde kaç kişi olduğu bilinmiyor.

ŞANTİYE SEL BASTIYusufeli Barajı şantiyesi de sel altında kaldı. Selden kaçarak kurtulan işçiler, güvenli bölgelere sığındı. Şantiyede çalışanlara ait park halindeki onlarca araç ile iş makineleri balçığa gömüldü. Şantiyedeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı. YOLLAR KAPANDIArtvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle farklı noktalarda ulaşıma kapandı. Su kavuşumu mevkiinde tünelin içerisi balçıkla doldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri ile baraj inşaatı görevlileri iş makineleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.O ANLARI ANLATTI; HEYELAN ALTINDA ARAÇ VARArtvin'den otomobili ile Erzurum'a giderken sele kapılmaktan son anda kurtulan Muhammed Geyik o anları anlattı. Geyik, "Heyelan bir anda yamaçtan kopup yola düştü. Önümde seyreden 3 araç vardı. Bir araç son anda tüneli ulaşmayı başardı, birini heyelan taşıyarak yolun altına attı, Bir araçta toprağın altında kaldı.Biz akan toprağı görür görmez hemen geriye doğru kaçarak kurtulduk. Araçlarda kaç kişi olduğunu bilmiyorum" dedi.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDIMeteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklenen yağışların sel ve heyelanlara yol açabileceği belirtilirken dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSel bölgesi detaylarıOlayı anlatan kişiDetaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ-Nusret DURUR ARTVİN-DHA

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Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü ZONGULDAK'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde, salyangoz fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde bulunan salyangoz fabrikasının buhar kazanı, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada, fabrika çalışanı Bahattin O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Patlama nedeniyle büyük hasar oluşurken, olay yerine Devrek ve Çaydeğirmeni itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ZONGULDAK, -

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Adana merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 24 gözaltı kararı

ADANA merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında hemşirelerin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock'u kullandığı ve ankesörlü büfe telefonlarından ardışık arama ile örgüt üyeleri irtibat kurduğu öne sürülen aralarında hemşirelerin de bulunduğu 24 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana merkezli Karaman, Yozgat, Ankara, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlere eş zamanlı giren ekipler, yaptıkları aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi yakalarken, şüphelilere ait dijital malzemelere de el koydu. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

Kaynak: DHA