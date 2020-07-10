DHA YURT BÜLTENİ-2 Van'da kargo şubesinde 3 kilo metamfetamin ele geçirildiVAN'da polisin bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Van'da kargo şubesinde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

VAN'da polisin bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez İpekyolu İlçesi'nde bulunan kargo şubesine operasyon düzenledi. Kargo şubesinde Narkotik madde arama köpeği 'Zeus' ile yapılan detaylı aramalarda bir valizin taban kısmı ile astarı arasına gizlenmiş 12 paket halinde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu ile ilgili A.İ. ve B.B.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

POLİS KAMERASI-Kargo şubesinde yapılan aramalar-Köpeğin arama yapması ve aramadan detaylar-Köpeğin tepki vermesi-Köpeğin tepki verdiği valizin açılması-İçindeki uyuşturucunun çıkartılması-Genel detaylar

Orhan AŞAN/ VAN

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İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü

ÇANAKKALE'de bir çiftçi, iki köpeği traktörünün arkasına iple bağlayarak, tarlasından dönerken görüntülendi. O anların cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar, çiftçiye de tepki gösterdi.Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yolu üzerinde tarlasından dönen bir çiftçinin, iki köpeğini iple traktöre bağlayıp götürmesi, tepkilere neden oldu. Bu anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vatandaşlar, traktörü kullanın çiftçiye de tepki gösterdi. Çiftçi, bunu neden yaptığını soran vatandaşlara, her gün traktörü ile tarlasına gidip gelirken köpekleri iple bağlayarak çektiğini, onların da bu duruma alışkın oluğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSeyir halindeki traktöre bağlı olan 2 köpeğin görüntüsü.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

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Kaldığı hastanede 6'ncı kattan atlayarak intihar etti İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir hastanenin onkoloji bölümünde tedavi gören Sezai M. (56), 6'ncı kattan atlayarak, yaşamına son verdi. Olay, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştarıma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir onkoloji bölümünde tedavi gören Sezai M., saat 04.00 sıralarında Başhekimlik binasının 6'ncı katından atladı. Beton zemine düşen Sezai M. ağır yaralanırken, çevredeki sağlık personeli yardımına koştu. Yapılan ilk incelemede, Sezai M.'nin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri Sezai M.'nin olduğu yerde incelemelerde bulundu. Sezai M.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yerinden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Genel ve detay görüntüHaber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu İZMİR'in Buca ilçesinde Akın Ünal (55), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Buca ilçesinin Kozağaç Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında oturan Akın Ünal'ın dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine, komşuları yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, kapıyı defalarca çalmalarına rağmen Ünal açmayınca, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yakınlarıyla birlikte eve giren polis ekipleri, Akın Ünal'ın yerde cansız bedenini buldu.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akın Ünal'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Polis otosundan görüntü-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü-Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Türk Bilim İnsanı Prof.Dr.Meryem Tuncel, Amerika'da aldığı ödülle tarihe geçti

TEKSAS Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, çok nadir bilim insanlarına verilen "Endowed Chairö ödülünü kazandı. Memleketi Adana'ya gelen ve ailesiyle mutluluğunu paylaşan Tuncel, "Bu ödül sayesinde çalıştığım üniversiteye 1 milyon dolar bağışlandı. Akademik çalışmalara faydası olacağı için mutluyum" dedi.O dönem Adana'ya bağlı olan fakat şuan Osmaniye sınırlarında bulunan Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Meryem Tuncel, ilk, orta ve lise eğitimini Kadirli'de tamamladı. Çocukluk hayali olan doktorluğa Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak adım atan Meryem Tuncel, okulunu 'yıldız öğrenci' olarak tamamladı. Yeterli olmayan İngilizcesi ve oturma izni olmamasına rağmen büyük cesareti ve adeta fren tutmayan azmi ile ABD'ye giden Meryem Tuncel, hedefine adım adım ulaştı. Meryem Tuncel, dahiliye ve böbrek hastalıkları dallarında ihtisas yaptı. Ardından da ABD'nin üstün başarılı insanlara sağladığı özel bir vize ile çalışma ve oturma iznine sahip oldu. Tuncel, öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversitede kısa sürede çok sevilen ve takdir edilen biri haline geldi.ÇALIŞTIĞI ÜNİVERİSTEYE 1 MİLYON DOLAR BAĞIŞTürk gelenek ve göreneklerinden yaşamı boyunca taviz vermediğini kaydeden Meryem Tuncel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve 'Dalında Mükemmelliği Yakalamış' tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen 'Endowed Chair' ödülünün sahibi oldu. Tuncel, bu ödül sayesinde görev yaptığı üniversiteye 1 milyon dolar bağışlanmasını sağladı. Türk Bilim İnsanı olarak bu ödülü aldığı için mutlu olduğunu belirten Tuncel, "Tabi bu benim onuruma yapılan bir bağış oldu. Beni de çok memnun etti. Akademik çalışmalara faydası olacağı için sevinçliyim" dedi.TÜRKİYE, PANDEMİ SÜRECİNDE ÖRNEK OLDUBir tıp profesörü olarak dünya ile birlikte Türkiye'nin de yaşadığı pandemi sürecini değerlendiren Meryem Tuncel, bu süreçte T.C Sağlık Bakanlığı'nın son derece başarılı uygulamaları hayata geçirdiğini, çok erken tedbirler aldığını, oysa Teksas'ta zaman zaman maske bulmakta bile zorlandıklarını söyledi. Türkiye'nin açtığı pandemi hastaneleri ile pandemi krizini bir nevi fırsata dönüştürdüğünü, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin Sağlık Turizminde çok daha iyi noktalara gelebileceğini belirten Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Atatürk'ün dediği gibi Türk insanı zekidir. Bu nedenle Türkiye çok değerli beyinlerini artık yurt dışına kaçırmamalı, onları birtakım teşviklerle ülkemizde tutmalı. Bu konuda T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bir takım çalışmalarının olduğunu biliyor ve bunu memnuniyetle karşılıyorum. Beyin göçü önlendiğinde Türkiye'nin yarınlarının dünden ve bugünden çok daha iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.TEK ZORLUĞU VATAN ÖZLEMİ OLDUYakın zanda Türkiye'ye temelli dönüş yapmak istediğini ve çalışmalarına ülkesinde devam edeceğini kaydeden Meryem Tuncel, verdiği zorlu mücadelede kendisini zorlayan tek konunun aile ve vatan hasreti olduğunu söyledi. Adana'yı ve Kadirli'yi çok özlediğini dile getiren Tuncel, şöyle konuştu:

"Aile ve vatan hasreti belli bir yaştan sonra insanın kendisini sorgulamasına neden oluyor. Bir söz vardır 'bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım' demiş. Ben ABD'de tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Hayatımın önemli bir bölümünü geçirdiğim Teksas'ta çok mutlu, huzurlu ve güvende oldum ama hep vatan özlemi yaşadım. Bu nedenle birkaç yıl içinde Türkiye'ye dönmek ve ömrümün sonuna kadar da memleketime hizmet etmek istiyorum."

Kaynak: DHA