DHA YURT BÜLTENİ - 2 Zonguldak'ta sağanak yağmur yolları göle döndürdüZONGULDAK'ta, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Zonguldak'ta sağanak yağmur yolları göle döndürdü

ZONGULDAK'ta, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte saat 06.00 sıralarında gök gürültüsüyle birlikte sağanak yağmur etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gazipaşa Caddesi'ne yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yaşanan zincirleme kazada 4 araç hasar gördü. Belediye ekipleri, rögarların tıkanmaması için çalışma yaptı. Yağmur nedeniyle trafikte de zaman zaman aksama oldu. Zonguldak-Kozlu ilçe karayolunda su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

YAĞMURDA DUŞ ALDISıcak havalardan bunalan Zonguldak Belediyesi Kültür Merkezi eski müdürü Abdullah Bakır ise sağanak yağmur altında duş aldığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Şampuanla başını yıkayan Bakır, yağmurun tadını çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Caddelerde oluşan su birikintileri-Yağmurdan detaylar-Ekiplerin çalışması-Abdullah Bakır'ın yağmurda duş alması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Geri dönüşüm tesisinde yangın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen tesis kullanılamaz hale geldi.Saat 06.30 sıralarında, Gebze Pelitli Mahallesi Yeni Mezarlık Yolu Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hurda malzeme deposu olarak kullanılan yaklaşık bin 500 metrekarelik tesisin tamamını kısa sürede kapladı. Tesisten yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tesis kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tesisten alev ve dumanların yükselmesi(cep telefonu)Tesis bahçesinde yanan malzemelerin görüntüsüPersonelin hortumla su tutmasıDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/ GEBZE (Kocaeli)

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Sahilde davul zurna eşliğinde oynayanlar, maske ve mesafeyi hiçe saydı

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Kumla sahilinde, davul ve zurna eşliğinde oynayan onlarca kişinin, sosyal mesafe ile maske kurallarına uymadığı görüldü.Gemlik ilçesi Kumla sahiline pazar akşamı gelen davullu ve zurnalı müzisyenler, mini konser verdi. Müziği duyan sahildeki onlarca kişi ise oynamak için grubun etrafına toplandı. Müzik eşliğinde oynayan kalabalığın, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, tedbirleri hiçe sayanlara tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Sahilde davul zurna eşliğinde oynayanlardan amatör kamera görüntüleri

Haber: Muammer İRTEM/GEMLİK(Bursa),

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Kurbanın 1.5 tonluk 'Paşa'sı 45 bin liradan satışa çıkarıldı

KARS'ın Selim İlçesinin Tozluca köyünde yetiştirilen 1.5 tonluk 'Paşa' kurbanlık için 45 bin liradan satışa çıkarıldı. Hayvan yetiştiriciliği yapan Öztürk Saraç tarafından özel olarak yetiştirilen 3 yaşındaki simental cinsi damızlık boğanın 90 yavrusu bulunuyor.Tozluca köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Öztürk Saraç, buzağı üretimi için tohumluk olarak kullandığı boğayı Kurban Bayramı öncesi satılığa çıkardı. 3 yaşındaki boğadan şimdiye kadar 90 yavru elde ettiğini belirten Öztürk Saraç, tohumluk değerini kaybetmeye başladığı için satmayı düşündüklerini belirtti. 45 bin lira fiyat belirledikleri boğanın günde 30 kilogram yem tükettiğini ifade eden Saraç, "Kazancından değil hayvanı çok sevdiğimiz için bulunduruyoruz. Bunun asıl önemi bundan buzağı elde ediyoruz. Fazla kilo almaması için fazla da yedirmiyoruz. Boğamızın azgınlığı da yoktur. Oldukça uysal bir boğa. Normalde bu yaştaki bir hayvan sakin olmaz ama bu hayvan oldukça sakin. Artık tohumluk vasfını yitirmekte olduğu için satmayı düşünüyoruz. Pazarlık payı da olmak kaydıyla fiyatı 45 bin TL'dirö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBoğanın ahırdan çıkarılmasıBoğadan genel ve detaylarSahibi Öztürk Saraç'ın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Tokat'ta bulunan 'Dilim kayalar' keşfedilmeyi bekliyor

TOKAT'ın Niksar ilçesinde aşınma sonucu oluşan ve görünümüyle Kapadokya'yı andıran Dilim Kayalar, jeolojik yapısı, kanyonları ve doğal güzelliğiyle keşfedilmeyi bekliyor. Gökçeli Belediye Başkanı Mustafa Koyuncu, bölgeye cam balkon ile seyir terası yaparak turizme kazandırmak istediklerini söyledi.Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesine 4 kilometre uzaklıkta Ballıca bölgesinde bulunan doğal güzelliğiyle ve jeolojik yapılarıyla dikkati çeken Dilim Kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor. Gökçeli Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Koyuncu, "Gökçeli beldemizin Ballıca bölgesinde bulunan yer Dilim Kayalar diye geçer. Burası çok eski bir oluşum. Doğa harikası bir hazine var. Tarihi ile ilgili net bir bilgi yok. Burası asırlar boyu devam eden bir oluşum. Bu haliyle bile çevreden duyup gelenler var. Sosyal medyadan öğrenip fotoğraf çekmeye gelenler var. Her gelen vatandaşlar ise neden burayı turizme açmıyorsunuz diye soruyorlar" dedi.

Yapılacak çalışmalar ile bölgenin Nevşehir'de bulunan peri bacalarına rakip olabileceğini belirten Başkan Koyuncu, "Burada da peri bacalarını andıran oluşumlar var. Harika bir oluşum. Burası bu vadi boyunca da uzuyor. Büyük bir oluşum. Biz şu anda burayla ilgili bir proje hazırlıyoruz. Buradaki düşüncemiz, bir taraftan diğer tarafa doğru cam bir balkon yapmak. İnsanlar bu cam balkon üzerinden yürüyerek, bu doğa harikasını seyretsin istiyoruz. Bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Tabi bizim Gökçeli Belediyesi'nin bütçesi buna yetmez. Bu bakımdan Sayın Turizm Bakanımızın desteğine ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var. Eğer ki büyüklerimiz bize böyle bir destek verirse biz burayı Dünya harikası yaparız. Dünya'ya açarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA