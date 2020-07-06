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DHA YURT BÜLTENİ-2

VAN Batan tekneyi arama çalışmalarında ölü sayısı 11'e yükseldi (2)VAN Gölü'nde 9 gün önce, yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batmasının ardından bölgede yürütülen arama- tarama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

DHA YURT BÜLTENİ-2
06.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:41

VAN Batan tekneyi arama çalışmalarında ölü sayısı 11'e yükseldi (2)

VAN Gölü'nde 9 gün önce, yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batmasının ardından bölgede yürütülen arama- tarama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece tekne faciasında ölenlerin sayısı, 11'e yükseldi.

Gevaş ilçesinin kırsal Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat Akbaş ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda içinde Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Van Gölü'nün Tatvan bölümünde dün saat 19.00 sıralarında bir kişinin, bugün de saat 06.30 sıralarında yine bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece, facianın ardından bölgede yürütülen arama- tarama çalışmalarında 11 kişinin cesedine ulaşılmış oldu.

Aramalar, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Van Sualtı Tim Komutanlığı, Edremit Bot Komutanlığı, Erciş Bot Komutanlığı, Sahil Güvenlik Row Timi ile Deniz Kuvvetleri Row Timi tarafından yapılıyor. Ekipler çalışmalarını 4 'Sonar' ve 4 'ROW' cihazıyla sürdürürken, AFAD ve yolcu taşımacılığında kullanılan teknelerle de aramalara destek veriliyor.

17 KİŞİ ARANIYORBu arada, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 5 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle, 4 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 kişinin sorgusu sürerken, 17 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ/VAN,

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Aksaray'da kız istemeden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı 

AKSARAY'da, kız istedikten sonra Bursa'dan Niğde'ye dönen ailenin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. 

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kız istedikten sonra Bursa'dan Niğde'ye dönmek üzere olan ailenin bulunduğu, Ramazan Çelik (48) yönetimindeki 68 FC 251 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Ramazan Çelik ve Bursa'da sözlenen Ömer Sakarya (21) ile annesi Nilüfer Sakarya (41), babası İsmail Sakarya (43) yaralandı. Gencin dayısı Veysel Cullaz (35) ise yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Çelik, ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın üzerini ve takılı olan emniyet kemerini kesmesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Çelik'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Kaynak: DHA

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