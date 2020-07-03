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Sinop'ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldı SİNOP'ta, denizde kaybolan dalgıç Yalçın Çetin'in (53), cansız bedenine ulaşıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 2
03.07.2020 09:10 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:13

Sinop'ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldı

 

SİNOP'ta, denizde kaybolan dalgıç Yalçın Çetin'in (53), cansız bedenine ulaşıldı.Merkeze bağlı Yalıköy'deki sahilden dün saat 19.00 sıralarında arkadaşı ile zıpkınla balık avlamak için denize giren Yalçın Çetin, bir süre sonra gözden kayboldu. Kıyıya çıkan arkadaşı, Çetin'e ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri kıyıda ve denizde arama- kurtarma çalışması başlattı. 6 saat süren arama-kurtarma çalışmasının ardından Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Yalçın Çetin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Arama çalışamasıDetaylarCesedın kıyıya cıkarılması

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN SİNOP

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2 yaşındaki Melek toprağa verildi VAN'ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan 2 yaşındaki Melek Memiş, gece saatlerinde toprağa verildi.İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Memiş ailesinin kızları Melek Memiş, 2 gün önce evden çıkıp, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kayboldu. İnşaat işçisi Yücel Memiş, yakınlarıyla birlikte dere yatağına dökülen kanal çevresinde kızını aradı. Sonuç alınamayınca Memiş, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye Van'dan polis dalgıç ekipleri, Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Mahallelinin de katılımıyla başlatılan aramalarda, dün akşam saatlerinde Melek Memiş'in, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta suyu Van Gölü'ne dökülen derede cansız bedeni bulundu.Küçük Melek"in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından, ailesine teslim edildi. Minik Melek'in cenazesi, Seyit Muhammet Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.Melek Memiş'in babası Yücel Memiş, devletin desteğini hep yanlarında gördüklerini belirterek, "Küçük kızımın cansız bedenini evimize 5 kilometre uzaklıkta, dere yatağında bulduk. Allah devletimizden razı olsun, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Polis, AFAD ve jandarma hep birlikte aradılar. Üzgünüz yapacak bir şey yok, devlet sağ olsun" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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Adana'da suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı  ADANA'da vatandaşlara ait tarım arazilerini tehdit ve zorla aldığı öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.Merkez Seyhan ilçesi kırsalında vatandaşlara ait tarım arazilerini tehdit ve zorla üzerlerine aldığı iddia edilen suç örgütünü takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt lideri olduğu ileri sürülen G.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 18 örgüt üyesini tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından sabahın ilk saatlerinde operasyon için harekete geçildi. Özel Harekat polislerinin, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, aralarında G.Ş.'nin de bulunduğu 14 kişiyi gözaltın aldı. Evlerde yapılan aramalarda, 1 Kalaşnikof marka piyade tüfeği ile 7 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında diğer 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Manşet

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