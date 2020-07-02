DHA YURT BÜLTENİ- 2 MELEK'İ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORVAN'ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalı kıyısında oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'i arama çalışmalarına bugün devam edilecek.

MELEK'İ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

VAN'ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalı kıyısında oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'i arama çalışmalarına bugün devam edilecek. Jandarma ve AFAD ekiplerinin dün akşam havanın kararması nedeniyle çalışmalarına ara vermeleri üzerine küçük kızı aramayı, aile ve yakınları sürdürdü.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, dün sabah evden çıkıp, evlerinin önünden geçen su kanalı kıyısında oynamaya başladı. Ancak bir süre sonra ortadan kayboldu. İnşaat işçisi baba Yücel Memiş, yakınlarıyla birlikte dere yatağına dökülen kanal çevresinde kızını aradı, ancak bulamadı. Bunun üzerine jandarmadan yardım istedi. Bölgeye Van Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de katılımıyla başlatılan aramalarda, Melek Memiş'in terliğinden biri kaybolduğu yere yakın bir noktada bulundu. Ancak küçük Melek bulunamadı.

Dün akşam havanın kararması üzerine ekipler, arama çalışmalarına ara verdi.Melek'in amcası Hüseyin Memiş ile bazı yakınları ise bölgeden ayrılmayarak gece boyu Melek'i aradı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarına bugün devam edilecek. .

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),

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TIR'da yapılan aramada 3 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Gevaş ilçesinde polisin bir TIR'da yaptığı aramada 3 kilo 178 gram eroin, 21 senttik ecza ve 2 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gevaş'ta oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurararak arama yaptı. Narkotik madde arama köpekleri 'Zeyna' ve 'Zeus'un yardımıyla yapılan aramalarda TIR'ın kupasında şapka diye tabir edilen yerde poşet içerisine gizlenmiş 6 paket halinde 3 kilo 178 gram eroin, 1 deste halinde uyuşturucu/uyarıcı madde, 21 adet sentetik ecza ile 2 bin TL para ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü T.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA