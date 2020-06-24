DHA YURT BÜLTENİ - 2 Polis eve baskın düzenledi, uyuşturucuyu banyo giderine atmaya çalıştıADANA'da, uyuşturucu madde sattığı öne sürülen Hacer U., polisin baskın yapması üzerine evindeki 5,76 gram bonzaiyi banyo giderine atmaya çalışırken yakalandı.

Polis eve baskın düzenledi, uyuşturucuyu banyo giderine atmaya çalıştı

ADANA'da, uyuşturucu madde sattığı öne sürülen Hacer U., polisin baskın yapması üzerine evindeki 5,76 gram bonzaiyi banyo giderine atmaya çalışırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelenerek durdurulan Muhammet A.'nın (28) üzerinde 4 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Emniyete götürülerek sorgulanan Muhammet A.'nın, uyuşturucu maddeyi Hacer U.'dan (34) aldığını öne sürdüğü öğrenildi. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Hacer U.'nun evine baskın düzenledi. Polis, Hacer U. kapıyı açmayınca, koçbaşıyla kapıyı kırarak eve girdi. Bu sırada evde olan Hacer U.'nun giysilerinin ıslak olmasından şüphelenen polis, banyo giderinin tıkalı olduğunu gördü. Yapılan çalışma sonucu, 5,76 gram bonzai maddesini banyo giderini atmaya çalıştığı belirlenen Hacer U. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hacer U., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanırken, Muhammet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA