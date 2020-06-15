DHA YURT BÜLTENİ-2 BİNGÖL'DE 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (1)Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.51'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BİNGÖL'DE 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (1)

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.51'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, Erzurum'da da hissedildi.

BAKAN SOYLU VE KALALALIK DA DEPREME YAKALANDI

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun Ulucami'de düzenlenecek cenaze töreni öncesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sırasında cami önünde bekleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da içinde olduğu kalabalık kısa süreli panik yaşadı. Deprem, Erzurum'da da hissedildi.

Görüntü dökümü-Caminin sallanma anı -Kalabalıktaki kısa süreli panik -Detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU - Aziz ÖNAL - Serkan BİNGÖL - Muhammed Sami MARAL/ KARLIOVA (Bingöl),

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Sivas'ta keneden bir ölüm daha

SİVAS'ta kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören Gülşen Kaya(40) hayatını kaybetti.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Gülşen Kaya, yaklaşık 10 gün önce ishal rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde KKKA şüphesiyle tedaviye alındı. Yaklaşık 9 gün boyunca yoğun bakım servisinde tutulan Kaya, bu sabah kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek ilçede toprağa verilecek.

Kaynak: DHA