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Adana'da kaçakçılık operasyonuADANA polisin kaçakçılık şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 farklı adrese baskın yapıldı, piyasa değerleri 120 bin lira olan 150 şişe içki, bin 910 paket sigara ve 3 bin 452 adet hap ele geçirildi.

DHA YURT BÜLTENİ-2
14.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:54

Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA polisin kaçakçılık şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 farklı adrese baskın yapıldı, piyasa değerleri 120 bin lira olan 150 şişe içki, bin 910 paket sigara ve 3 bin 452 adet hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, kaçak ürün depolandığını tespit ettiği Karasoku Mahallesi'nde bulunan Mısır Çarşı'sındaki 3 farklı adrese baskın düzenledi. Baskın sonucu adreslerde yapılan aramada piyasa değerleri 120 bin lira olan 150 şişe içki, bin 910 paket sigara ve 3 bin 452 adet hap ele geçirildi. Konuyla ilgili polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler B.D, K.B, M.K ve F.E.S, adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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