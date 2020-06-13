DHA YURT BÜLTENİ - 2 MALATYA'DA YÜK TRENLERİ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI- YENİDEN MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

MALATYA'DA YÜK TRENLERİ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI- YENİDEN

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 1 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Sivas yönünden gelen kağıt yüklü tren ile karşı yönden gelen boş yük treni, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki trenin vagonları ray çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, kurtarma ve güvenlik güçleri sevk edildi.Trenlerde görevli Sami Atalay, Yılmaz Güneş, İbrahim Halil Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, sıkıştıkları lokomotiflerden AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Mahmut Kaya'nın ise cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Ulutaş'a ulaşmak için de çalışmaların sürüğü bildirildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri kazanın nedenini araştırırken, iş makineleri de raydan çıkarak devrilen vagonları kaldırmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİTaha AYHAN/MALATYA,

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HTŞ operasyonunda tutuklanan Cihat T., Türkiye'yi kana bulayacaktı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, - ADANA'da terör örgütü HTŞ/HAD'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Cihat T.'nin (25) Türkiye'ye bombalı eylem yapmak için geldiği ortaya çıktı. Cihat T.'nin cep telefonunda, Suriye'de uzun namlulu silahlarla çekilen fotoğrafları ile bomba yapımı gösteren görüntüler ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonda, Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, terör örgütü HTŞ/HAD (Heyet Tahrir el-Şam) üyesi olan ve Suriye'de eğitim alan Cihat T.'nin Türkiye'ye geleceğini söyledi. Bunun üzerine İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cihat T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Cihat T.'nin geçen şubat ayında, mülteci kılığında Türkiye'ye girdiği saptandı. Yapılan çalışmalar sonunda da polis 11 Haziran sabahı operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti düzenlenen operasyonda, Cihat T. ile HTŞ/HAD terör örgütü adına sözde 'cihat' etmek amacıyla Suriye'ye gidip-geldikleri ve örgüte eleman temin ettikleri belirlenen Bülent B. (24), Ömer Faruk K. (35), Kenan K. (28), Salman Faris Ş. (31) ve Tuna Ç. (39) gözaltına alındı.2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDISorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cihat T. ve Bülent B., 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, Ömer Faruk K., Kenan K., Salman Faris Ş. ve Tuna Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.KANLI EYLEM YAPACAKTI

Cihat T.'nin Türkiye'ye bombalı eylem yapmaya geldiği ortaya çıktı.Cihat T.'nin cep telefonunda ise Suriye'de uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları ile bomba yapımı sırasında çekilen görüntüler ele geçirildi.

Kaynak: DHA