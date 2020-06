DHA YURT BÜLTENİ - 2 PKK'NIN 'ZİNDAN YAPILANMASI'NA OPERASYON: 22 GÖZALTIDİYARBAKIR merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK'nın sözde 'zindan yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli, gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürüttürülen terör soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün sözde 'zindan yapılanması'na yönelik operasyon, Diyarbakır merkezli 2 ilde operasyon başlattı. Terör örgütü PKK'nın sözde 'zindan yapılanması' olarak nitelendirdiği cezaevi, iç ve dış koordinasyon yapılanmasında sorumlu ve üye olarak eylem ve faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır ve Erzurum'da 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise tabanca, yarı otomatik tüfek ve buna ait 51 fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

DİYARBAKIR

======================

Palet deposu alev alev yandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir palet deposu alev alev yandı. Yangın itfaiyenin saatler süren çabası ile söndürülebildi.

Gebze Pelitli Mahallesi Okul Sokak üzerindeki bir palet fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Saat 02.00 sıralarında depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangına müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri, alev alev yanan depoyu yaklaşık 5 saatlik bir çabanın ardından söndürebildi. Yangının mesai saatinde olmaması olası bir faciayı önlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay yerinden görüntülerDetay

HABER : Dinçer AKBİR/ GEBZE(Kocaeli),

=======================

Van'da ağlara takılı 6 ton inci kefali ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından yapılan denetimde, 1250 metre uzunluğunda 4 manyat tipi ağa takılı 1 tonu ölü, 6 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ve ağlar ise İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Jandarma ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma ile Edremit Asayiş Bot timleri ile Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinde denetimler yaptı. İlçenin Yalındüz Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, suya atılan 1250 metre uzunluğundaki 4 manyat tipi ağa takılı 1 tonu ölü toplam 6 ton inci kefali ele geçirildi. Ele geçirilen canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ve ağlar, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Ele geçirilen ağı sudan çıkartan jandarma ekipleri-Ağa takılı balıkları çıkartırlarken-Ağdan genel ve detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,

========================

Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 kurye tutuklandı

ADANA'da, İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Adana Otogarı'na gelen yolcu otobüsünde, uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi aldı. Hemen harekete geçen polis, otobüste yaptığı aramada, bagajdaki bir sırt çantasında 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu kuryesi olduğu öne sürülen çantanın sahibi Zelal A. (23) ile Veysel İ. (20) gözaltına alındı.Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'na getirilmesiAdli Tıp Kurumu tabelasıEle geçirilen uyuşturucu haplar

Haber- Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ ADANA,

========================

Aynalı Çarşı, 2 ay sonra kapılarını açtı

ÇANAKKALE Türküsü ile adı ölümsüzleşen ve geniş ürün yelpazesiyle her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan 130 yıllık tarihi Aynalı Çarşı, normalleşme süreciyle birlikte 2 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı.Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte kepenk kapatan Aynalı Çarşı, normalleşme süreciyle birlikte 2 ay sonra yeniden ziyaretçilere açıldı. Adı 'Çanakkale Türküsü' ile ölümsüzleşen asırlık Aynalı Çarşı'da yöresel ürünlerin yanı sıra, giyim, yiyecek, içecek, ev tekstili, baharat çeşitleri ve Truva Atı, Şehitler Abidesi ve Seyit Onbaşı minyatürleri gibi hediyelik eşyalar satılıyor.'KORONAVİRÜS SEZONUMUZU ÇOK VURDU'Aynalı Çarşı Yönetimi Başkanı Neslihan Ar (44), 1 Haziran itibarıyla çarşıdaki bütün esnafın normalleşme ve yasakların kaldırılması nedeniyle dükkanlarını açtıklarını söyleyerek, "Biz Aynalı Çarşı esnafı olarak dışarıdan gelen ziyaretçilere ihtiyaç duyuyoruz. Zaten koca bir kış geçirmiştik. 18 Mart ile birlikte sezonumuzun açılmasını bekliyorduk. Koronavirüs sezonumuzu çok vurdu. Dolayısıyla bizim bu senemizin gittiğini düşünüyoruz. Şu anda ziyaretçilerimiz geliyorlar, geziyorlar. Fakat işler akmasa da damlıyor. Ama bizi ne kadar rahatlatır, soluk alabilir miyiz bilemiyorum. Çünkü bugün daha 7'nci günü. Görünen o ki işlerimiz çok sekteye uğradı. Bir de hediyelik eşyacı olduğumuz için biz çok elzem ihtiyaçlardan değiliz. Bizi bir kat daha etkiliyor" dedi.'HERKESİN MASKEYLE GELMESİNİ, KURALLARA UYMASINI İSTİYORUZ'Herkesi çarşıya beklediklerini söyleyen Ar, "Biz Çanakkale'den misafirlerimize de hitap ediyoruz. Ürünlerimiz sadece Çanakkale dışındaki insanlarla ilgiliymiş gibi düşünmesinler. Çanakkale'de yaşayan arkadaşların da ilgisini çekebilecek, birbirlerine götürebilecek hediyelikler anlamında çok çeşidimiz mevcut. Herkesin maskeyle gelmesini, kurallara uymasını istiyoruz" diye konuştu.Çarşı esnafı Ercan Eren (57) ise, "İnsanlar çekimser. İnşallah ümit ederiz iyi olur. Ama dikkat etmemiz lazım. Önemli olan sağlık. Sağlığımıza dikkat etmek lazım. İşler olur gider ama sağlığı bulamayız" dedi.ADI, AT GÖZLÜKLERİNDEN GELİYOREvliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçen Aynalı Çarşı, 2'nci Abdülhamid'in 1889 yılındaki padişahlığı sırasında, Çanakkale'nin önde gelen Yahudi ailelerinden birinin üyesi İlya Halyo tarafından yeniden inşa ettirildi. Çarşı, 1915'te Gelibolu çıkarması sırasında hasar gördü. Çarşı içinde eskiden atlar için koşum ve süs eşyası yapan dükkanlar yer alıyordu. Çarşı, 'ayna' denilen at gözlüklerinin satılması nedeniyle 'Aynalı Çarşı' adıyla anılıyor. Aynalı Çarşı'dan söz edilen Çanakkale Türküsü'nü ise, ilk kez Çanakkale Savaşları'na katılan Kastamonulu bir askerin söylediği biliniyor. Çanakkale Savaşları sırasında adı türküyle ölümsüzleşen ünlü Aynalı Çarşı, 2007 yılında yenilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Aynalı Çarşı'dan genel ve detay görüntüler.-Aynalı Çarşı dükkanlarından genel ve detay görüntüler.-Aynalı Çarşı'da alışveriş yapan vatandaşlardan görüntüler.-Aynalı Çarşı Yönetimi Başkanı Neslihan Ar ile röp.-Aynalı çarşı esnafı Ercan Eren ile röp.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

======================

Kimya öğretmenleri dezenfektan, kolonya ve sıvı sabun üretimine başlandı

MUŞ merkez, ilçe ve köy okullarında ücretsiz dağıtılmak üzere Muş Özel Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki Kimya Öğretmenleri tarafından atölyede kurulan tesislerde dezenfektan, sıvı sabun ve kolonya üretimine başlandı. Üretilen ürünler 2020–2021 eğitim ve öğretim yılınde okullara ücretsiz olarak dağıtılacak.Muş Organize Sanayide bulunan Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli Okulu Müdürü Özcan Yurttaş, Pandemi döneminin başlaması ve devam etmesi ile okul yönetimi olarak alınan bir kararla merkez, ilçe ve köylerdeki okullara dağıtılmak üzere kimya öğretmenleri ile beraber günde 3 tona yakın dezenfektan, sıvı sabun ve kolonya üretmeye başladıklarını belirtti. Eğitim-öğretim başlamadan ürünlerin ücretsiz olarak dağıtımına başlanacağını ifade eden Yurttaş, "Okullar açıldığında Kimya bölümünde öğrenim gören 100 öğrenci de üretime katkıda bulunacak. Burada üretilen dezenfektan, kolonya ve sıvı sabun ile öğrenciler sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürecekler. Koronavirusü karşı mücadeleyi elden bırakmayacağız. Öğrencilerin de öğretmenlere yardımı ile üretim miktarını 6 bine çıkaracağız. Muştaki resmi kurum ve vatandaşların talebi halinde tüm ihtiyaca cevap verebilecek şekilde üretim yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.Muş Özel Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Işık ise "Üretime bir hafta önce başladık. Okulumuz Muş'un ilk ve tek ücretsiz koleji. Servis hizmetleri de ücretsiz. Devlet teşviki ile kurulan okulda 3 kimya öğretmeni ile üretim yapılıyor. Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi ile üretilen ürünler okullara ücretsiz olarak dağıtılacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Okulun dıştan detayı-Kimya atölyesinde kurulan tesisten detaylar-Kolonya, dezenfektan üretiminden detaylar-Bidonların etiketlenmesinden detaylar-Üretilen ürünlerden detaylar-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

========================

Koronavirüse karşı büyükbaş hayvanlarını şampuanla yıkıyor

ARTVİN'in Borçka ilçesinde besici Recep Alpaydın (60), koronavirüse karşı büyükbaş hayvanlarını sabun ve şampuanla yıkayarak tedbir alıyor.İlçeye bağlı Arkaköy'de tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Recep Alpaydın, koronavirüs salgınına karşı kurallara uymaya özen gösterip, kendisinin yanı sıra hayvanları için de tebdir alıyor. Alpaydın, ahırdan çıkardığı büyükbaşlarını, sabun ve şampuanla temizleyip, hortumla su tututarak yıkıyor. Hayvanlarını titizlikle yıkayan Alpaydın, daha sonra tımar ediyor. Hayvanlarına gözü gibi bakan Alpaydın'ın, salgını nedeniyle hayvanlarının hijyenine önem vermesi, görenleri şaşırtıyor.'HAYVANLARIMIZ, YIKANMAYI SEVİYOR'

Düzenli olarak hayvanları yıkadığını belirten Alpaydın, "Hava çok sıcak ve hayvanlar hemen kirleniyor. Tabi birde koronavirüs salgını var. O nedenle hayvanlarımızı temizliyoruz. Kurban Bayramı da yaklaşıyor, hayvanlarımızın temiz ve güzel görünmesi için çalışıyoruz. 3 tane büyükbaş hayvanımızı kurbanda satacağız. Hayvanlarımız, suyu ve yıkanmayı seviyor, bizde hayvanlarımızı çok seviyoruz. Ayrıca hayvanlarımızı sadece su ile yıkamıyoruz, sabun ve şampuan da kullanıyoruzö dedi.

