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DHA YURT BÜLTENİ-2

Geri dönüşüm tesisinde yangın SAKARYA'nın Hendek ilçesinde geri dönüşüm tesisi çıkan yangın alevlere teslim oldu.

DHA YURT BÜLTENİ-2
09.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:07

Geri dönüşüm tesisinde yangın 

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde geri dönüşüm tesisi çıkan yangın alevlere teslim oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tesis kullanılmaz hale geldi. 

Saat 05.45 sıralarında, Hendek ilçesi Yenimahalle mevkiinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri geldi.  Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Mesainin başlamaması nedeniyle faciadan dönülürken, yangında tesis kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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