DHA YURT BÜLTENİ- 2 Kırıkkale'deki 'kilit kavşakta' kilometrelerce araç kuyruğuKIRIKKALE'deki 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak bilinen yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kırıkkale'deki 'kilit kavşakta' kilometrelerce araç kuyruğu

KIRIKKALE'deki 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak bilinen yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.;

Kırıkkale'deki 43 ilin geçiş noktası 'kilit kavşak' olarak bilinen yolda, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra uygulanmayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrası uzun otomobil kuyrukları oluştu. Bazen trafik durma noktasına geldi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri ise yol üzerindeki tedbirlerini artırdı. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücüleri de dikkatli gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Görüntü dökümü:

Trafikten görüntü Polislerden görüntü Haber -Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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'Eski sevgili' kavgasında 4 kişi bıçaklandı

KARAMAN'da Ömer S. (19), iddiaya göre kız arkadaşının eski sevgilisi olan Arif A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Arif A'nin kimliği belirlenemeyen arkadaşları, parkta oturmakta olan Ömer S., kuzenleri Muhammet S. (30), Mahmut S. (32) ve amcası Vahdettin S.'yi (47) bıçakla yaraladı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.Olay, saat 02.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu parkında meydana geldi. Ömer S., iddiaya göre kız arkadaşı E.B.'nin evinin önünde gittiğinde, E.B.'nin eski sevgilisi Arif A. ile karşılaştı. İkili burada tartışıp, parkta buluşmak üzere ayrıldı. Tartışmanın ardından Ömer A. kuzenleri olan Muhammet S., Mahmut S. ve amcası Vahdettin S. ile Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'na geldi. Parka gelen Arif A.'nın arkadaşları, Ömer S.'ye ve yanında bulunan kuzenlerine ve amcasına bıçaklarla saldırdı. Ömer S., Muhammet S., Mahmut S. ve Vahdettin S. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırganlar geldikleri araçlarla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA