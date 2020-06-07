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Bursa'da iki grup arasında silahlı çatışma 2'si ağır 6 yaralıBursa'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ-2
07.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:48

Bursa'da iki grup arasında silahlı çatışma 2'si ağır 6 yaralı

Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, sabah 7.00 sıralarında Osmangazi İlçesine bağlı Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Sümer Sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Tarafların ailelerinin de olaya dahil olmasıyla tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah sesleri çevrede endişe ve korku yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahların konuştuğu kavgada, sokak bir anda savaş alanına dönerken polis ekiplerinin müdahalesiyle olay kısa sürede sonlandırıldı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı ve bazı otomobillere kurşun isabet etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan 2 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgaya taraf olan çok sayıda kişi, suç aletleriyle birlikte göz altına alınırken olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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