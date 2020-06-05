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TIR, kamyona çarptı: 6 yaralı DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TIR'ın kamyona arkadan çarptığı kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ-2
05.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:45

TIR, kamyona çarptı: 6 yaralı

 

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TIR'ın kamyona arkadan çarptığı kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Savaş yönetimindeki 33 F 2998 plakalı TIR, Mehmet Çelik yönetimindeki 61 K 6296 plakalı boya yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonda bulunan boyalar patlayarak yola dağılırken, TIR şoförü Ahmet Savaş ile yanındaki Şevket Tarhan (40), Meral Tarhan (39), Hamza Tarhan (4), Ecrin Tarhan (9) ve Muhammet Ali Tarhan (10) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yola dökülen boya ise Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaza yapan araçların görüntüsüDökülen boyanın görüntüsüKarayolları ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Adana'da uyuşturucuya 5 gözaltı

Adana'da düzenlenen operasyonda, 2,65 gram bonzai, 50 gram eroin ve 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Belediye Evleri, Şakirpaşa ve Sarıçam Mahalleleri'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler yaptıkları çalışmalar ile belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2,65 gram bonzai, 50 gram eroin,  23 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 500 TL ile 50 Euro ele geçirildi.Erdal A. (43), Sancar Y. (38), Yaren Beste K. (20), Emrecan B. (21) ve Murat H. (25) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdal A. tutuklanırken, 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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