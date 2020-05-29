DHA YURT BÜLTENİ-2 İŞÇİ SERVİSİYLE, TAKSİ ÇARPIŞTI: 16 YARALIKARAMAN'da rüzgar enerji santraline işçi taşıyan midibüs, kavşakta taksiyle çarpıştı.

İŞÇİ SERVİSİYLE, TAKSİ ÇARPIŞTI: 16 YARALI

KARAMAN'da rüzgar enerji santraline işçi taşıyan midibüs, kavşakta taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen midibüsün sürücüsü ve 15 işçi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi'nde kavşakta meydana geldi. Güldere köyündeki rüzgar enerji santraline işçi taşıyan Recep Yavuz yönetimindeki 70 FP 615 midibüs, kavşakta Ahmet Balasar yönetimindeki 70 T 0132 plakalı itaksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi.

Yol trafiğe kapanırken, midibüs sürücüsü Recep Yavuz ve midibüste bulunan 15 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA