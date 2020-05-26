DHA YURT BÜLTENİ - 2 Çatağıl Köyü'nde yangın Burdur'un Çatağıl Köyü'nde çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar meydana geldi.

Çatağıl Köyü'nde yangın

Burdur'un Çatağıl Köyü'nde çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar meydana geldi.

Çatağıl Köyü'nde Durmuş Aksu'ya ait evde dün saat 16.30 sıralarında, kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ahırda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ev sahibi Durmuş Aksu, "Biz tarlada çalışıyorduk. Kendi kendine ev tutuşmuş. Bir baktım duman çıkmaya başladı" dedi. Köy muhtarı Muzaffer Akkoç ev sahibinin tarlada çalıştığı sırada çıkan yangının, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------İtfaiye ekiplerini müdahalesiDurmuş Aksu'nun anlatımıMuzaffer Akkoç'un anlatımıDetay

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Motosikleti raylara terkedip kaçtı

Burdur'da polisten kaçan motosiklet sürücüsü motoru raylara terk ederek kayıplara karıştı.Burdur Merkez Hatip Hoca kavşağında plakasız motosiklet sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinden yaklaşık üç kilometre kaçan iki kişi, Şirinevler Mahallesi 39'uncu sokakta motosikleti tren raylarına terk ederek koşarak kaçtı. Baba oğul olduğu değerlendirilen iki kişiden biri kaçarken ayağındaki terliği de bırakarak kayıplara karıştı.Şasi numarasından yapılan sorgulamada, motosikletin üzerinde 12 haciz bulunduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsüne 3 bin 365 lira ceza yazıldı. Motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Terkedilen motosikletPolis ekipleriÇekiciye yüklenmesi

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı

SİVAS park halindeki kamyonet alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün gece saatlerinde Akdeğirmen Mahallesi Dispanser Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki boş bir arsada park halinde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 06 AGD 54 plakalı kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yanan kamyoneti kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin yanma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: DHA