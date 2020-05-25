DHA YURT BÜLTENİ-2 Bayramda düzenlenecek bombalı terör saldırıları önlendiTERÖR örgütü PKK'nın, polis ve jandarma kontrol noktalarına yönelik Ramazan Bayramı'nda düzenleyeceği bombalı saldırılar, Diyarbakır polisinin operasyonuyla önlendi.

Bayramda düzenlenecek bombalı terör saldırıları önlendi

TERÖR örgütü PKK'nın, polis ve jandarma kontrol noktalarına yönelik Ramazan Bayramı'nda düzenleyeceği bombalı saldırılar, Diyarbakır polisinin operasyonuyla önlendi. Operasyonda, mezarlık ve bir adreste toprağa gömülü biri 4 kilo plastik patlayıcı pentaeritrol tetranitrat (PETN) kullanılarak hazırlanan zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 3 bomba ve 4 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik istihbari çalışma yürüten Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında artırılan polis ve jandarma kontrol noktalarına Ramazan Bayramı'nda bombalı saldırı düzenleneceği bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Dicle ilçesinde, saldırılarda kullanılacak patlayıcıların da Yeniköy Asri Mezarlığı'nda olduğunu belirledi.

MEZARLIK VE EVİN BAHÇESİNDE TOPRAĞA GÖMÜLÜ BOMBALAREkipler, saptanan adrese operasyon düzenledi, mezarlıkta ise iz takip köpekleri ve dedektörlerle arama yaptı. Yapılan aramalarda toprağa gömülü metal silindir kutuda telefonla kumanda edilen 4 kiloluk PETN plastik patlayıcı, metal ve mıknatıslı kapta 382 gram zaman ayarlı, parça ve basınç etkili araç altına yerleştirilmek üzere hazırlanan el yapımı bomba ve düzenek, konserve kutusu içerisine hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 167 gramlık el yapımı bomba, 4 el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel materyaller ile çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Bomba, patlayıcı ve malzemelere el konulurken, Z.A., K.A., E.Y., A.Y., S.Y. ve R.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.ÜZERLERİNDE KULLANMA TALİMATI ÇIKTIEle geçirilen bombaların üzerinde nasıl infilak edileceğine ilişkin kullanma talimatları yazılı olduğu belirlendi. Araç altına yerleştirilen mıknatıslı bombanın üzerinde "Düğmeyi aç. Kablo uçlarını kontrol et. Dilinde yanma olursa kabloyu birbirine bağlama. Yanma yoksa bağla. 15 dakika sonra patlar. Bu zaman ayarlı" yazılı olduğu saptandı.OLASI SALDIRILAR ÖNLENDİYüksek tahrip gücüne sahip olan, genellikle RDX, C-4 ve TNT gibi patlayıcılarla karıştırılıp kullanılan PETN'den 1 kilonun, yaklaşık 100 kilo C-4 patlayıcıya eşdeğerde olduğu belirtildi. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulan başarılı operasyonla, bayramda düzenlenecek saldırılarla yaşanacak olası kayıplar da önlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Yeniköy Asri MezarlığıPolislerin mezarlıkta arama yapmasıToprağın kazılmasıÇıkarılan patlayıcı ve bombalarDedektörle aramaele geçirilen bombalarGenel ve detay

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: DİYARBAKIR-DHA

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Tüfekle annesini rehin alıp, intihara kalkıştı, 4 saatte ikna edildi ANTALYA'da kumar borcu yüzünden bunalıma girdiği iddia edilen Ş.Ç. (46), pompalı tüfekle bir süre annesini rehin aldı. Daha sonra annesini çıkarıp, kendisini kilitlediği evde, intihar edeceğini söyleyen Ş.Ç., özel harekat polisleri tarafından yaklaşık 4 saatlik çabanın ardından vazgeçirildi. Ş.Ç.'nin benzer eylemi geçen sene de gerçekleştirdiği öğrenildi.Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrılarak anne ve babasının yanına yerleşen Ş.Ç., iddiaya göre yaklaşık 150 bin liralık kumar borcu nedeniyle bunalıma girdi. Akşam saatlerinde ailesiyle otururken, eline pompalı tüfeğini alan Ş.Ç., babasını evden çıkardı. Annesini rehin alan Ş.Ç., bir süre sonra annesini de dışarı çıkardı. Elindeki silahla odasına giden Ş.Ç., kilitlediği kapının arkasına koltuklarla barikat kurdu.4 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİAilesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ş.Ç.'nin elindeki silahla intihar edeceğini söylemesi ve kapıyı açmaması üzerine eve özel harekat polisleri çağrıldı. Eve giren ekipler, ağzına mermi sürdüğü tüfeği çenesinin altına dayayan Ş.Ç. ile konuşmaya başladı. Yaklaşık 4 saat süren ikna çabaları sonunda Ş.Ç., intihardan vazgeçirilerek, silahını teslim etti.Ş.Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, çevredekiler saatlerce polisin çalışmalarını izledi. Ş.Ç.'nin aynı eylemi geçen sene de gerçekleştirdiği ancak vazgeçtiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Olay yerinden detaylarPolis ekiplerinden detaylarOlayın yaşandığı evin dışarıdan görüntüsüÖzel harekat polislerinin eve silah doğrultması ve hazırlanmalarıEvin balkonundaki özel harekat polislerinin görüntüsüŞahsın polis aracına bindirilmesi

HABER- KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Sigaradan çıkan yangında evleri yandı

ADAPAZARI'nda, sigaranın koltukları tutuşturması sonıcu çıktığı tahmin edilen yangında Suriyeli aile evsiz kaldı. Adapazarı Şeker Mahallesi 905 nolu Sokakta Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Çocukların da bulunduğu ev kısa sürede boşaltıldı.Üst katta yaşayan aileyle yangının olduğu alt katta yaşayan Suriye uyruklu aile arasında da kısa süreli tartışma yaşandı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında yangın söndürüldü. Yangının oturma odasındaki koltuklara düşen sigara nedeniyle çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mahalle detayİtfaiye ekipleri çalışmaAileler arası tartışmaİtfaiye ekipleri soğutmaHABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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Ege'de 'balon balığı'ndan sonra şimdi de 'aslan balığı' tedirginliği

MUĞLA'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça açıklarında uzmanların zehirli ve istilacı türler olarak belirttiği balon balığından sonra aslan balığının da sıklıkla görülmesi tedirginlik yarattı. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, "Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var" dedi.Hint Okyanusu kökenli, zehirli türler arasında gösterilen balon ve aslan balığı, son günlerde Güney Ege sahillerini işgal etmeye başladı. 3 yıl önce küresel ısınma etkisiyle Türkiye kıyılarına gelen balon ve aslan balığı; dalış eğitmenlerini, akademisyen, balıkçı ve çevrecileri endişelendirdi. Küçük balıkları ve yumurtalarını tüketen zehirli türler, deniz canlıların popülasyonunu etkilemeye başladı.İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Cemal Turan, "Aslan balıkları denizlerimizde 50 metreye kadar yaygındırlar ve 50 santimetreye kadar büyüyebilirler. Kıyısal ekosistemde bulunduğundan dolayı dalgıçlar açısından önemlidir. Bunlara fazla yaklaşılmaması gerekiyor. İstilacı bir türdür. Ekosistemde diğer balıklarla rekabet halinde olduklarında, diğer balıkların larvalarını, yumurtalarını ve küçük balıkları yemektedir. Aşırı tüketiminden dolayı denizlerimize büyük zararlar vermektedir. Avcıların mutlaka teşvik edilmesi gerekmektedir. Aslan balıkları balon balıklarına olan farkı, aslan balıklarının sadece yüzgeçleri zehirlidir, ancak balon balıklarının etleri de zehirlidir ve kesinlikle yenmemesi gerekmektedir. Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde yaygın olarak bulunmaktadır. Aslan balıkları Akdeniz'e Süveyş Kanalı yoluyla giriş yapmıştır. Özellikle Kuzeydoğu Akdeniz'de yaygın olarak bulunmaktadır. Türkiye denizlerindeki ilk kaydı 2014 yılında İskenderun Körfezi'ndedir. Daha sonra Mersin, Antalya Körfezi ve İzmir'e kadar uzanarak yaygınlaşmış bulunmaktadır. Aslan balıklarının özellikle yüzgeçleri zehirlidir. Yüzgeçlerine dokunmamamız gerekiyor. Dokunduğumuz takdirde insanda alerjik rahatsızlıklar, büyük ağrılar ve farklı rahatsızlıklar oluşturabilir. Onun için çok dikkatli olunması gerekiyor. Bu balıkların denizdeki ekosisteme verdikleri zararlar yüksektir. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) birlikte yürüttüğü, denizel biyolojik çeşitlilik alanlarında istilacı türlerin belirlenmesi ile ilgili bir proje vardır. Bu proje aslan balıklarının tespiti, kontrolü ve yönetimi alanında çalışmalar yapmaktadır. Aslan balıkları ile mücadele yöntemleri daha da artırılmalı ve geliştirilmelidir" dedi.Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin ise bu istilacı türler hakkında birçok üniversiteyle birlikte araştırma yaptıklarını belirterek, "Marmaris kıyıları, yat limanları altı ve çevre denizlerde çoğalmaları devam ediyor. Balon ve aslan balığı büyük değil küçük balıklara saldırmaktadır. Büyüme aşamasındaki balıklara saldıran bu türler nedeniyle popülasyonda azalma söz konusu. Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var" dedi.

MARMARİS GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------------------------Marmaris denizi görüntü-Aslan ve Balon Balığı dalgıçların deniz dibinde çektiği görüntüler-Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin ile röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN- Davut CAN/ MARMARİS (Muğla)- İZMİR,

İZMİR GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------------------İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Cemal Turan açıklama

Haber- Kamera: İZMİR, DHA)

ANTALYA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------------Balon balığının yakalamansından görüntü-Balon balığının boyutunu gösteren görüntü-Balon balığının tenekeyi yerken görüntüsü-Balon balığının detay görüntüleri

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Tulum eşliğinde çay hasadı

TÜRKİYE genelinde 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çay üreticileri, Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde bahçelere girerek çay hasadını sürdürüyor. Rize'de üreticiler, bayramda da çay hasadına devam edip, tulumla moral buluyor.Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yapılan yaş çay hasadı, 1 hafta önce başladı. Yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde edilen yaş çayda üreticiler, bahçelerine girerek, ilk hasadı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), tarafından açıklanan 44 maddelik acil eylem planına uyan üreticiler, alınan tedbirler kapsamında çay hasadı yapıyor. Türkiye genelinde 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çay üreticileri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde bahçelere girerek çay hasadını sürdürüyor. Bazı bölgelerde yağmurlu havaya aldırış etmeyen üreticiler, çay bahçelerinde hasat yapıyor.

Rize'de geçen hafta başlayan yaş çay kampanyasında üreticiler, bahçeye inip, hasat çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasındanda muaf olan bazı çay üreticileri, bahçelerinde tulum eşliğinde çay toplayıp, moral buluyor.

Kaynak: DHA